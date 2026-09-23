UNGA में बोले ईरान के राष्ट्रपति- 'हम खुद आतंकवाद का शिकार'
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि हमें आतंकवादी कहा, हम खुद इसके शिकार हैं.
Published : September 23, 2026 at 8:47 PM IST
न्यूयॉर्क (अमेरिका): ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके देश के लोग अमेरिका के 'आतंकवाद का शिकार’ बन रहे हैं।.
अमेरिका के साथ संघर्ष लंबा खिंचने को लेकर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि ‘‘जंग के मैदान से शांति नहीं आएगी’. संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राष्ट्रपति ने ट्रंप का नाम लेते हुए कहा कि वॉशिंगटन उस देश को नहीं समझ पा रहा, जिस पर वह ‘धौंस’ जमाना चाहता है.
इजराइल पर लगाया अस्थिरता फैलाने का आरोप
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजराइल पर 'आतंकवाद' और इलाके में 'अस्थिरता' फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि ईरान ने पिछले 200 से ज्यादा सालों में किसी भी देश पर हमला नहीं किया है.
Iranian President Pezeshkian, in his UN speech, displayed to the world public the photos of the Minab children killed by America and the Iranian scientists and citizens killed by Israel, once again exposing the inhumane treatment they suffered ‼️ pic.twitter.com/aAq2tLxahK— Syed Abbas Araghchi Parody (@Araghchhi) September 23, 2026
अमेरिका को होर्मुज में ईरानी जहाजों की आवाजाही रोकने नहीं देगे
यूएनजीए में पेजेश्कियान कहा कि ईरान, अमेरिका को होर्मुज जलडमरूमध्य का इस्तेमाल करके ईरानी जहाजों की आवाजाही रोकने नहीं देगा. साथ ही उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान तक 'प्रतिरोध' जारी रहेगा.
हमले के पीड़ितों की फोटो भी मंच से दिखाई
ईरानी राष्ट्रपति ने अपने भाषण के दौरान मंच से मिनाब स्कूल में हमले के पीड़ितों की फोटो भी दिखाई. उन्होंने इन फोटो के जरिए संघर्ष में मारे गए बेगुनाह लोगों की ओर दुनिया का एक बार फिर ध्यान खींचा. इसके अलावा उन्होंने ईरानी नागरिकों पर हुए हमलों का जिक्र करते हुए, उन बच्चों और अन्य पीड़ितों की कब्र और तस्वीरें भी दिखाईं.
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