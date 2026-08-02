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ट्रंप की चेतावनी पर भड़का ईरान, खाड़ी में गैस फील्ड्स को निशाना बनाने की धमकी दी

राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला करने की चेतावनी दी जिसपर प्रतिक्रिया देते हुए तेहरान ने कड़ा जवाब देने की धमकी दी.

Iran warns US attacks
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची (IANS)
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By ANI

Published : August 2, 2026 at 7:43 AM IST

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वॉशिंगटन: ईरान ने शनिवार को अमेरिका को किसी भी साहसिक कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी. साथ ही कहा कि अगर अमेरिकी सेना ईरानी ठिकानों पर नए हमले करती है, तो वह इसका कड़ा जवाब देगा. इससे पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ जाएगा.

यह चेतावनी शुक्रवार को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान के साथ बातचीत पर उनका भरोसा खत्म हो रहा है और उन्होंने और हमलों की धमकी दी थी, और कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका उन पर हमला करेगा.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर, तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान और सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ अलग-अलग टेलीफोन पर बातचीत में यह संदेश दिया. अराघची के टेलीग्राम अकाउंट के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तानी और तुर्की के अधिकारियों को बताया कि ईरान किसी भी हमले का कड़ा जवाब देगा और उन्होंने अमेरिका के अस्थिर करने वाले कदमों के असर के साथ-साथ इलाके में अस्थिरता के बढ़ते खतरे का भी रिव्यू किया.

सऊदी विदेश मंत्री के साथ अपनी बातचीत के दौरान अराघची ने कहा कि अमेरिका या इजराइल का कोई भी हमला या ऐसे ऑपरेशन में इलाके के देशों का शामिल होना, तेहरान की तरफ से उचित जवाब देगा. ये वॉर्निंग कुवैत की आर्मी की उस रिपोर्ट के कुछ घंटों बाद जारी की गई जिसमें उसने बताया था कि उसने ईरान के कई जरूरी जगहों पर लॉन्च किए गए दुश्मन ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया है. गिरते मलबे से उत्तरी कुवैत में एक सरकारी बिल्डिंग और बुबियान आइलैंड पर आम लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

इसके अलावा ईरान की टॉप सिक्योरिटी बॉडी से जुड़े एक मीडिया आउटलेट ने चेतावनी दी कि ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी अमेरिकी स्ट्राइक सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात में तेल प्लांट्स के साथ-साथ कतर और इजराइल में गैस फील्ड्स पर ईरानी हमले शुरू कर देगा और दावा किया कि 'सब कुछ जलकर राख हो जाएगा.'

कैंप डेविड में शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि उन्हें अब भी लगता है कि अमेरिकी वार्ताकार जेरेड कुशनर, स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और विदेश मंत्री मार्को रुबियो समेत अमेरिका के बातचीत करने वाले ईरान के साथ किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं. फिर भी उन्होंने तेहरान पर निराशा जताई और उस पर बार-बार अपने वादों को तोड़ने का आरोप लगाया.

चल रहे इस झगड़े ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को लगातार परेशान किया है. जुलाई में ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 24 परसेंट बढ़ गए, जबकि होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा को लेकर शक की वजह से दुनिया के सबसे बिजी ऑयल ट्रांजिट कॉरिडोर में से एक पर कमर्शियल शिपिंग रुक गई है.

यमन में ईरान के सपोर्ट वाले हूती विद्रोहियों के बाब अल-मंदेव स्ट्रेट से शिपिंग के खिलाफ धमकी देने के बाद रेड सी में भी चिंता बढ़ गई है. बाब अल-मंदेब स्ट्रेट ग्लोबल एनर्जी शिपमेंट के लिए एक और जरूरी चैनल है. यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने शनिवार को कहा कि उसे ओमानी तट के पास दो समुद्री घटनाओं की रिपोर्ट मिली है. एक टैंकर को एक अनजान प्रोजेक्टाइल ने टक्कर मारी जिससे उसका इंजन रूम डैमेज हो गया, जबकि दूसरे टैंकर में जहाज के पास धमाका हुआ, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ.

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