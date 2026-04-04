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ईरान युद्ध से क्या बिगडे़गा दुनिया का मौसम? तापमान बढ़ने, काली-तेजाबी बारिश के आसार

हमलों से निकले रसायन से कैंसर का खतरा: मोहम्मद महमूद के अनुसार अमोनिया प्लांट पर हमले, मिसाइल विस्फोट से जहरीले रसायन निकलते हैं जो लंबे समय में कैंसर का खतरा पैदा करते हैं. साथ ही मलबे से निकलने वाली भारी धातुएं मिट्टी और पानी के स्रोतों को दूषित कर सकती हैं. ईरान में ईंधन डिपो और एक रिफाइनरी पर हुए हमलों से निकली कालिख, राख और जहरीले रसायन वातावरण में मौजूद पानी की बूंदों के साथ मिल गए. इसके बाद धरती पर एक तैलीय, तेजाबी बारिश के रूप में गिरे. इसको लेकर लोगों को घरों के अंदर रहने की चेतावनी जारी की गई.

काले धुएं से दिल को खतरा: संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी के जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान में मध्य पूर्व जलवायु और जल नीति के प्रमुख व क्लाइमेट एंड वॉटर इनिशिएटिव के संस्थापक मोहम्मद महमूद का कहना है कि अगर आप खाद या खाद्य उत्पादन के लिए अमोनिया बनाने वाले किसी प्लांट पर हमला करते हैं, तो उनसे ऐसे रसायन निकलते हैं जो फैलने पर बेहद जहरीले और नुकसानदेह हो सकते हैं. बारीक कालिख फेफड़ों और दिल की समस्याओं का खतरा बढ़ाती है. ये कालिख मिसाइल हमलों और तेल ठिकानों को नष्ट करने से भी निकलती है.

कार्बन अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म Greenly का अनुमान है कि अकेले अमेरिकी सेना ने युद्ध के पहले 6 दिनों में ही लगभग 2 अरब मीट्रिक टन ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित कीं. इसका मतलब है कि जब इजराइल और ईरान के उत्सर्जन और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान को भी इसमें शामिल किया जाएगा, तो लड़ाई से पैदा हुई असल मात्रा इससे कहीं ज्यादा होगी.

जो लगभग 11 लाख पेट्रोल कारों के सालाना उत्सर्जन के बराबर है. विशेषज्ञों के अनुसार, मिसाइलों से निकलने वाला मलबा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और अन्य बुनियादी ढांचों पर संभावित हमलों से पूरे क्षेत्र में खतरनाक प्रदूषण फैल सकता है.

हमलों से फैला खतरनाक प्रदूषण: क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ़ लंदन, लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी और क्लाइमेट एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं की एक रिपोर्ट के अनुसार, तटीय इलाकों में तेल और गैस के कुओं का जलना, जहाजों और तेल के टैंकरों को जलाया या डुबोया जाना एक तरह से प्रदूषण पैदा करता है. ईरान युद्ध के पहले 14 दिनों में 50 लाख टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट (CO₂e) पैदा हुआ.

ईरान संघर्ष का दुनिया के पर्यावरण पर प्रभाव: ईरानी वैज्ञानिक और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक कावेह मदानी के अनुसार ईरान युद्ध ने रसायनों, भारी धातुओं और अन्य प्रदूषकों का एक जहरीला मिश्रण फैला दिया है, जो खेती-बाड़ी से लेकर पीने के पानी और लोगों के स्वास्थ्य तक, हर चीज के लिए खतरा बन गया है. माना जा रहा है कि युद्ध अपने पीछे ऐसा पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिम छोड़ जाएगा जो दशकों तक बना रह सकता है.

ईरान जंग में अब तक कितना खर्च हो चुका है: सबसे पहले जानते हैं कि ईरान जंग में अब तक तीनों देशों (अमेरिका, इजराइल और ईरान) का कितना खर्च हुआ है. स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (Stockholm International Peace Research Institute) (SIPRI) के अनुसार 28 फरवरी 2026 से शुरू हुए संघर्ष में अब तक अमेरिका के 2.63 लाख करोड़ रुपए से अधिक (लगभग 35 अरब डॉलर) खर्च हो चुके हैं, जो प्रति दिन 8 से 9 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा हैं. दूसरी ओर, ईरान भी रोजाना 400-650 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है.

इसके चलते धरती के तापमान में 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है. इससे दुनिया में गर्मी बढ़ने के आसार हैं. इसके अलावा तेल कुओं और टैंकरों पर हमले से ईरान में काली-तेजाबी बारिश भी देखने को मिली है. ETV Bharat के Explainer में आईए समझते हैं ये युद्ध कैसे धरती के मौसम को प्रभावित कर रहा है? क्या भारत के मौसम-पर्यावरण पर इसका असर देखने को मिलेगा?

युद्ध के कारण धुंध, काली बारिश और जहरीले कण हवा में घुल गए हैं, जो कैंसर जैसी बीमारियों और मिट्टी-पानी के प्रदूषण का कारण बन रहे हैं. 34 दिन से रोज ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों पर हजरों-लाखों टन गोला-बारूद दागे जा रहे हैं. इनसे हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों (कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और फ्लोरीनयुक्त गैसें CFCs, HFCs) का उत्सर्जन बढ़ गया है.

हैदराबाद: ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच जारी जंग से पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है. तेल-गैस की किल्लत से लेकर खाने-पीने के सामान समेत विदेशी व्यापार पर बड़ा असर अब दिखने लगा है. इन सबके बीच पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है. संघर्ष से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, जिसमें तेल रिफाइनरियों पर हमलों से निकलने वाली जहरीली गैसें, कार्बन उत्सर्जन, समुद्री प्रदूषण और संभावित परमाणु रेडियोधर्मी जोखिम शामिल हैं.

ईरान संघर्ष का जलीय जीवन पर असर: रिमोट सेंसिंग विशेषज्ञ विम ज्विजनेनबर्ग कहते हैं, "मैं अभी जिन चीजों पर नजर रख रहा हूं, वे हैं साफ-साफ दिखने वाले असर, जैसे तेल डिपो पर हमले और समुद्री प्रदूषण." हजारों ठिकानों पर हमले हुए हैं, जिनमें ज्यादातर सैन्य ठिकाने हैं. अमेरिका ने ईरान की नौसेना को "पूरी तरह तबाह" करने का अपना इरादा जाहिर किया है. उसने 43 से ज्यादा जहाजों को नुकसान पहुंचाया है.

बंदर अब्बास और कोनारक के आस-पास के इलाकों में सैन्य बंदरगाहों पर हमला किया है. ईरान ने भी अबू धाबी, दुबई, जबल अली और मनामा में नागरिक और सैन्य बंदरगाहों को निशाना बनाया है. डूबे हुए जहाज और क्षतिग्रस्त बंदरगाह प्रदूषण के गंभीर खतरे पैदा कर सकते हैं, जिसमें ईंधन और तेल से होने वाला प्रदूषण भी शामिल है. खाड़ी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग ने इन खतरों को और बढ़ा दिया है. जहाजों का संचार और नेविगेशन बाधित होने के कारण उनके आपस में टकराने का खतरा बढ़ गया है.

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फारस की खाड़ी पर खतरा: ईरान संघर्ष ने फारस की खाड़ी के जलीय जीवन को गंभीर खतरे में डाल दिया है. सैन्य गतिविधियों के कारण तेल रिसाव, प्रवाल भित्तियों (coral reefs) को नुकसान और लुप्तप्राय डुगोंग (dugong) व कछुओं के आवास नष्ट हो रहे हैं. इसके अलावा, विलवणीकरण संयंत्रों (desalination plants) पर हमलों से मीठे पानी की आपूर्ति बाधित हुई है. साथ ही तटीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रदूषित हो रहा है.

लाल सागर पर खतरा: लाल सागर में हाल के वर्षों में जहाजों पर हमलों के कारण प्रदूषण की कई गंभीर घटनाएं हुई हैं. इस नीति को जारी रखने या इसका विस्तार करने से लाल सागर के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और मत्स्य पालन को खतरा पैदा हो सकता है. इजराइल या अमेरिका की ओर से बंदरगाह और ऊर्जा क्षेत्रों पर हमले भी तटीय प्रदूषण का खतरा पैदा करते हैं.

ईरान युद्ध का पर्यावरण पर प्रभाव. (Photo Credit; ETV Bharat)

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काली बारिश (Black Rain) क्या है: कच्चे तेल को जलाने से पर्यावरण और सेहत के लिए नुकसानदायक कई तरह के तत्व निकलते हैं, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), बेंजीन जैसे वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड (VOCs), पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs), हाइड्रोजन सल्फाइड (H2S) और कालिख शामिल हैं.

एक बार हवा में घुलने के बाद, ये प्रदूषक ऑक्सीडेशन जैसी रासायनिक क्रियाओं से गुजरते हैं, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड (H2SO4), नाइट्रिक एसिड (HNO3) और दूसरी तेजाबी गैसें बनती हैं. इन एसिड्स के ऑर्गेनिक एरोसोल में जमने से बूंदें बनती हैं, जो कालिख, राख और ऑर्गेनिक चीजों के जलने से बचे हुए टुकड़ों की मौजूदगी की वजह से काली दिखाई देती हैं.

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काली बारिश से हो सकता है कैंसर, फसलों पर भी बुरा असर: ईरान-इजरायल/अमेरिका संघर्ष के दौरान तेल सुविधाओं पर हवाई हमलों के कारण तेहरान और अन्य क्षेत्रों में 'काली बारिश' हुई है. यह एक विषैली-तेजाबी बारिश है जो जलते तेल से निकले सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हानिकारक हाइड्रोकार्बन के कारण होती है. यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे कैंसर और सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ाती है.

काली बारिश के कारण आंखों और गले में जलन होने लगती है. साथ ही यह त्वचा के लिए हानिकारक और फेफड़ों के लिए अत्यंत विषैली है. काली बारिश फसलों और मिट्टी को भी दूषित कर सकती है. 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान भी ऐसी बारिश हुई थी, जिसका असर हिमालय तक देखा गया था. यह वायु प्रदूषण और पर्यावरण के लिए एक बहुत गंभीर खतरा है.

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युद्ध से बढ़ेगा धरती का तापमान: ईरान युद्ध से दुनिया के तापमान में वृद्धि और भीषण गर्मी की स्थिति बन सकती है. दरअसल, युद्ध के कारण ग्रीनहाउस गैसों में इजाफा हुआ है. इसके चलते तापमान में 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा सकती है. इसके अलावा, तेल के कुओं में आग लगने से प्रदूषण और ऊर्जा संकट से कोयले पर निर्भरता बढ़ने से ग्लोबल वॉर्मिंग तेज होने का खतरा है. इससे भारत समेत कई देशों में चिलचिलाती गर्मी और बेमौसम बारिश की संभावना बढ़ गई है. हाल के दिनों में दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के राज्यों में ओलावृष्टि और बारिश होने की वजह ईरान युद्ध ही माना जा रहा है.

औद्योगिक स्थलों पर हमलों के खतरे: धातुकर्म संयंत्रों जैसे औद्योगिक स्थलों पर हमले, प्रदूषण के बड़े खतरे पैदा कर सकते हैं. परिवहन सुविधाओं के क्षतिग्रस्त होने से भी ऐसे ही खतरे पैदा हो सकते हैं. इसी तरह, जहां आबादी वाले इलाकों, औद्योगिक, ऊर्जा और सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं, वहीं इजराइली और अमेरिकी हवाई हमले जारी रहने के कारण हवा, मिट्टी और पानी दूषित हो सकते हैं.

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ईरान संघर्ष का भारत के पर्यावरण पर असर: राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने हाल ही में सदन में जहरीले धुएं का मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा था कि यह धुआं भारत तक भी पहुंच रहा है. गुजरात, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्य इस स्थिति का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगत रहे हैं. इसको लेकर विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में विषेशज्ञों ने कहा है कि ईरान से पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र यानी बलूचिस्तान तक हवाएं बह रही हैं. पाकिस्तान का मौसम विभाग इन बादलों और जहरीले धुएं को लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर चुका है. हालांकि भारत के मामले में अभी सीधा खतरा कम है.

हिमालय पर्वत बचाएगा पर्यावरण: विषेशज्ञों का कहना है कि वैसे ईरान से दूरी और हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण भारत के पर्यावरण पर जंग कोई खास असर नहीं डाल पाएगा. लेकिन, फिर भी यदि तेज हवाएं (जेट स्ट्रीम) मजबूत होंगी, तो काले धुएं के महीन कण गुजरात, राजस्थान या पंजाब तक पहुंच सकते हैं. हालांकि, पड़ोसी देश अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान पहले प्रभावित होंगे.

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