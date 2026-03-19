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'ईरान परमाणु संवर्धन को फिर से शुरू नहीं कर रहा था', तुलसी गबार्ड ने ट्रंप का खंडन किया

बाएं से एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स एडम्स और नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ( AP )

वॉशिंगटन: अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बुधवार को यह निष्कर्ष निकाला कि ईरान उन परमाणु संवर्धन क्षमताओं को फिर से नहीं बना रहा है, जिन्हें पिछले साल अमेरिका और इजराइल ने नष्ट कर दिया था. यह निष्कर्ष राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने मौजूदा युद्ध के लिए दिए गए एक प्रमुख तर्क के विपरीत है.

ट्रंप की सहयोगी और नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड ने जब वह और अन्य अधिकारी कांग्रेस के सामने पेश हुए तो तीन हफ़्तों के युद्ध की पृष्ठभूमि और नतीजों के बारे में मिली-जुली बातें कहीं. उन्होंने यह भी आकलन किया कि ईरान का नेतृत्व अभी भी बरकरार है. जून 2025 में हुए अमेरिकी हमले का जिक्र करते हुए गबार्ड ने सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी को दिए अपने लिखित बयान में कहा, 'ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के परिणामस्वरूप ईरान का परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट हो गया.'

तब से उनकी संवर्धन क्षमता को फिर से बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई है. गैबार्ड ने लिखा. उन्होंने कैमरों के सामने इस निष्कर्ष को दोहराया नहीं. एक डेमोक्रेटिक सीनेटर के जोर देने पर गबार्ड ने कहा कि सुनवाई के दौरान उनके पास पूरी गवाही पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, लेकिन उन्होंने इस आकलन का खंडन नहीं किया.

ट्रंप ने बार-बार कहा है कि उन्होंने 28 फरवरी को इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले का आदेश एक 'आसन्न खतरे' के कारण दिया था. जून 2025 की बमबारी के बाद ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, लेकिन अपने नवीनतम युद्ध के बाद से उन्होंने यह रुख बनाए रखा है कि तेहरान फिर भी परमाणु बम बनाने से कुछ ही हफ्ते दूर था और इसलिए उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी.

यूएन की परमाणु निगरानी संस्था और ज्यादातर पर्यवेक्षकों ने ईरान द्वारा जल्द ही परमाणु बम बनाने की बात का समर्थन नहीं किया है. ईरान हमले से कुछ दिन पहले ट्रंप के दूतों के साथ एक समझौते पर बातचीत कर रहा था. सीआईए के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने जब सीनेटरों से बातचीत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'यह बिल्कुल साफ था कि ईरान, बातचीत करते समय भी समझौते को पूरा करने का कोई इरादा नहीं रखता था.'

'दुनिया का पुलिसवाला'

गबार्ड खुद एक डेमोक्रेटिक कांग्रेसवुमन के तौर पर ईरान के साथ युद्ध की मुखर विरोधी रही थीं. उनके एक सीनियर सहयोगी, जोसेफ केंट ने मंगलवार को नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर पद से विरोध जताते हुए इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि ईरान से कोई 'आसन्न खतरा' नहीं है और ट्रंप को इजराइल तथा मीडिया संस्थानों द्वारा गुमराह किया गया है.

डेमोक्रेट ने युद्ध के मुद्दे पर गबार्ड पर हमला बोलते हुए कहा कि वह यह साबित नहीं कर पाई हैं कि ईरान से 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से अब तक के खतरे से बढ़कर कोई और खतरा है. डेमोक्रेटिक सीनेटर माइकल बेनेट ने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि हम दुनिया के पुलिसवाले नहीं हैं. उन्होंने इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था.'