ईरानी गनबोट्स ने होर्मुज स्ट्रेट में दो भारतीय जहाजों पर फायरिंग की, भारत ने दर्ज कराया विरोध
ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की दो गनबोट ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे दो टैंकर पर गोलीबारी की.
Published : April 18, 2026 at 7:14 PM IST
तेहरान/नई दिल्ली: ईरानी नौसेना की दो गनबोट ने होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर रहे दो जहाजों पर फायरिंग की है. इस बारे में ईरानी मीडिया ने शनिवार को कहा कि ईरान की नेवी ने दो भारतीय जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से पश्चिम की ओर वापस भेज दिया, इन जहाजों पर फायरिंग भी हुई. यह फायरिंग तब हुई है,जब ईरान ने अमेरिकी नाकाबंदी के जवाब में होर्मुज को दोबारा बंद करने का ऐलान किया है.
भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय जहाज पर गोलीबारी की घटना पर भारत में ईरान के राजदूत डॉ. मोहम्मद फतहली के सामने विरोध दर्ज कराया है. वहीं ईरानी राजदूत फतहली विदेश मंत्रालय (MEA) से ईरानी दूतावास वापस लौट गए हैं.
#WATCH | Delhi: Ambassador of Iran to India, Dr. Mohammad Fathali returned to the Iranian Embassy after leaving from Ministry of External Affairs (MEA).— ANI (@ANI) April 18, 2026
India lodged a protest with the Iranian Ambassador over the incident of firing on an Indian vessel at Strait of Hormuz. pic.twitter.com/oiPebadSHr
तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भारतीय जहाज का लिया नाम
ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, "होर्मुज जलडमरूमध्य में IRGC बलों द्वारा गोलीबारी किए जाने के बाद, दो भारतीय जहाजों को अपना रास्ता बदलने और पश्चिम की ओर वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा. इन जहाजों में से एक भारतीय झंडे वाला सुपरटैंकर (VLCC) था, जिसमें 20 लाख बैरल इराकी तेल लदा था." इसमें शामिल जहाज़ों की पहचान सनमार हेराल्ड और जग अर्नव के तौर पर हुई है.
تانکر ترکرز: دو شناور هندی پس از شلیک از سوی نیروهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز، ناچار شدند مسیر خود را تغییر داده و به سمت غرب بازگردند— خبرگزاری تسنیم - خبر فوری (@Tasnimbrk) April 18, 2026
یکی از این کشتیها یک ابرنفتکش (VLCC) با پرچم هند بوده است که ۲ میلیون بشکه نفت عراق را حمل میکردهاست
टैंकर ट्रैकर्स ने भी दोहराया दावा
टैंकर ट्रैकर्स डॉट कॉम के अनुसार, "आज रिकॉर्ड की गई दो चैनल 16 ऑडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार, ईरान की Sepah (IRGC) नौसेना ने दो भारतीय जहाज़ों को होर्मुज जलडमरूमध्य से पश्चिम की ओर वापस जाने पर मजबूर कर दिया. इसमें गोलीबारी भी हुई. इन जहाजों में से एक भारतीय झंडे वाला वीएलसीसी सुपरटैंकर है, जिसमें 20 लाख बैरल इराकी तेल लदा है."
According to two Channel 16 audio recordings captured today, two Indian vessels were forced back west out of the Strait of Hormuz by Iran's Sepah (IRGC) Navy. Firing was involved. One of the vessels is an Indian-flagged VLCC supertanker carrying 2 million barrels of Iraqi oil.… pic.twitter.com/c1uOvmKDNO— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) April 18, 2026
ईरान ने शनिवार को घोषणा की कि वह अमेरिकी नाकेबंदी के जवाब में जलडमरूमध्य पर प्रतिबंध फिर से लागू कर रहा है. यह घोषणा सुबह की गई, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी नाकेबंदी तब तक ‘‘पूरी तरह प्रभावी बनी रहेगी’’, जब तक तेहरान अमेरिका के साथ समझौते पर नहीं पहुंचता, जिसमें उसके परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा भी शामिल है.
The British military's United Kingdom Maritime Trade Operations center said that two gunboats from Iran’s Revolutionary Guard opened fire on a tanker transiting the Strait of Hormuz, after Iran said it has reimposed restrictions on the vital waterway. https://t.co/N34PM8Q1sb— The Associated Press (@AP) April 18, 2026
ब्रिटिश सेना ने हमले की जानकारी दी
वहीं ब्रिटेन की सेना ने शनिवार को कहा कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की दो ‘गनबोट’ ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर गोलीबारी की. ‘यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर’ ने कहा कि टैंकर को कोई नुकसान नहीं हुआ और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं. इसने हालांकि जहाज या उसके गंतव्य के बारे में जानकारी नहीं दी. (एक्सट्रा इनपुट-एपी)
ये भी पढ़ें- ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज, अमेरिका पर लगाया समझौते के उल्लंघन का आरोप