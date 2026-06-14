ईरान बिना टोल के होर्मुज खोलेगा, बारूदी सुरंगें हटाने का काम होगा: अमेरिकी अधिकारी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को ईरान के साथ शांति समझौता को लेकर आश्वस्त हैं.
By ANI
Published : June 14, 2026 at 8:25 AM IST
वॉशिंगटन डीसी: अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एक डील करने जा रहे हैं, और यह एक 'बहुत अच्छी' डील होगी. अधिकारियों ने एएनआई को बताया कि ईरान को बिना किसी टोल के होर्मुज स्ट्रेट को खोलना होगा.
अधिकारियों ने कहा, 'राष्ट्रपति ने साफ कहा है और आपने आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कमेंट्स देखे कि हमें लगता है कि हमारे पास एक डील है, यह एक बहुत अच्छी डील है और बहुत मजबूत डील है. जी7 देशों ने कहा है कि डील आगे बढ़ने के बाद वे बहुत कुछ कर सकते हैं.'
अधिकारियों ने आगे कहा कि जी7 देशों में बहुत कैपेसिटी है, और ब्रिटेन और फ्रांस ने होर्मुज स्ट्रेट से डी-माइनिंग में कोलेबोरेट किया है. उन्होंने कहा, 'ईरान होर्मुज स्ट्रेट को खोलने जा रहा है. यह एक जरूरत है. इसे बिना टोल के खोला जा सकता है. जैसे ही वे ऐसा करेंगे, हम अपनी नाकाबंदी हटा लेंगे. यह एक साथ होगा. उसके बाद का फेज स्ट्रेट्स से माइन हटाना होगा.
उन्होंने कहा, 'जी7 के कुछ देशों के पास भी बहुत कैपेसिटी है, और उन्होंने इसे अपनी मर्ज़ी से बनाया है, एक कोएलिशन है जिसके बारे में ब्रिटेन और फ्रांस ने बात की है. उनके कुछ जहाज पहले से ही पानी में हैं, उनमें से कुछ पास में हैं, और इसलिए जैसे ही स्ट्रेट्स खुलेंगे, हम माइन हटाने में बहुत शामिल होंगे, और जहाँ तक जी7 देश इसमें हिस्सा ले सकते हैं.'
जब पूछा गया कि क्या जी7 समिट में ट्रंप की पीएम मोदी के साथ मीटिंग के दौरान इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील पर बात होगी, तो सीनियर अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि मोदी इंडिया के रोल को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी हैं.
उन्होंने कहा, 'अमेरिका को एनर्जी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के मामले में इंडिया को बहुत कुछ बेचना चाहिए, और हम जानते हैं कि पीएम मोदी इंडिया के लिए जो रोल देखते हैं, अमेरिका -इंडिया रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को लेकर काफी महत्वाकांक्षी हैं. हमें लगता है कि एक संभावित ट्रेड डील उसी का हिस्सा है.
राष्ट्रपति ट्रंप का दृष्टिकोण हमेशा यही रहा है कि जब तक यह बहुत अच्छी डील न हो, हम कोई डील नहीं करेंगे. हमें लगता है कि एक बहुत अच्छी डील संभव है. हम जी7 में वह डील क्लोज नहीं करेंगे. हमें और टेक्निकल डिस्कशन करने हैं, लेकिन लीडर्स के पास यह जानने का अच्छा मौका होगा कि हम कहां हैं और आने वाले हफ्तों में डील क्लोज करने में वे कितना आगे बढ़ना चाहते हैं.'
अधिकारियों ने फिर कहा कि एक अमेरिकी टीम यह देखने के लिए भारत आएगी कि क्या डील पर आगे बातचीत हो सकती है. मुझे लगता है कि संभावित ट्रेड डील सामने आएगी. हमने इस साल की शुरुआत में एक जॉइंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन किए थे.
हम पिछले एक साल से भारतीयों के साथ काफी गहरी बातचीत कर रहे हैं. कुछ हफ़्ते पहले अमेरिका की एक टीम भारत आई थी. हम उनसे अक्सर बात करते हैं. मैं खुद अगले हफ़्ते भारत जाऊँगा यह देखने के लिए कि क्या हम डील पर और आगे बढ़ सकते हैं.
इंडिया में इकॉनमी के लिए कई नए तरीके हैं जिनसे हमारी कंपनियों के लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम उनमें से कुछ पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'हमें लगता है कि अमेरिका और इंडिया नैचुरल इकॉनमिक पार्टनर हैं और एक-दूसरे को बहुत कुछ दे सकते हैं.'
ट्रंप की आने वाली फ्रांस यात्रा के बारे में बात करते हुए, सीनियर अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि वह जी7 पार्टनर्स के साथ मिलकर जरूरी मिनरल सप्लाई चेन की मजबूती और दूसरे इंटरेस्ट वाले एरिया को बढ़ावा देंगे. उन्होंने कहा, 'प्रेसिडेंट ट्रंप सोमवार सुबह व्हाइट हाउस से निकलेंगे.
अधिकारियों ने कहा,'इस दौरे के दौरान ट्रंप जी लीडर्स से मिलेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, सप्लाई चेन रेजिलिएंस, गैर-कानूनी इमिग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अहम मुद्दों पर बात करेंगे. ट्रंप हमारे जी7 पार्टनर्स के साथ मिलकर जरूरी मिनरल सप्लाई चेन रेजिलिएंस को बढ़ाने, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को बढ़ाने और गैर-कानूनी इमिग्रेशन और ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ जवाबों को मज़बूत करने के लिए भी काम करेंगे.'