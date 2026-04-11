'खून से सने बैग और जूते' लेकर शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंचे ईरानी स्पीकर, 'Minab 168' से दिया कड़ा संदेश
ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ इस्लामाबाद पहुंचे. अपनी उड़ान का एक बेहद मार्मिक वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर की हैं.
Published : April 11, 2026 at 8:02 PM IST
ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे भीषण युद्ध को रोकने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बेहद महत्वपूर्ण शांति वार्ता हो रही है. लेकिन इस बातचीत के शुरू होने से पहले ही ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसा ट्विट किया जिससे दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
ईरान की ओर से इस वार्ता की अगुवाई कर रहे वहां की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ शनिवार को एक विशेष विमान से इस्लामाबाद पहुंचे. गालिबाफ ने अपनी इस उड़ान का एक बेहद मार्मिक वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर की हैं. विमान के अंदर गालिबाफ के सामने वाली सीटों पर मासूम बच्चों की तस्वीरें, खून से सने स्कूल बैग और जूते रखे नजर आ रहे हैं.
गालिबाफ ने अरबी/फारसी में लिखे अपने ट्वीट में कहा- "इस उड़ान में मेरे साथी #Minab168"
همراهان من در این پرواز#Minab168 pic.twitter.com/xvXmDlSDiF— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 10, 2026
क्यों इस ट्विट की चर्चा हो रही है
दरअसल, ईरान ने अपने इस विशेष विमान का नाम 'Minab 168' रखा है. यह नाम 28 फरवरी 2026 को ईरान के 'मीनाब' शहर में एक गर्ल्स स्कूल पर हुए भीषण मिसाइल हमले की याद दिलाता है. उस हमले में 168 मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई थी.
ईरान इस बर्बर हमले के लिए सीधे तौर पर अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराता है, जबकि अमेरिका ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था. ईरान की टीम वार्ता की टेबल पर बैठने से पहले गालिबाफ के जरिए अमेरिका को यह याद दिलाना चाहती है कि इस युद्ध ने उनके देश को कितना गहरा जख्म दिया है.
इस्लामाबाद में गालिबाफ के कड़े तेवर
इस्लामाबाद में होने वाली इस बैठक में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि एक ही छत के नीचे आ रहे हैं. हालांकि, गालिबाफ ने इस्लामाबाद पहुंचते ही कड़े तेवर दिखाए हैं. उन्होंने साफ कर दिया है कि वे अच्छी नीयत के साथ तो आए हैं लेकिन उन्हें अमेरिका पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है.
ईरान ने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए दो बड़ी शर्तें रख दी हैं- पहला, लेबनान में तुरंत युद्धविराम हो और दूसरा, अमेरिका द्वारा फ्रीज की गई ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति को तत्काल रिलीज किया जाए.
सोशल मीडिया पर तीखी बहस
इस घटना ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है. कई ईरानी नागरिकों ने ग़ालिबाफ़ पर आरोप लगाया कि वे इस त्रासदी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ईरानी सरकार पर घरेलू प्रदर्शनों में हजारों नागरिकों (खासकर युवाओं) की हत्या के आरोप भी लगे हैं. कुछ यूजर्स ने कहा कि विमान में उन बच्चों की तस्वीरें भी रखी जानी चाहिए थीं, जिनकी मौत ईरानी सुरक्षा बलों के हाथों हुई.
ईरान-यूएस युद्ध का रीकैप
बता दें कि मध्य-पूर्व में जारी तनाव के बीच 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग छिड़ गई थी. तब से लेकर अब तक इस युद्ध में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और भारी तबाही हुई है. इस दौरान दोनों देशों ने एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों पर भीषण मिसाइल और हवाई हमले किए.
हालात बेकाबू होते देख हाल ही में दोनों पक्षों के बीच दो हफ्ते के लिए एक अस्थायी सीजफायर पर सहमति बनी है. इसी सीजफायर की अवधि के दौरान युद्ध को स्थायी तौर पर खत्म करने की संभावनाओं को तलाशने के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता में यह 'प्रॉक्सिमिटी टॉक्स' आयोजित की जा रही है. पूरी दुनिया की नजरें अब इस्लामाबाद पर टिकी हैं कि क्या इस तनातनी के बीच शांति का कोई रास्ता निकल पाएगा.
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