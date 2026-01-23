ईरान के शीर्ष अभियोजक ने 800 कैदियों की फांसी रोकने के ट्रंप के दावे को खारिज किया
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी रोक के दावे को ईरान ने गलत बताया है.
Published : January 23, 2026 at 8:24 PM IST
दुबई : ईरान के शीर्ष अभियोजक ने शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को ‘पूरी तरह झूठा’ बताकर खारिज कर दिया कि देश भर में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए 800 लोगों की फांसी उनके दखल देने की वजह से रुकी है.
ईरान की न्यायपालिका की समाचार एजेंसी ‘मिजान’ ने देश के शीर्ष अभियोजक मोहम्मद मोवाहेदी की टिप्पणी का हवाला दिया है.
इससे फिर सवाल उठता है कि क्या देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर बड़ी संख्या में लोगों को फांसी दी जाएगी? अधिकारियों ने पहले ही कहा है कि कुछ कैदियों पर ऐसे आरोप हैं जिनमें मौत की सजा दी जा सकती है.
‘मिजान’ के मुताबिक, मोवाहेदी ने कहा, “यह दावा पूरी तरह से झूठा है; ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है, और न ही न्यायपालिका ने ऐसा कोई फैसला लिया है.” ट्रंप ने कहा है कि बड़े पैमाने पर फांसी देना और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारना, दोनों ही ईरान पर संभावित अमेरिकी सैन्य हमले के लिए ‘रेड लाइन’ (सीमारेखा) हैं.
इंटरनेट पाबंदी के बीच 5,002 से अधिक लोगों की मौत का दावा
ईरान में देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन के दौरान की गई सख्त कार्रवाई में शुक्रवार तक कम से कम 5,002 लोगों की मौत हो गई। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने यह दावा किया. कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के इतिहास में सबसे बड़ी इंटरनेट पाबंदी आठ जनवरी से जारी है और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है.
अमेरिकी नौसैनिक ताकतों का मध्य पूर्व की ओर मूवमेंट
इसी बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व की ओर अपनी नौसैनिक ताकतें बढ़ा दी हैं. अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ अन्य युद्धपोत दक्षिण चीन सागर से होकर भारतीय महासागर की दिशा में बढ़ रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “हम इस दिशा में एक बड़ी नौसेना भेज रहे हैं, बस जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल भी करेंगे.”
विशेषज्ञ का कहना है कि यह सैन्य बढ़ोतरी ट्रंप को ईरान पर हमला करने का विकल्प दे सकती है, हालांकि अभी तक वह सीधे तौर पर किसी हमले से बच रहे हैं. ट्रंप ने ईरान पर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी कार्रवाई ईरान की परमाणु साइटों पर पिछले हमलों को मूंगफली जैसा बना देगी.
ये भी पढ़ें- Explained : बोर्ड ऑफ पीस, जानें क्या यह यूएन की जगह लेगा ?