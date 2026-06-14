ETV Bharat / international

ईरान बिना टोल के होर्मुज खोलेगा, बारूदी सुरंगें हटाने का काम होगा: अमेरिकी अधिकारी

होर्मुज स्ट्रेट ( IANS )

By ANI 4 Min Read

वॉशिंगटन डीसी: अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एक डील करने जा रहे हैं, और यह एक 'बहुत अच्छी' डील होगी. अधिकारियों ने एएनआई को बताया कि ईरान को बिना किसी टोल के होर्मुज स्ट्रेट को खोलना होगा. अधिकारियों ने कहा, 'राष्ट्रपति ने साफ कहा है और आपने आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कमेंट्स देखे कि हमें लगता है कि हमारे पास एक डील है, यह एक बहुत अच्छी डील है और बहुत मजबूत डील है. जी7 देशों ने कहा है कि डील आगे बढ़ने के बाद वे बहुत कुछ कर सकते हैं.' अधिकारियों ने आगे कहा कि जी7 देशों में बहुत कैपेसिटी है, और ब्रिटेन और फ्रांस ने होर्मुज स्ट्रेट से डी-माइनिंग में कोलेबोरेट किया है. उन्होंने कहा, 'ईरान होर्मुज स्ट्रेट को खोलने जा रहा है. यह एक जरूरत है. इसे बिना टोल के खोला जा सकता है. जैसे ही वे ऐसा करेंगे, हम अपनी नाकाबंदी हटा लेंगे. यह एक साथ होगा. उसके बाद का फेज स्ट्रेट्स से माइन हटाना होगा. उन्होंने कहा, 'जी7 के कुछ देशों के पास भी बहुत कैपेसिटी है, और उन्होंने इसे अपनी मर्ज़ी से बनाया है, एक कोएलिशन है जिसके बारे में ब्रिटेन और फ्रांस ने बात की है. उनके कुछ जहाज पहले से ही पानी में हैं, उनमें से कुछ पास में हैं, और इसलिए जैसे ही स्ट्रेट्स खुलेंगे, हम माइन हटाने में बहुत शामिल होंगे, और जहाँ तक जी7 देश इसमें हिस्सा ले सकते हैं.' जब पूछा गया कि क्या जी7 समिट में ट्रंप की पीएम मोदी के साथ मीटिंग के दौरान इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील पर बात होगी, तो सीनियर अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि मोदी इंडिया के रोल को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी हैं. उन्होंने कहा, 'अमेरिका को एनर्जी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के मामले में इंडिया को बहुत कुछ बेचना चाहिए, और हम जानते हैं कि पीएम मोदी इंडिया के लिए जो रोल देखते हैं, अमेरिका -इंडिया रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को लेकर काफी महत्वाकांक्षी हैं. हमें लगता है कि एक संभावित ट्रेड डील उसी का हिस्सा है.