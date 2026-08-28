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ईरान के विदेश मंत्री अराघची बोले- कूटनीति में वापसी ‘असंभव नहीं’, लेकिन यह अमेरिका पर निर्भर

कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने मुलाकात की. ( Photo: X/@araghchi )

तेहरान (ईरान) : ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि नए सिरे से कूटनीतिक बातचीत मुमकिन है, बशर्ते वॉशिंगटन अपना नजरिया बदले और जबरदस्ती करना छोड़ दे. एक्स पर एक पोस्ट में अपना नजरिया शेयर करते हुए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा, “अमेरिका को भरोसा बनाना चाहिए, इज्जत से बात करनी चाहिए, हमारे अधिकारों को मानना ​​चाहिए और वादे पूरे करने चाहिए.”

इसके अलावा, सीनियर ईरानी अधिकारी ने बताया कि उन्होंने हाल ही में कतर की लीडरशिप के साथ अहम बातचीत की है, और कूटनीतिक बातचीत को फायदेमंद बताया है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने यह भी कहा कि उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी के साथ रचनात्मक बातचीत की.

इस कूटनीतिक पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को टारगेट करने वाले अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशन शायद खत्म नहीं हुए हैं, साथ ही उन्होंने तेहरान के साथ तुरंत बातचीत की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि देश के पास अब सीमित क्षमताएं हैं.

रिपोर्टर्स से बात करते हुए, ट्रंप ने बताया कि हाल के टकरावों के बाद ईरान गंभीर सैन्य और आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है, उन्होंने कहा, "वे अपने सैनिकों को भुगतान नहीं कर रहे हैं. वे बहुत बड़ी मुश्किल में हैं.

इसके अलावा, उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने को मिडिल ईस्ट के देश के खिलाफ अमेरिका की संभावित सैन्य लड़ाई का पक्का अंत समझने के खिलाफ चेतावनी दी, और दोहराया, "वे बहुत मुश्किल में हैं, उनके पास बहुत कम क्षमता है, होर्मुज जलडमरूमध्य खुला है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम खत्म हो गए हैं."

राष्ट्रपति ने भविष्य के संभावित ऑपरेशन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी, न ही उन्होंने उन हालात के बारे में बताया जिनके लिए आगे अमेरिकी मिलिट्री एक्शन की जरूरत होगी. इसके अलावा, ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व के साथ तुरंत बातचीत की संभावना को खारिज करते हुए कहा, "ईरान के साथ बात करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, हम मिलने या कुछ और करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, स्ट्रेट खुला है."

इन बातों से यह पता चलता है कि जरूरी समुद्री रास्ते को खोलने के बावजूद, वॉशिंगटन इस समय बातचीत नहीं कर रहा है.