'किसी भी सैन्य हमले का 'उसी अंदाज में' जवाब देंगे', ट्रंप के बयान पर ईरान की चेतावनी

न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत अमीर सईद ईरवानी ने यूएन महासचिव और यूएन सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में कहा कि ईरान किसी भी सैन्य हमले का 'दृढ़तापूर्वक और उसी हिसाब से' जवाब देगा, और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत अपने आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करेगा.

डिएगो गार्सिया द्वीप पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हाल की बातों का जिक्र करते हुए, ईरवानी ने पत्र में लिखा, "ऐसे हालात में, ईरान की रक्षात्मक प्रतिक्रिया के लिए इलाके में दुश्मन सेना के सभी बेस, फैसिलिटी और एसेट्स सही टारगेट होंगे. किसी भी अप्रत्याशित और अनियंत्रित नतीजों के लिए पूरी और सीधी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी."

ट्रंप ने बुधवार को हिंद महासागर के चागोस द्वीपसमूह में एक अहम अमेरिकी-ब्रिटिश मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया को ब्रिटेन द्वारा लीज पर लेने को "बड़ी गलती" बताया. उन्होंने कहा कि अगर ईरान के साथ परमाणु बातचीत विफल हो जाती है, तो "अमेरिका के लिए डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल करना जरूरी हो सकता है."

न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, मई 2025 में घोषणा की गई एक डील के तहत, ब्रिटेन चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता मॉरिशस को देने के लिए सहमत हुआ, जबकि डिएगो गार्सिया को 99 साल के लिए 1,235.25 करोड़ ($136 मिलियन) सालाना पर वापस लीज पर देगा.