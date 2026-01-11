ETV Bharat / international

ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार, संसद में गूंजे 'अमेरिका की मौत' के नारे

ईरान में सरकार के खिलाफ देश भर में हो रहे बड़े विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में, 10 जनवरी को बर्लिन में प्रदर्शन करते लोग. ( AP )