अमेरिका-इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत, ईरानी मीडिया ने पुष्टि की

तस्नीम और फार्स न्यूज एजेंसियों ने ​​ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी है.

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei killed Iranian media confirmed
ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 1, 2026 at 7:11 AM IST

तेहरान: अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई है. ईरानी मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी है. तस्नीम और फार्स न्यूज एजेंसियों ने ​​ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की पुष्टि की है. खामेनेई 1989 से ईरान की राजनीति में एक अहम हस्ती थे, उनकी मौत से ईरान में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है.

इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइली अधिकारियों ने दावा किया था कि शनिवार को तेहरान में की गई बमबारी में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई है. हालांकि, ईरान के अधिकारियों ने इन दावों को 'साइकोलॉजिकल वॉरफेयर' कहकर मना कर दिया था.

वहीं, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) से जुड़ी न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक, सुप्रीम लीडर खामेनेई की बेटी, दामाद और नाती एक हमले में मारे गए हैं.

खामेनेई कौन थे?
आयतुल्लाह अली हुसैनी खामेनेई का जन्म 19 अप्रैल, 1939 को ईरान के मशहद में हुआ था. उन्होंने मशहद और बाद में कोम में इस्लामिक थियोलॉजी की पढ़ाई की, जहां वह क्रांतिकारी मौलवी रूहोल्लाह खोमैनी से प्रभावित हुए, जो ईरान की 1979 की इस्लामिक क्रांति के शिल्पकार थे.

खामेनेई ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और राजशाही के पतन से पहले उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया.

ईरानी क्रांति के बाद, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में उन्हें बड़ी भूमिका मिली. 1981 में, सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में ईरान-इराक युद्ध के दौरान, खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति चुने गए. उसी साल, वह एक हत्या की कोशिश में बच गए जिससे उनका दाहिना हाथ थोड़ा पैरालाइज्ड हो गया था. वह 1989 तक राष्ट्रपति पद रहे.

1989 में रूहोल्लाह खोमैनी की मौत के बाद, खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया. इसके बाद ईरान में उनकी राजनीतिक ताकत बढ़ती गई और वेलायत-ए-फकीह, या इस्लामिक न्यायविद की गार्डियनशिप के सिद्धांत के तहत ईरान के राजनीतिक तंत्र में आखिरी फैंसले लेने वाले बन गए.

