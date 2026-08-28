ईरान के विदेश मंत्री अराघची बोले- कूटनीति में वापसी ‘असंभव नहीं’, लेकिन यह अमेरिका पर निर्भर
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के साथ कूटनीति को फिर से पटरी पर लाना असंभव नहीं है.
By ANI
Published : August 28, 2026 at 2:07 PM IST
तेहरान (ईरान) : ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि नए सिरे से कूटनीतिक बातचीत मुमकिन है, बशर्ते वॉशिंगटन अपना नजरिया बदले और जबरदस्ती करना छोड़ दे. एक्स पर एक पोस्ट में अपना नजरिया शेयर करते हुए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा, “अमेरिका को भरोसा बनाना चाहिए, इज्जत से बात करनी चाहिए, हमारे अधिकारों को मानना चाहिए और वादे पूरे करने चाहिए.”
इसके अलावा, सीनियर ईरानी अधिकारी ने बताया कि उन्होंने हाल ही में कतर की लीडरशिप के साथ अहम बातचीत की है, और कूटनीतिक बातचीत को फायदेमंद बताया है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने यह भी कहा कि उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी के साथ रचनात्मक बातचीत की.
इस कूटनीतिक पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को टारगेट करने वाले अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशन शायद खत्म नहीं हुए हैं, साथ ही उन्होंने तेहरान के साथ तुरंत बातचीत की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि देश के पास अब सीमित क्षमताएं हैं.
Had creative discussions with H.E. the PM/FM of Qatar.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) August 28, 2026
Putting diplomacy back on track isn't impossible. It hinges on U.S. understanding of one simple fact: pressure doesn't work. The U.S. should build trust, speak respectfully, acknowledge our rights, and uphold commitments. pic.twitter.com/9yQ2pOXe5R
रिपोर्टर्स से बात करते हुए, ट्रंप ने बताया कि हाल के टकरावों के बाद ईरान गंभीर सैन्य और आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है, उन्होंने कहा, "वे अपने सैनिकों को भुगतान नहीं कर रहे हैं. वे बहुत बड़ी मुश्किल में हैं.
इसके अलावा, उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने को मिडिल ईस्ट के देश के खिलाफ अमेरिका की संभावित सैन्य लड़ाई का पक्का अंत समझने के खिलाफ चेतावनी दी, और दोहराया, "वे बहुत मुश्किल में हैं, उनके पास बहुत कम क्षमता है, होर्मुज जलडमरूमध्य खुला है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम खत्म हो गए हैं."
राष्ट्रपति ने भविष्य के संभावित ऑपरेशन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी, न ही उन्होंने उन हालात के बारे में बताया जिनके लिए आगे अमेरिकी मिलिट्री एक्शन की जरूरत होगी. इसके अलावा, ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व के साथ तुरंत बातचीत की संभावना को खारिज करते हुए कहा, "ईरान के साथ बात करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, हम मिलने या कुछ और करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, स्ट्रेट खुला है."
इन बातों से यह पता चलता है कि जरूरी समुद्री रास्ते को खोलने के बावजूद, वॉशिंगटन इस समय बातचीत नहीं कर रहा है.
प्रशासन ने तेहरान को मैनेज करने के लिए लगातार आर्थिक पाबंदियों, सैन्य दबाव और बाद में कार्रवाई की धमकियों को मिलाकर एक रणनीति अपनाई है, और हाल के इन बयानों से पता चलता है कि वॉशिंगटन सभी उपलब्ध विकल्प इस्तेमाल कर रहा है.
जब उनसे पूछा गया कि अगर मॉस्को ईरान के साथ अपने रिश्ते कम करने में नाकाम रहता है, तो क्या वे रूस को सजा देने का इरादा रखते हैं, तो राष्ट्रपति ने जवाब दिया, “यह निर्भर करता है, मुझे लगता है कि रूस ने अब तक होर्मुज जलडमरूमध्य के मामले में काफी अच्छा व्यवहार किया है.”
उन्होंने यह बताने से परहेज किया कि मॉस्को ने क्या कदम उठाए हैं या यह कन्फर्म नहीं किया कि क्या वॉशिंगटन ने तेहरान के साथ अपने रिश्तों के बारे में रूस से कोई पक्का वादा लिया है.
ये बयान पूरे इलाके में कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा और पूरे क्षेत्र में ऊर्जा संसाधन के ट्रांसपोर्ट को लेकर चल रही चिंताओं के बीच आए हैं.
स्ट्रेट को फिर से खोलने को एक अहम डेवलपमेंट के तौर पर दिखाते हुए, ट्रंप ने बड़े संकट के हल होने का ऐलान करने से परहेज किया, ईरानी अधिकारियों के साथ भविष्य की मीटिंग के लिए कोई जरूरी शर्तें तय नहीं कीं और तुरंत बातचीत के खिलाफ़ पब्लिक में कड़ा रुख बनाए रखा.
इसके अलावा, राष्ट्रपति ने यह नहीं बताया कि उनका मतलब ईरान की किन सुविधाएं, यूनिट या परिचालन क्षमताओं से था. मॉस्को के बारे में, यह कहते हुए कि रूस ने होर्मुज स्ट्रेट के मामले में काफी अच्छा काम किया है, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि यह सकारात्मक मूल्यांकन रूसी-ईरानी सहयोग के बड़े पहलुओं पर लागू होता है या नहीं.
ओमान और ईरान के बीच मौजूद, होर्मुज स्ट्रेट खाड़ी को अरब सागर और ओमान की खाड़ी से जोड़ता है. यह एक जरूरी ग्लोबल एनर्जी रास्ता बना हुआ है.
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