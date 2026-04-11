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'खून से सने बैग और जूते' लेकर शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंचे ईरानी स्पीकर, 'Minab 168' से दिया कड़ा संदेश

इस्लामाबाद शांति वार्ता से पहले ईरानी स्पीकर के विमान की सीटों पर रखी गईं मीनाब हमले के शिकार बच्चों की तस्वीरें और खून से सने बैग. ( @/x.com/mb_ghalibaf/status )