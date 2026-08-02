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ट्रंप की चेतावनी पर भड़का ईरान, खाड़ी में गैस फील्ड्स को निशाना बनाने की धमकी दी

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ( IANS )

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वॉशिंगटन: ईरान ने शनिवार को अमेरिका को किसी भी साहसिक कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी. साथ ही कहा कि अगर अमेरिकी सेना ईरानी ठिकानों पर नए हमले करती है, तो वह इसका कड़ा जवाब देगा. इससे पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ जाएगा. यह चेतावनी शुक्रवार को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान के साथ बातचीत पर उनका भरोसा खत्म हो रहा है और उन्होंने और हमलों की धमकी दी थी, और कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका उन पर हमला करेगा. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर, तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान और सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ अलग-अलग टेलीफोन पर बातचीत में यह संदेश दिया. अराघची के टेलीग्राम अकाउंट के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तानी और तुर्की के अधिकारियों को बताया कि ईरान किसी भी हमले का कड़ा जवाब देगा और उन्होंने अमेरिका के अस्थिर करने वाले कदमों के असर के साथ-साथ इलाके में अस्थिरता के बढ़ते खतरे का भी रिव्यू किया. सऊदी विदेश मंत्री के साथ अपनी बातचीत के दौरान अराघची ने कहा कि अमेरिका या इजराइल का कोई भी हमला या ऐसे ऑपरेशन में इलाके के देशों का शामिल होना, तेहरान की तरफ से उचित जवाब देगा. ये वॉर्निंग कुवैत की आर्मी की उस रिपोर्ट के कुछ घंटों बाद जारी की गई जिसमें उसने बताया था कि उसने ईरान के कई जरूरी जगहों पर लॉन्च किए गए दुश्मन ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया है. गिरते मलबे से उत्तरी कुवैत में एक सरकारी बिल्डिंग और बुबियान आइलैंड पर आम लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है.