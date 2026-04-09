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लेबनान में हिजबुल्ला पर इजराइल के हमलों का कड़ा जवाब दिया जाएगा: ईरान

ईरान ने कहा कि लेबनान पर इजराइली हमले सीजफायर समझौते का उल्लंघन करते हैं और इससे बातचीत बेकार हो जाएगी.

Smoke rises after several Israeli airstrikes in Beirut, Lebanon
लेबनान के बेरूत में कई इज़राइली हवाई हमलों के बाद उठता धुआं (file photo-AP)
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By PTI

Published : April 9, 2026 at 7:39 PM IST

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दुबई/बेरूत : ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने गुरुवार को चेतावनी दी कि यदि लेबनान में हिजबुल्ला पर इजराइल के हमले जारी रहे तो इसके ‘स्पष्ट नतीजे सामने आयेंगे और कड़ा जवाब दिया जाएगा.'

कालिबाफ ने ‘एक्स’ पर एक संदेश में यह चेतावनी दी. उन्होंने अन्य ईरानी अधिकारियों की तरह इस बात पर जोर दिया कि दो सप्ताह का युद्धविराम लेबनान में भी लागू होता है, जिसे इजराइल और अमेरिका दोनों ने नकार दिया है.

उन्होंने कहा, ‘‘युद्धविराम उल्लंघन का स्पष्ट और कड़ा जवाब दिया जाएगा.’’ कालिबाफ के नाम पर संभावित वार्ताकार के रूप में चर्चा हो रही है, जो इस सप्ताहांत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात कर सकते हैं.

लेबनान में इजराइल के हमलों में 203 लोग मारे गए
लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बुधवार को मध्य बेरुत और अन्य क्षेत्रों में इजराइल के हमलों में कम से कम 203 लोग मारे गए. मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि हमलों में 1,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं. इजराइल और लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्ला के बीच युद्ध छिड़ने के बाद से पिछले पांच सप्ताह में बुधवार को सबसे ज्यादा लोग मारे गए.

इजराइल की सेना ने कहा कि उसने हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि, बिना किसी चेतावनी के जिन इमारतों पर हमला किया गया, उनमें से कई घनी आबादी वाले व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों में थीं, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर नागरिक हताहत हुए. लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने इन हमलों को ‘‘बर्बर’’ करार दिया.

ये भी पढ़ें- लेबनान में इजराइली हमले से पश्चिम एशिया शांति समझौते को खतरा

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