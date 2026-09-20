ईरान युद्ध में अमेरिका का खर्च बढ़कर 45 अरब डॉलर पहुंचा, बढ़ सकता है लड़ाई का खर्च !
अमेरिकी एजेंसी के अनुसार अगर हिंसा और बढ़ी तो महीने का खर्च और भी ज़्यादा हो सकता है.
By ANI
Published : September 20, 2026 at 12:07 PM IST
वाशिंगटन डीसी: ईरान के साथ चल रहे अमेरिकी संघर्ष से ट्रंप प्रशासन को लगभग 45.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है. यह जानकारी शुक्रवार को अमेरिकी संसद (कांग्रेस) को दिए गए पेंटागन के अनुमान के अनुसार है. सीएनएन ने इस मामले से परिचित दो सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी.
सीएनएन के मुताबिक सूत्रों के हवाले से नए आंकड़े में 3 सितंबर तक युद्ध से जुड़े खर्च के तौर पर 43.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल हैं, साथ ही एक्स्ट्रा फ्यूल के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और खर्च हुए हैं. हालांकि पेंटागन का अनुमान लड़ाई के फाइनेंशियल खर्च का पूरा हिसाब नहीं दिखाता है.
सीएनएन के बताए गए एक सोर्स के मुताबिक इस आंकड़े में खराब अमेरिकी मिलिट्री बेस और बिल्डिंग की मरम्मत का खर्च शामिल नहीं है और यह अमेरिकी कांग्रेस को इनडायरेक्ट मिलिट्री-ऑपरेशन खर्च का डिटेल्ड असेसमेंट भी नहीं देता है. लेटेस्ट अनुमान 1 अगस्त तक अमेरिकी संसद को जानकारी देने वाली एजेंसी (सीबीओ) के 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित खर्च से ज़्यादा है और जुलाई में पेंटागन के 37.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पहले के अनुमान से भी ज़्यादा है.
सीबीओ ने अपनी 15 सितंबर की रिपोर्ट जिसका टाइटल 'ईरान के खिलाफ लड़ाई के खर्च का अनुमान लगाना' है में अनुमान लगाया कि 1 अगस्त तक रक्षा विभाग पर लगभग 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आया था. एजेंसी ने कहा कि इस अनुमान में ऑपरेशनल, लॉजिस्टिक और सस्टेनमेंट कॉस्ट शामिल हैं, जिसमें लड़ाई में खोए हुए उपकरण, हथियारों और इक्विपमेंट को बदलना, उड़ने के घंटे बढ़ाना, दूसरे मिलिट्री ऑपरेशन और ज़्यादा फ्यूल कॉस्ट शामिल हैं.
सीबीओ ने चेतावनी दी कि उसका अनुमान काफी अनिश्चितता वाला है, क्योंकि रक्षा विभाग ने जानकारी के लिए उसकी रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया था, इसलिए उसने सरकारी डेटाबेस और पब्लिक रिपोर्ट पर भरोसा किया.
बजट ऑफिस के मुताबिक लड़ाई कितनी तेज हुई इस आधार पर लड़ाई का खर्च बढ़ सकता है. अनुमान है कि अगर हिंसा मई और जून के लेवल पर ही रही, तो लड़ाई के एक और महीने में करीब 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, जबकि अगर लड़ाई जुलाई जैसी तेज हुई तो महीने का खर्च 3 बिलियन अमेरिकी तक पहुंच सकता है.
सीबीओ ने कहा, 'अगर हिंसा और बढ़ी तो महीने का खर्च और भी ज़्यादा हो सकता है.' इसलिए पेंटागन का सबसे नया 45.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा ऐसे समय में आया है जब लड़ाई का आर्थित बोझ लगातार बढ़ रहा है, जबकि खर्च की कई कैटेगरी अभी भी मौजूदा अनुमान से बाहर है.
सीबीओ के अनुसार इन रुकावटों की वजह से दुनिया भर में एनर्जी की कीमतें बढ़ी हैं, जिसका असर कच्चे तेल के साथ-साथ गैसोलीन, डीजल और जेट फ्यूल जैसे रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर भी पड़ा है. एजेंसी ने अनुमान लगाया कि एनर्जी की ज़्यादा कीमतों से कंज्यूमर इन्फ्लेशन पर और दबाव पड़ेगा.
इसने अनुमान लगाया कि 2027 की पहली तिमाही में व्यक्तिगत उपभोग व्यय प्राइस इंडेक्स से मापी गई इन्फ्लेशन, फरवरी 2026 के अनुमान से 0.5 परसेंट पॉइंट ज़्यादा होगी, जबकि कोर व्यक्तिगत उपभोग व्यय इन्फ्लेशन 0.3 परसेंट पॉइंट ज़्यादा होगी.
सीबीओ ने यह भी अनुमान लगाया कि एनर्जी की ज़्यादा कीमतों ने 2026 की दूसरी तिमाही में कुल व्यक्तिगत उपभोग व्यय इन्फ्लेशन की सालाना दर में 2.3 परसेंट पॉइंट जोड़े थे, जब व्यक्तिगत उपभोग व्यय इन्फ्लेशन 5.3 परसेंट था. इसका आर्थिक असर अमेरिका की उधार लेने की लागत पर भी पड़ सकता है. सीबीओ ने अनुमान लगाया है कि तीन महीने के ट्रेजरी बिल रेट 2026 में फरवरी में लगाए गए अनुमान से लगभग 0.2 परसेंट पॉइंट ज़्यादा होंगे, जबकि 2027 की पहली छमाही तक वे पहले के अनुमान से 0.1 परसेंट पॉइंट कम ज़्यादा होंगे.
साथ ही सीबीओ ने कहा कि वह डिप्लोमैटिक ऑपरेशन और विदेशी मदद से जुड़े संभावित एक्स्ट्रा खर्च का अंदाजा नहीं लगा सकता क्योंकि ऐसे खर्च लड़ाई के नतीजे पर निर्भर करेंगे और सरकारी खर्च के अलग-अलग एरिया में बंटे हो सकते हैं. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन का लेटेस्ट आंकड़ा पहले के सीबीओ असेसमेंट से ज़्यादा खर्च दिखाता है, जबकि बड़े मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़े कुछ खर्चों को भी छोड़ दिया गया है.
सीएनएन ने बताया कि पेंटागन का लेटेस्ट अनुमान शुक्रवार को सांसदों को बताया गया, जिसमें 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च से कुल खर्च 45.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया. यह फाइनेंशियल असेसमेंट ऐसे समय में आया है जब लड़ाई का असर लड़ाई के मैदान से बाहर भी पड़ रहा है, जिसमें मिलिट्री खर्च, एनर्जी में रुकावट, शिपिंग पर दबाव और महंगाई के असर सीबीओ द्वारा पहचाने गए बड़े इकोनॉमिक असर में हिस्सा ले रहे हैं.