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ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी, कहा 'समझौते के किसी भी उल्लंघन का करारा जवाब देंगे'

उन्होंने कहा, 'युद्ध के दौरान उन्हें एक बार थप्पड़ मारा गया था. अगर वे फिर से उस रास्ते पर चलना चाहेंगे, तो उन्हें और भी जोरदार थप्पड़ पड़ेगा.' यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान 60 दिन की बातचीत शुरू कर रहे हैं.

गालिबफ ने कहा, 'हम आपके हुक्म पर हैं, सुप्रीम लीडर ने हमें जो काम दिया है, वह है एग्रीमेंट की शर्तों को पूरा करना. अगर दूसरी तरफ से कोई गलत नीयत, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने और बहुत ज़्यादा मांग की जाती है, तो हमें दुश्मन को करारा जवाब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी.'

एक्स पर एक पोस्ट में गालिबफ ने कहा कि ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई की बताई शर्तों को लागू करने के लिए कमिटेड है, लेकिन एग्रीमेंट के किसी भी उल्लंघन का जोरदार जवाब देगा.

तेहरान : ईरान के टॉप नेगोशिएटर और पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या उसके पार्टनर बुरी नीयत से काम करते हैं, नए तय फ्रेमवर्क को तोड़ते हैं, या फाइनल एग्रीमेंट पर चल रही बातचीत के दौरान कोई और मांग रखते हैं, तो तेहरान 'कड़ा जवाब' देगा.

इसका मकसद नए साइन किए गए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को एक बड़े डील में बदलना है, जिसमें बैन, न्यूक्लियर पाबंदियां, मिसाइल कैपेबिलिटी और रीजनल सिक्योरिटी के मुद्दे शामिल हैं. इससे पहले अपने भाषण में मोजतबा खामेनेई ने यह भी चेतावनी दी थी कि भविष्य में आमने-सामने की बातचीत का मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि अमेरिका ने अपनी बात मान ली है.

साथ ही कहा कि अगर वाशिंगटन डीसी बहुत ज़्यादा मांग करता है तो ईरान नहीं झुकेगा. उन्होंने कहा, 'हालांकि, यह साफ है कि भविष्य में आमने-सामने होने वाली बातचीत का मतलब दुश्मन की बात मानना ​​नहीं होगा.' अमेरिका के उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुरुवार को कन्फर्म किया कि औपचारिका बातचीत का समय 18 जून को शुरू हुआ, यानी दोनों पक्षों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर पहुंचने के एक दिन बाद.

वेंस ने व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से कहा, 'मैं कहूंगा कि 60-दिन का समय ऑफिशियली आज शुरू हुआ, तो, हां, डील कल शुरू हुई. हम आज से 60-दिन का समय शुरू करने जा रहे हैं.' वेंस ने समझौते का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिका ने तेहरान के कानूनी सेल्फ-डिफेंस के अधिकार को बचाते हुए ईरान की सैन्य क्षमता को काफी कमजोर कर दिया है.

वेंस ने कहा, 'हमने उनकी काफी बैलिस्टिक मिसाइलें और उनके बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर खुद ही नष्ट कर दिए हैं.' उन्होंने आगे कहा कि कोई भी आखिरी समझौता ईरान को इस इलाके के बाहर के देशों को धमकाने वाली मिसाइलें बनाने से रोकेगा.

उपराष्ट्रपति ने इस समझौते को एनर्जी मार्केट और समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाने से भी जोड़ा. वेंस के मुताबिक, रात भर में होर्मुज स्ट्रेट से 12.5 मिलियन बैरल से ज़्यादा तेल गुजरा जो लड़ाई शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया वॉल्यूम है.

उन्होंने कहा कि पाबंदियों में ढील देने और शिपिंग रूट फिर से खोलने से अमेरिका में तेल की कीमतें कम करने और गैसोलीन की लागत कम करने में मदद मिली है. उन्होंने कहा कि प्रशासन की शांति पहल से पहले से ही ठोस आर्थिक फायदे हो रहे हैं.