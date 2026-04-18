ईरानी गनबोट्स ने होर्मुज स्ट्रेट में दो भारतीय जहाजों पर फायरिंग की, भारत ने दर्ज कराया विरोध

ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की दो गनबोट ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे दो टैंकर पर गोलीबारी की.

Iranian gunboat opened fire on two Indian ships
ईरानी गनबोट ने दो भारतीय जहाजों पर फायरिंग की. (सांकेतिक फोटो-AP)
Published : April 18, 2026 at 7:14 PM IST

तेहरान/नई दिल्ली: ईरानी नौसेना की दो गनबोट ने होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर रहे दो जहाजों पर फायरिंग की है. इस बारे में ईरानी मीडिया ने शनिवार को कहा कि ईरान की नेवी ने दो भारतीय जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से पश्चिम की ओर वापस भेज दिया, इन जहाजों पर फायरिंग भी हुई. यह फायरिंग तब हुई है,जब ईरान ने अमेरिकी नाकाबंदी के जवाब में होर्मुज को दोबारा बंद करने का ऐलान किया है.

भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय जहाज पर गोलीबारी की घटना पर भारत में ईरान के राजदूत डॉ. मोहम्मद फतहली के सामने विरोध दर्ज कराया है. वहीं ईरानी राजदूत फतहली विदेश मंत्रालय (MEA) से ईरानी दूतावास वापस लौट गए हैं.

तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भारतीय जहाज का लिया नाम
ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, "होर्मुज जलडमरूमध्य में IRGC बलों द्वारा गोलीबारी किए जाने के बाद, दो भारतीय जहाजों को अपना रास्ता बदलने और पश्चिम की ओर वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा. इन जहाजों में से एक भारतीय झंडे वाला सुपरटैंकर (VLCC) था, जिसमें 20 लाख बैरल इराकी तेल लदा था." इसमें शामिल जहाज़ों की पहचान सनमार हेराल्ड और जग अर्नव के तौर पर हुई है.

टैंकर ट्रैकर्स ने भी दोहराया दावा
टैंकर ट्रैकर्स डॉट कॉम के अनुसार, "आज रिकॉर्ड की गई दो चैनल 16 ऑडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार, ईरान की Sepah (IRGC) नौसेना ने दो भारतीय जहाज़ों को होर्मुज जलडमरूमध्य से पश्चिम की ओर वापस जाने पर मजबूर कर दिया. इसमें गोलीबारी भी हुई. इन जहाजों में से एक भारतीय झंडे वाला वीएलसीसी सुपरटैंकर है, जिसमें 20 लाख बैरल इराकी तेल लदा है."

ईरान ने शनिवार को घोषणा की कि वह अमेरिकी नाकेबंदी के जवाब में जलडमरूमध्य पर प्रतिबंध फिर से लागू कर रहा है. यह घोषणा सुबह की गई, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी नाकेबंदी तब तक ‘‘पूरी तरह प्रभावी बनी रहेगी’’, जब तक तेहरान अमेरिका के साथ समझौते पर नहीं पहुंचता, जिसमें उसके परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा भी शामिल है.

ब्रिटिश सेना ने हमले की जानकारी दी
वहीं ब्रिटेन की सेना ने शनिवार को कहा कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की दो ‘गनबोट’ ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर गोलीबारी की. ‘यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर’ ने कहा कि टैंकर को कोई नुकसान नहीं हुआ और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं. इसने हालांकि जहाज या उसके गंतव्य के बारे में जानकारी नहीं दी. (एक्सट्रा इनपुट-एपी)

ये भी पढ़ें- ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज, अमेरिका पर लगाया समझौते के उल्लंघन का आरोप

