Iran War: ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट की निगरानी के लिए 7 देशों का गठबंधन बनाने का आह्वान किया
ट्रंप ने कहा कि हम दूसरे देशों से होर्मुज स्ट्रेट की निगरानी पर हमारे साथ काम करने के बारे में बात कर रहे हैं.
Published : March 16, 2026 at 7:32 AM IST
काहिरा: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि उन्होंने करीब सात देशों से होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के लिए वॉरशिप भेजने की मांग की है, लेकिन ईरान युद्ध के दौरान तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से उनकी अपील पर कोई वादा नहीं हुआ है. ट्रंप ने उन देशों के नाम बताने से मना कर दिया जो मिडिल ईस्ट के क्रूड ऑयल पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जिनके साथ प्रशासन उस वॉटरवे की निगरानी के लिए एक गठबंधन में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहा है.
ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट के बारे में कहा, "मैं मांग कर रहा हूं कि ये देश आएं और अपने इलाके की रक्षा करें, क्योंकि यह उनका अपना इलाका है." उन्होंने दावा किया कि शिपिंग चैनल ऐसी चीज नहीं है जिसकी अमेरिका को जरूरत है क्योंकि तेल तक उसकी अपनी पहुंच है. ट्रंप ने फ्लोरिडा से एयर फोर्स वन में वाशिंगटन वापस जाते समय पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही.
#WATCH | On a question about when this coalition of countries will be formed that would police the Strait of Hormuz, US President Donald Trump says, " ...it will take a little time to get here. some of the countries have minesweepers. that's good. some of the countries have a… pic.twitter.com/HBsxe14DQ9— ANI (@ANI) March 16, 2026
होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर ट्रंप ने कहा कि हम दूसरे देशों से होर्मुज स्ट्रेट की निगरानी पर हमारे साथ काम करने के बारे में बात कर रहे हैं. मुझे लगता है कि हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है... हम NATO के लिए हमेशा मौजूद हैं. हम यूक्रेन के मामले में उनकी मदद कर रहे हैं... इससे हम पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन हमने उनकी मदद की है. यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा देश हमारी एक बहुत छोटी सी कोशिश में मदद नहीं करेगा, जो कि बस जलडमरूमध्य को खुला रखना है.
उन्होंने कहा कि ईरान के पास युद्ध करने की क्षमता बहुत कम बची है. उनकी मिसाइलें कम हो गई हैं. वे उनमें से बहुत कम को दाग कर रहे हैं... क्योंकि हमने उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को खत्म कर दिया है. इसी तरह, ड्रोन भी बहुत कम हो गए हैं. वे पहले जितने थे, उसके लगभग 20% रह गए हैं... रविवार से, हम उन जगहों पर हमला करना शुरू कर रहे हैं जहां वे ड्रोन बनाते हैं. हमें लगता है कि हम जानते हैं कि वे कहां हैं. यह एक बहुत मजबूत मिलिट्री ऑपरेशन है, जैसा कि वेनेजुएला में था. हमारे पास दुनिया में अब तक की सबसे मजबूत मिलिट्री है, कोई मुकाबला भी नहीं है. मुझे लगता है कि लोग यह समझते हैं, और हम काम पूरा कर लेंगे.
ट्रंप ने आगे कहा कि चीन अपना लगभग 90% तेल होर्मुज स्ट्रेट से लेता है. यह अच्छा होगा कि दूसरे देश भी हमारे साथ पुलिसिंग करें. हम मदद करेंगे, और हम उनके साथ काम करेंगे. मिलिट्री के साथ... जहां तक मेरा सवाल है, हमने असल में ईरान को हरा दिया है. मुझे लगता है कि वे थोड़ा जवाब दे सकते हैं. लेकिन ज्यादा नहीं... हमने उनकी एयर फोर्स, एयर डिफेंस को खत्म कर दिया है... उनके पास कोई एयर डिफेंस नहीं है. हमने उनकी लीडरशिप को खत्म कर दिया है... मिलिट्री के हिसाब से, यह कमाल का रहा है. हमने खार्ग आइलैंड पर हमला किया है... वे बुरी तरह से बातचीत करना चाहते थे... मुझे नहीं लगता कि वे तैयार हैं... मुझे लगता है कि वे कुछ समय में तैयार हो जाएंगे. लेकिन हम इसे बहुत अच्छे से करते हैं.
#WATCH | On reports of Iran dismissing his claim of them seeking a ceasefire, US President Donald Trump says, " ...they won't tell the public... i just put out the truth about their disinformation... they said they attacked the uss abraham lincoln... it was never attacked. it was… pic.twitter.com/oeelVedCRw— ANI (@ANI) March 16, 2026
होर्मुज स्ट्रेट की निगरानी के लिए देशों का यह गठबंधन कब बनेगा, इस सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "...यहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा. कुछ देशों के पास माइनस्वीपर्स (समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंग साफ करने के लिए) हैं. यह अच्छा है. कुछ देशों के पास एक खास तरह का बोट है जो हमारी मदद कर सकता है. आपको उनकी मिलिट्री को हराने की जरूरत नहीं है. लेकिन आपको बस कुछ लोगों की जरूरत है जो यहां-वहां माइंस गिराएं... मैं सच में मांग कर रहा हूं कि ये देश आएं और अपने इलाके की रक्षा करें क्योंकि यह उनका इलाका है. यह वह जगह है जहां से उन्हें अपनी एनर्जी मिलती है, और उन्हें आकर इसे बचाने में हमारी मदद करनी चाहिए.
ट्रंप ने कहा कि चीन को अपना लगभग 90% तेल स्ट्रेट से मिलता है, जबकि अमेरिका को बहुत कम मात्रा में मिलता है. उन्होंने इस बात पर चर्चा करने से मना कर दिया कि चीन गठबंधन में शामिल होगा या नहीं. ट्रंप ने कहा, "अच्छा होगा कि दूसरे देश भी हमारे साथ मिलकर इस पर नजर रखें, और हम मदद करेंगे. हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे."
इससे पहले, उन्होंने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन से अपील की थी.
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने पहले CBS को बताया था कि तेहरान से कई देशों ने संपर्क किया है ताकि उनके जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता मिल सके. उन्होंने कहा था कि यह ईरान की सेना को तय करना है. उन्होंने कहा कि अलग-अलग देशों के जहाजों के एक ग्रुप को जाने दिया गया है, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी.
ईरान ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट अमेरिका और उसके सहयोगियों को छोड़कर सभी के लिए खुला है.
अराकची ने आगे कहा कि "हमें कोई वजह नहीं दिखती कि हमें अमेरिका से बात करनी चाहिए" ताकि युद्ध खत्म करने का कोई रास्ता निकाला जा सके. उन्होंने बताया कि इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत के दौरान मिलकर हमले करके लड़ाई शुरू की थी. उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान के पास पिछले साल अमेरिका और इजराइली हमलों के बाद मलबे के नीचे दबे संवर्धित यूरेनियम को "रिकवर करने का कोई प्लान” नहीं है.
ट्रंप के आह्वान के बाद देश सावधान
अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने रविवार को NBC को बताया कि वह उन कुछ देशों के साथ "बातचीत" कर रहे हैं जिनका जिक्र ट्रंप ने पहले किया था, और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने में चीन "एक रचनात्मक भागीदार" होगा.
हालांकि, देशों ने कोई वादा नहीं किया. ब्रिटेन ने कहा कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ग्लोबल शिपिंग में बाधा को खत्म करने के लिए रविवार को ट्रंप के साथ होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की अहमियत पर चर्चा की और कनाडा के प्रधानमंत्री से इस बारे में अलग से बात की.
बाद में एयर फोर्स वन में, ट्रंप ने खास तौर पर स्टारमर का नाम लिया, जिन्होंने कहा कि शुरू में ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर को "खतरे में डालने" से मना कर दिया था. ट्रंप ने कहा, "हमें समर्थन मिले या न मिले, लेकिन मैं यह कह सकता हूं, और मैंने उनसे कहा: हम याद रखेंगे."
अमेरिका में चीन के दूतावास के एक प्रवक्ता, लियू पेंग्यू ने पहले कहा था कि "सभी पक्षों की जिम्मेदारी है कि वे स्थायी और बिना बाधा वाली ऊर्जा सप्लाई सुनिश्चित करें" और चीन संघर्ष खत्म करने के लिए "संबंधित पक्षों के साथ संचार को मजबूत करेगा".
दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने ट्रंप के आह्वान पर ध्यान दिया है और वह अमेरिका के साथ स्थिति पर करीबी से समन्वय और ध्यान से समीक्षा करेगा.
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