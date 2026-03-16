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Iran War: ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट की निगरानी के लिए 7 देशों का गठबंधन बनाने का आह्वान किया

काहिरा: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि उन्होंने करीब सात देशों से होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के लिए वॉरशिप भेजने की मांग की है, लेकिन ईरान युद्ध के दौरान तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से उनकी अपील पर कोई वादा नहीं हुआ है. ट्रंप ने उन देशों के नाम बताने से मना कर दिया जो मिडिल ईस्ट के क्रूड ऑयल पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जिनके साथ प्रशासन उस वॉटरवे की निगरानी के लिए एक गठबंधन में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहा है.

ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट के बारे में कहा, "मैं मांग कर रहा हूं कि ये देश आएं और अपने इलाके की रक्षा करें, क्योंकि यह उनका अपना इलाका है." उन्होंने दावा किया कि शिपिंग चैनल ऐसी चीज नहीं है जिसकी अमेरिका को जरूरत है क्योंकि तेल तक उसकी अपनी पहुंच है. ट्रंप ने फ्लोरिडा से एयर फोर्स वन में वाशिंगटन वापस जाते समय पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही.

होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर ट्रंप ने कहा कि हम दूसरे देशों से होर्मुज स्ट्रेट की निगरानी पर हमारे साथ काम करने के बारे में बात कर रहे हैं. मुझे लगता है कि हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है... हम NATO के लिए हमेशा मौजूद हैं. हम यूक्रेन के मामले में उनकी मदद कर रहे हैं... इससे हम पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन हमने उनकी मदद की है. यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा देश हमारी एक बहुत छोटी सी कोशिश में मदद नहीं करेगा, जो कि बस जलडमरूमध्य को खुला रखना है.

उन्होंने कहा कि ईरान के पास युद्ध करने की क्षमता बहुत कम बची है. उनकी मिसाइलें कम हो गई हैं. वे उनमें से बहुत कम को दाग कर रहे हैं... क्योंकि हमने उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को खत्म कर दिया है. इसी तरह, ड्रोन भी बहुत कम हो गए हैं. वे पहले जितने थे, उसके लगभग 20% रह गए हैं... रविवार से, हम उन जगहों पर हमला करना शुरू कर रहे हैं जहां वे ड्रोन बनाते हैं. हमें लगता है कि हम जानते हैं कि वे कहां हैं. यह एक बहुत मजबूत मिलिट्री ऑपरेशन है, जैसा कि वेनेजुएला में था. हमारे पास दुनिया में अब तक की सबसे मजबूत मिलिट्री है, कोई मुकाबला भी नहीं है. मुझे लगता है कि लोग यह समझते हैं, और हम काम पूरा कर लेंगे.

ट्रंप ने आगे कहा कि चीन अपना लगभग 90% तेल होर्मुज स्ट्रेट से लेता है. यह अच्छा होगा कि दूसरे देश भी हमारे साथ पुलिसिंग करें. हम मदद करेंगे, और हम उनके साथ काम करेंगे. मिलिट्री के साथ... जहां तक ​​मेरा सवाल है, हमने असल में ईरान को हरा दिया है. मुझे लगता है कि वे थोड़ा जवाब दे सकते हैं. लेकिन ज्यादा नहीं... हमने उनकी एयर फोर्स, एयर डिफेंस को खत्म कर दिया है... उनके पास कोई एयर डिफेंस नहीं है. हमने उनकी लीडरशिप को खत्म कर दिया है... मिलिट्री के हिसाब से, यह कमाल का रहा है. हमने खार्ग आइलैंड पर हमला किया है... वे बुरी तरह से बातचीत करना चाहते थे... मुझे नहीं लगता कि वे तैयार हैं... मुझे लगता है कि वे कुछ समय में तैयार हो जाएंगे. लेकिन हम इसे बहुत अच्छे से करते हैं.

होर्मुज स्ट्रेट की निगरानी के लिए देशों का यह गठबंधन कब बनेगा, इस सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "...यहां तक ​​पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा. कुछ देशों के पास माइनस्वीपर्स (समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंग साफ करने के लिए) हैं. यह अच्छा है. कुछ देशों के पास एक खास तरह का बोट है जो हमारी मदद कर सकता है. आपको उनकी मिलिट्री को हराने की जरूरत नहीं है. लेकिन आपको बस कुछ लोगों की जरूरत है जो यहां-वहां माइंस गिराएं... मैं सच में मांग कर रहा हूं कि ये देश आएं और अपने इलाके की रक्षा करें क्योंकि यह उनका इलाका है. यह वह जगह है जहां से उन्हें अपनी एनर्जी मिलती है, और उन्हें आकर इसे बचाने में हमारी मदद करनी चाहिए.

ट्रंप ने कहा कि चीन को अपना लगभग 90% तेल स्ट्रेट से मिलता है, जबकि अमेरिका को बहुत कम मात्रा में मिलता है. उन्होंने इस बात पर चर्चा करने से मना कर दिया कि चीन गठबंधन में शामिल होगा या नहीं. ट्रंप ने कहा, "अच्छा होगा कि दूसरे देश भी हमारे साथ मिलकर इस पर नजर रखें, और हम मदद करेंगे. हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे."