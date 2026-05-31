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ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर फिर दी नई धमकी, कहा- तय रास्तों से ही यात्रा करें

तेहरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि शिपिंग एडमिनिस्ट्रेशन या जहाजों के ट्रैफिक में कोई भी रुकावट आने पर तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाएगी.

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ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर फिर दी नई धमकी (ANI)
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By ANI

Published : May 31, 2026 at 7:29 AM IST

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तेहरान: ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बार फिर अपनी संप्रभुता जताई है. इसके साथ-साथ सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि व्यापारिक और नौसैनिक जहाजों को इस अहम समुद्री गलियारे में शिपिंग प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा, नहीं तो उन्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं.

ईरानी मीडिया के एक बयान के अनुसार, खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का मैनेजमेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की आर्म्ड फोर्स पूरे अधिकार के साथ करती है. मिलिट्री कमांड ने इस बात पर जोर दिया कि सभी जहाजों, कमर्शियल जहाजों और टैंकरों को सिर्फ तय रास्तों से ही सफर करना होगा और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी से इजाजत लेनी होगी. इन नियमों का कोई भी उल्लंघन उनके ट्रैफिक की सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा.

तेहरान ने इस इलाके में तैनात इंटरनेशनल नेवी की टुकड़ियों को भी चेतावनी दी, और कहा कि शिपिंग एडमिनिस्ट्रेशन या जहाजों के ट्रैफिक में कोई भी रुकावट आने पर तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाएगी. यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब कतर ने होर्मुज स्ट्रेट को पार करने वाले जहाजों पर किसी भी तरह की परमानेंट समुद्री लेवी लगाने के खिलाफ अपना रुख दोहराया है. सिंगापुर में शांगरी-ला डायलॉग सिक्योरिटी समिट में बोलते हुए, कतर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मामलों के राज्य मंत्री, शेख सऊद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने कहा कि दोहा और उसके क्षेत्रीय सहयोगी अनिश्चित टैरिफ फ्रेमवर्क के खिलाफ हैं.

शेख सऊद ने समिट के दौरान कहा कि कतर और खाड़ी के सहयोगी ने भी साफ तौर पर कहा है कि फीस लेने का असर हमेशा कंज्यूमर पर पड़ेगा, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं. हालांकि, कतर के मंत्री ने सुझाव दिया कि खास हालात में बातचीत के लिए टेम्पररी फाइनेंशियल सॉल्यूशन खुले हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ समय के लिए वे कहते हैं कि वे इसका इस्तेमाल माइन-क्लियरिंग या कुछ समय के लिए फीस के इस्तेमाल के लिए करेंगे, यह ऐसी चीज है जिस पर मोलभाव किया जा सकता है.

ये डिप्लोमैटिक बातचीत तब हुई जब ईरान और ओमान जरूरी इंटरनेशनल ट्रेडिंग और एनर्जी कॉरिडोर से जहाजों के आने-जाने के लिए एक संभावित ऑपरेशनल फ्रेमवर्क पर चल रही बातचीत में लगे हुए थे. इसी समय, ओमान के मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ने बताया कि ओमानी जलक्षेत्र के अंदर इनशोर ट्रैफिक जोन के पश्चिम में एक संदिग्ध नेवल माइन तैर रही है. सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सिक्योरिटी सेंटर ने नाविकों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी.

सिक्योरिटी बॉडी ने कहा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर सभी समुद्री यात्रियों, मछुआरों और जहाजों से कहता है कि वे चलते समय बहुत सावधानी और सतर्कता बरतें, किसी भी संदिग्ध चीज से दूर रहें, और तुरंत संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करें. बता दें, पूरे इलाके में भू-राजनीतिक चिंताएं बढ़ गई हैं, जॉइंट मैरीटाइम इन्फॉर्मेशन सेंटर (JMIC) का कहना है कि ईरान से जुड़े पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करके चल रही अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड की वजह से होर्मुज स्ट्रेट के अंदर खतरे का लेवल 'क्रिटिकल' बना हुआ है.

इसके साथ ही, ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने इलाके में बढ़ती नेवल एक्टिविटी के बारे में एक एडवाइजरी जारी की. ब्रिटिश समुद्री संस्था ने कहा कि नाविकों को नौसेना की मौजूदगी बढ़ने, सुरक्षा के लिए बेहतर फोर्स की उम्मीद करनी चाहिए. ईरान की एक्सपीडिएंसी काउंसिल के सदस्य, सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के सलाहकार और आईआरजीसी (IRGC) के पूर्व कमांडर मोहसेन रेजाई ने चल रही डिप्लोमैटिक कोशिशों को कमजोर करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी आलोचना की.

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