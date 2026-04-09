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लेबनान में हिजबुल्ला पर इजराइल के हमलों का कड़ा जवाब दिया जाएगा: ईरान

लेबनान के बेरूत में कई इज़राइली हवाई हमलों के बाद उठता धुआं ( file photo-AP )

By PTI 2 Min Read

दुबई/बेरूत : ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने गुरुवार को चेतावनी दी कि यदि लेबनान में हिजबुल्ला पर इजराइल के हमले जारी रहे तो इसके ‘स्पष्ट नतीजे सामने आयेंगे और कड़ा जवाब दिया जाएगा.' कालिबाफ ने ‘एक्स’ पर एक संदेश में यह चेतावनी दी. उन्होंने अन्य ईरानी अधिकारियों की तरह इस बात पर जोर दिया कि दो सप्ताह का युद्धविराम लेबनान में भी लागू होता है, जिसे इजराइल और अमेरिका दोनों ने नकार दिया है. उन्होंने कहा, ‘‘युद्धविराम उल्लंघन का स्पष्ट और कड़ा जवाब दिया जाएगा.’’ कालिबाफ के नाम पर संभावित वार्ताकार के रूप में चर्चा हो रही है, जो इस सप्ताहांत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात कर सकते हैं.