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UNGA में बोले ईरान के राष्ट्रपति- 'हम खुद आतंकवाद का शिकार'

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए. ( @Araghchhi )