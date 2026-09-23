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UNGA में बोले ईरान के राष्ट्रपति- 'हम खुद आतंकवाद का शिकार'

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि हमें आतंकवादी कहा, हम खुद इसके शिकार हैं.

Iranian President Masoud Pezeshkian addresses the United Nations General Assembly.
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए. (@Araghchhi)
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By AP (Associated Press)

Published : September 23, 2026 at 8:47 PM IST

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न्यूयॉर्क (अमेरिका): ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके देश के लोग अमेरिका के 'आतंकवाद का शिकार’ बन रहे हैं।.

अमेरिका के साथ संघर्ष लंबा खिंचने को लेकर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि ‘‘जंग के मैदान से शांति नहीं आएगी’. संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राष्ट्रपति ने ट्रंप का नाम लेते हुए कहा कि वॉशिंगटन उस देश को नहीं समझ पा रहा, जिस पर वह ‘धौंस’ जमाना चाहता है.

इजराइल पर लगाया अस्थिरता फैलाने का आरोप
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजराइल पर 'आतंकवाद' और इलाके में 'अस्थिरता' फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि ईरान ने पिछले 200 से ज्यादा सालों में किसी भी देश पर हमला नहीं किया है.

अमेरिका को होर्मुज में ईरानी जहाजों की आवाजाही रोकने नहीं देगे
यूएनजीए में पेजेश्कियान कहा कि ईरान, अमेरिका को होर्मुज जलडमरूमध्य का इस्तेमाल करके ईरानी जहाजों की आवाजाही रोकने नहीं देगा. साथ ही उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान तक 'प्रतिरोध' जारी रहेगा.

हमले के पीड़ितों की फोटो भी मंच से दिखाई
ईरानी राष्ट्रपति ने अपने भाषण के दौरान मंच से मिनाब स्कूल में हमले के पीड़ितों की फोटो भी दिखाई. उन्होंने इन फोटो के जरिए संघर्ष में मारे गए बेगुनाह लोगों की ओर दुनिया का एक बार फिर ध्यान खींचा. इसके अलावा उन्होंने ईरानी नागरिकों पर हुए हमलों का जिक्र करते हुए, उन बच्चों और अन्य पीड़ितों की कब्र और तस्वीरें भी दिखाईं.

ये भी पढ़ें- डोनाल्ड ट्रंप का UNGA में बड़ा बयानः 'ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करें'

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