ETV Bharat / international

ईरान: मशहद में सुपुर्द-ए-खाक हुए पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, ट्रंप को ठहरा रहे जिम्मेदार

खामेनेई के अंतिम संस्कार के मौके पर लोग ट्रंप विरोधी बैनर लिए हुए थे. ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति को इसका जिम्मेदार मानता है.

AYATOLLAH ALI KHAMENEI LAID TO REST
अयातुल्ला अली खामेनेई मौत के 4 महीने बाद हुए सुपुर्द-ए-खाक (ANI)
author img

By ANI

Published : July 10, 2026 at 7:30 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

तेहरान: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को गुरुवार को मशहद में इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक किया गया. इस मौके पर हजारों समर्थकों उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए. बता दें, अयातुल्ला अली खामेनेई 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में मारे गए थे.

अंतिम संस्कार की रस्मों के तहत खामेनेई के शव को इमाम रजा की कब्र के चारों ओर ले जाने के बाद दार अल-धिकर प्रार्थना हॉल में दफनाया गया. अंतिम संस्कार की नमाज उनके सबसे बड़े बेटे, सैय्यद मुस्तफा खामेनेई ने पढ़ी. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) के मुताबिक, दानेश चौराहे और इमाम रजा दरगाह के बीच भारी भीड़ होने की वजह से खामेनेई के शव को हवाई जहाज से पवित्र दरगाह तक ले जाना पड़ा.

सरकारी मीडिया ने कुछ तस्वीरें दिखाईं जिनमें मशहद में अंतिम संस्कार के रास्ते पर शोक मनाने वालों की भारी भीड़ दिख रही थी और वे पूर्व सुप्रीम लीडर के शव को आखिरी विदाई देने के लिए ले जा रहे काफिले को घेर रहे थे. वहीं, खामेनेई के अंतिम संस्कार के मौके पर उपस्थित भीड़ ट्रंप विरोधी बैनर लिए हुए दिखाई दी. इससे तेहरान का यह रुख सामने आया कि वह नेता की मौत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को जिम्मेदार मानता है. बता दें, इस अवसर पर ईरान के नए नियुक्त सुप्रीम लीडर, मोजतबा खामेनेई शामिल नहीं हुए.

AYATOLLAH ALI KHAMENEI LAID TO REST
मशहद में सुपुर्द-ए-खाक हुए पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई (ANI)

इस साल की शुरुआत में 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइली हमलों में अली खामेनेई की हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संघर्ष शुरू हो गया था. उनकी मौत के बाद, उनके बेटे, मोजतबा खामेनेई को इस्लामिक रिपब्लिक का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया. वहीं, पिछले महीने, इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच एक 14-सूत्रीय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर हस्ताक्षर हुए थे. इसका मकसद दोनों देशों के बीच दुश्मनी खत्म करना और बातचीत के लिए रास्ता खोलना था.

हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ईरान के साथ सीजफायर उनके लिए असल में पूरा हो गया है, और कहा कि अब वह तेहरान के साथ डिप्लोमैटिक डील नहीं करना चाहते. तुर्की में नाटों (NATO) समिट में पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि शांति प्रक्रिया खत्म हो गई है. ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि यह खत्म हो गया है. मैं अब उनसे डील नहीं करना चाहता. वे घटिया लोग हैं... उन्हें बीमार लोग लीड कर रहे हैं. मैं हमारे वार्ताकारों से बात करूंगा. जहां तक मेरा सवाल है, उनसे डील करना बस समय बर्बाद करना है.

पढ़ें: ईरान के कई इलाकों में अमेरिका का बड़ा हमला, चाबहार समेत तटीय शहरों में सुनी गई धमाकों की आवाज

ईरान पर और हमलों की तैयारी कर रहा है अमेरिका: डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका ने ईरान पर फिर शुरू किए हवाई हमले, तेल बिक्री की अनुमति भी रद्द की

TAGGED:

AYATOLLAH ALI KHAMENEI
सुपुर्द ए खाक हुए अयातुल्ला खामेनेई
अयातुल्ला अली खामेनेई
IRAN
AYATOLLAH ALI KHAMENEI LAID TO REST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.