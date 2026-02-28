इजराइल के ताबड़तोड़ हमले में ईरान के रक्षा मंत्री और IRGC कमांडर की मौत, जंग के बीच सामने आया बड़ा दावा

ETV Bharat / international

By ANI

Published : February 28, 2026 at 9:05 PM IST

तेहरान: अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर कहर बरपा दिया है. तेहरान में ताबड़तोड़ हमलों के बीच खबर है कि, ईरान के रक्षा मंत्री आमिर नसीरजादेह और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर मोहम्मद पाकपुर इजराइली हमले में मारे गए हैं. यह जानकारी इजरायल के मिलिट्री ऑपरेशन्स से जुड़े सूत्रों और एक दूसरे क्षेत्रीय स्रोत ने रॉयटर्स को दी.

भारी तनाव के बीच तेहरान के लिए यह बड़ा झटका है. रक्षा मंत्री का पद संभालने से पहले नसीरजादेह ईरानी सेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ थे. मंत्री ने अपनी मिलिट्री करियर की शुरुआत एक फाइटर पायलट के तौर पर की थी. पाकपुर ने 2025 में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का चार्ज संभाला था, जिसने इज़राइली हमलों के बाद पिछले कमांडर हुसैन सलामी की मौत के बाद पदभार संभाला था.

इससे पहले, ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने आरोप लगाया था कि ईरान के लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर इजराइली हमले में दर्जनों लोग मारे गए. अराघची ने हमलों का जवाब देने की कसम खाई.

एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने कहा कि, नष्ट हुई बिल्डिंग ईरान के दक्षिण में लड़कियों का एक प्राइमरी स्कूल है. इस पर दिनदहाड़े बमबारी की गई, जब यह छोटे बच्चों से भरा हुआ था. अकेले इसी जगह पर दर्जनों मासूम बच्चों की हत्या की गई है. ईरानी लोगों के खिलाफ इन अपराधों का जवाब दिया जाएगा." अराघची ने 9 अक्टूबर, 2012 को एक्स पर ट्रंप की पुरानी पोस्ट को कोट किया, जिसमें उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की आलोचना करते हुए कहा था कि वह ईरान पर हमला करेंगे.

इजराइल रक्षा बल ने दिन में पहले एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, "ऑपरेशन रोरिंग लायन: IDF और US आर्म्ड फोर्सेज ने ईरानी आतंकवादी शासन को पूरी तरह से खत्म करने और समय के साथ इजराइल के अस्तित्व के खतरों को दूर करने के लिए एक बड़ा और जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया है.

इजराइल रक्षा बल ने कहा कि, ईरानी शासन ने इजराइल को खत्म करने का अपना प्लान नहीं छोड़ा है. शासन ने इजराइल की सीमाओं पर तैनात अपने प्रॉक्सी को फाइनेंसिंग, ट्रेनिंग और हथियार देना जारी रखा है. ये काम इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा हैं और मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं." हालांकि, कई देशों ने इस इलाके में शांति की अपील की है. ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए, कई खाड़ी देशों में इज़राइल और अमेरिकी बेस को निशाना बनाया. ईरान की राजधानी तेहरान में कई धमाके सुने गए हैं, जबकि देश भर में कई दूसरी जगहों पर भी धमाकों की खबर है.

