ईरान के सर्वोच्च नेता मुजतबा- परिवर्तन लाएंगे या फिर अधिक क्रूरता के साथ करेंगे दमन ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुजतबा ( AP )

तेहरान : रमजान के पवित्र महीने के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत, ईरान के इस्लामी गणराज्य के इतिहास के सबसे अहम मोड़ों में से एक है. अली खामेनेई के उत्तराधिकारी और उनके पुत्र मुजतबा खामेनेई, 1979 की ईरानी क्रांति के बाद स्थापित क्रांतिकारी व्यवस्था में निरंतरता और विरोधाभास दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

दांव पर न केवल यह है कि ईरान का नेतृत्व कौन करेगा, बल्कि यह भी है कि वंशवादी शासन के अंत का वादा करने वाली क्रांति के लगभग आधी सदी बाद इस्लामी गणराज्य क्या बन गया है.

कौन हैं मुजतबा खामेनेई

मुजतबा खामेनेई एक धर्मगुरु हैं जिन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय सार्वजनिक पद से दूर रहकर लेकिन सत्ता के करीब रहते हुए (सर्वोच्च नेता के कार्यालय में काम करते हुए) बिताया है. उन्हें अक्सर एक औपचारिक पद धारण करने वाले सार्वजनिक राजनीतिक व्यक्ति के बजाय एक द्वारपाल और सत्ता के गलियारे के मध्यस्थ के रूप में देखा जाता था.

महज 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने ईरान-इराक युद्ध में संक्षिप्त रूप से सेवा दी थी. उन्होंने 1990 के दशक के उत्तरार्ध में जनता का ध्यान आकर्षित करना शुरू किया, क्योंकि उस समय तक उनके पिता की सत्ता सर्वोच्च नेता के रूप में सुदृढ़ रूप से स्थापित हो चुकी थी.

समय के साथ उनकी प्रतिष्ठा दो प्रमुख विशेषताओं पर केंद्रित हो गई है. पहली, ईरान के सुरक्षा तंत्र विशेष रूप से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) और इसके कट्टरपंथी नेटवर्क के साथ उनके घनिष्ठ संबंध. दूसरी, सुधारवादी राजनीति और पश्चिमी हस्तक्षेप के प्रति उनका कड़ा विरोध.

आलोचकों ने उन्हें 2009 के विवादित राष्ट्रपति चुनाव के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के दमन से जोड़ा है. यह भी माना जाता है कि उन्होंने ईरान के सरकारी प्रसारण संगठन पर प्रभाव डाला है, जिससे उन्हें देश के सूचना परिदृश्य और राज्य के विमर्श के कुछ हिस्सों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण प्राप्त हुआ है.

वर्ष 2019 में ट्रंप प्रशासन ने मुजतबा पर प्रतिबंध लगा दिया था, उन पर आरोप था कि वे कोई औपचारिक सरकारी पद धारण किए बिना सर्वोच्च नेता की ओर से आधिकारिक क्षमता में कार्य कर रहे थे.

एक नेता के रूप में मुजतबा की वैधता

ईरान का संविधान यह निर्धारित करता है कि विशेषज्ञों की सभा (88 सदस्यीय धर्मगुरुओं का निकाय) सर्वोच्च नेता का चयन करती है. सभा संभावित उम्मीदवारों की धार्मिक, राजनीतिक और नेतृत्व संबंधी योग्यताओं की सूची बनाती है. सभा के उम्मीदवारों की जांच उन संस्थानों के माध्यम से की जाती है जो अंततः सर्वोच्च नेता के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, और इसकी विचार-विमर्श प्रक्रिया अपारदर्शी होती है.

आकलन करते समय यह भी महत्वपूर्ण है कि मुजतबा को एक व्यवहार्य सर्वोच्च नेता के रूप में क्यों देखा जाता है, जबकि उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनके पास इस पद से जुड़ी पारंपरिक रूप से वरिष्ठ धर्म गुरु होने जैसी प्रतिष्ठा का अभाव है.

मध्यम श्रेणी के धर्मगुरु मुजतबा को 2022 में ही अयातुल्ला की उपाधि दे दी गई थी सर्वोच्च नेता बनने के लिए यह उपाधि आवश्यक है. इसलिए इस पदोन्नति से संकेत मिलता है कि उन्हें अपने वृद्ध और बीमार पिता के बाद सत्ता संभालने के लिए तैयार किया जा रहा था.

क्रांति का मूलभूत मिथिक स्पष्ट रूप से वंशवाद-विरोधी थी. शाह को सत्ता से हटाने के बाद क्रांतिकारी नेताओं ने वंशानुगत शासन को अस्वीकार कर दिया था.

कई ईरानियों के लिए, एक पुत्र का अपने पिता के बाद सर्वोच्च नेता बनना एक वैचारिक पतन जैसा लगता है. यह शासन व्यवस्था प्रसिद्ध ‘न्यायविद के संरक्षक’ की बजाय एक धर्मतांत्रिक राजतंत्र की तरह अधिक प्रतीत होती है.

फिर इसका सटीक होना भी महत्वपूर्ण है. मुजतबा केवल वंश के आधार पर इस पद को प्राप्त नहीं कर सकते. विधानसभा द्वारा उनका चयन किया जाना आवश्यक है.