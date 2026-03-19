'ईरान परमाणु संवर्धन को फिर से शुरू नहीं कर रहा था', तुलसी गबार्ड ने ट्रंप का खंडन किया
तुलसी गबार्ड ने ये भी कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का पलड़ा भारी है.
By AFP
Published : March 19, 2026 at 8:23 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बुधवार को यह निष्कर्ष निकाला कि ईरान उन परमाणु संवर्धन क्षमताओं को फिर से नहीं बना रहा है, जिन्हें पिछले साल अमेरिका और इजराइल ने नष्ट कर दिया था. यह निष्कर्ष राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने मौजूदा युद्ध के लिए दिए गए एक प्रमुख तर्क के विपरीत है.
ट्रंप की सहयोगी और नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड ने जब वह और अन्य अधिकारी कांग्रेस के सामने पेश हुए तो तीन हफ़्तों के युद्ध की पृष्ठभूमि और नतीजों के बारे में मिली-जुली बातें कहीं. उन्होंने यह भी आकलन किया कि ईरान का नेतृत्व अभी भी बरकरार है. जून 2025 में हुए अमेरिकी हमले का जिक्र करते हुए गबार्ड ने सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी को दिए अपने लिखित बयान में कहा, 'ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के परिणामस्वरूप ईरान का परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट हो गया.'
तब से उनकी संवर्धन क्षमता को फिर से बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई है. गैबार्ड ने लिखा. उन्होंने कैमरों के सामने इस निष्कर्ष को दोहराया नहीं. एक डेमोक्रेटिक सीनेटर के जोर देने पर गबार्ड ने कहा कि सुनवाई के दौरान उनके पास पूरी गवाही पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, लेकिन उन्होंने इस आकलन का खंडन नहीं किया.
ट्रंप ने बार-बार कहा है कि उन्होंने 28 फरवरी को इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले का आदेश एक 'आसन्न खतरे' के कारण दिया था. जून 2025 की बमबारी के बाद ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, लेकिन अपने नवीनतम युद्ध के बाद से उन्होंने यह रुख बनाए रखा है कि तेहरान फिर भी परमाणु बम बनाने से कुछ ही हफ्ते दूर था और इसलिए उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी.
यूएन की परमाणु निगरानी संस्था और ज्यादातर पर्यवेक्षकों ने ईरान द्वारा जल्द ही परमाणु बम बनाने की बात का समर्थन नहीं किया है. ईरान हमले से कुछ दिन पहले ट्रंप के दूतों के साथ एक समझौते पर बातचीत कर रहा था. सीआईए के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने जब सीनेटरों से बातचीत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'यह बिल्कुल साफ था कि ईरान, बातचीत करते समय भी समझौते को पूरा करने का कोई इरादा नहीं रखता था.'
'दुनिया का पुलिसवाला'
गबार्ड खुद एक डेमोक्रेटिक कांग्रेसवुमन के तौर पर ईरान के साथ युद्ध की मुखर विरोधी रही थीं. उनके एक सीनियर सहयोगी, जोसेफ केंट ने मंगलवार को नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर पद से विरोध जताते हुए इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि ईरान से कोई 'आसन्न खतरा' नहीं है और ट्रंप को इजराइल तथा मीडिया संस्थानों द्वारा गुमराह किया गया है.
डेमोक्रेट ने युद्ध के मुद्दे पर गबार्ड पर हमला बोलते हुए कहा कि वह यह साबित नहीं कर पाई हैं कि ईरान से 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से अब तक के खतरे से बढ़कर कोई और खतरा है. डेमोक्रेटिक सीनेटर माइकल बेनेट ने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि हम दुनिया के पुलिसवाले नहीं हैं. उन्होंने इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था.'
'अब उसने हमें दुनिया का पुलिसवाला, उसकी जूरी, उसका जज और उसका जल्लाद बना दिया है' उन्होंने कहा. सीनेटरों से अपनी बात कहते हुए गबार्ड ने कहा कि ईरान को पिछले कुछ हफ़्तों में हुए हमलों से भारी नुकसान उठाना पड़ा है. जिसमें उसके लंबे समय से रहे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत भी शामिल है लेकिन इसके बावजूद यह इस्लामिक गणराज्य अभी भी काम कर रहा है.
गबार्ड ने कहा, 'अमेरिकी खुफिया समुदाय का आकलन है कि ईरान का शासन तो बरकरार है, लेकिन उसके नेतृत्व और सैन्य क्षमताओं पर हुए हमलों के कारण वह काफी हद तक कमजोर हो गया है.' गैबार्ड ने कहा, 'अगर कोई विरोधी शासन बच जाता है, तो वह संभवतः अपनी सेना, मिसाइलों और यूएवी (मानव रहित हवाई वाहन या ड्रोन) बलों को फिर से खड़ा करने के लिए कई सालों तक चलने वाला प्रयास शुरू करेगा.'
रूस का 'पलड़ा भारी'
अन्य निष्कर्षों में गबार्ड ने अनुमान लगाया कि रूस यूक्रेन पर अपना चार साल से जारी आक्रमण जारी रखे हुए है. एक ऐसा युद्ध जिसे ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद खत्म करने का वादा किया था और वह भी मुख्य रूप से कीव पर समझौता करने का दबाव डालकर.
गबार्ड ने कहा, 'अमेरिकी इंटेलिजेंस का आकलन है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का पलड़ा भारी बना हुआ है.' उन्होंने कहा, 'मॉस्को और कीव के बीच अमेरिका की अगुवाई में बातचीत चल रही है. जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता, तब तक मॉस्को के धीरे-धीरे युद्ध जारी रखने की संभावना है.'
गबार्ड ने कहा कि अगर यूक्रेन या कहीं और तनाव बढ़ता है तो अमेरिका के लिए खतरा पैदा हो सकता है, जिससे संभावित रूप से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है. उन्होंने कहा कि चीन तेजी से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जिसका मकसद ताइवान पर कब्जा करना है. यह एक स्व-शासित लोकतंत्र है जिस पर बीजिंग अपना दावा करता है.
हालांकि, अमेरिकी इंटेलिजेंस का आकलन है कि चीन शायद ताइवान के साथ बिना किसी संघर्ष के शांतिपूर्ण तरीके से एकीकरण के लिए स्थितियाँ बनाना ज्यादा पसंद करेगा. ट्रंप आने वाले हफ़्तों में चीन की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं. यह यात्रा उन्होंने मध्य-पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण टाल दी थी.