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ईरान युद्ध में अमेरिका का खर्च बढ़कर 45 अरब डॉलर पहुंचा, बढ़ सकता है लड़ाई का खर्च !

ईरान युद्ध में अमेरिका का खर्च बढ़कर 45 अरब डॉलर पहुंचा ( AP )

By ANI 5 Min Read

वाशिंगटन डीसी: ईरान के साथ चल रहे अमेरिकी संघर्ष से ट्रंप प्रशासन को लगभग 45.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है. यह जानकारी शुक्रवार को अमेरिकी संसद (कांग्रेस) को दिए गए पेंटागन के अनुमान के अनुसार है. सीएनएन ने इस मामले से परिचित दो सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी. सीएनएन के मुताबिक सूत्रों के हवाले से नए आंकड़े में 3 सितंबर तक युद्ध से जुड़े खर्च के तौर पर 43.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल हैं, साथ ही एक्स्ट्रा फ्यूल के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और खर्च हुए हैं. हालांकि पेंटागन का अनुमान लड़ाई के फाइनेंशियल खर्च का पूरा हिसाब नहीं दिखाता है. सीएनएन के बताए गए एक सोर्स के मुताबिक इस आंकड़े में खराब अमेरिकी मिलिट्री बेस और बिल्डिंग की मरम्मत का खर्च शामिल नहीं है और यह अमेरिकी कांग्रेस को इनडायरेक्ट मिलिट्री-ऑपरेशन खर्च का डिटेल्ड असेसमेंट भी नहीं देता है. लेटेस्ट अनुमान 1 अगस्त तक अमेरिकी संसद को जानकारी देने वाली एजेंसी (सीबीओ) के 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित खर्च से ज़्यादा है और जुलाई में पेंटागन के 37.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पहले के अनुमान से भी ज़्यादा है. सीबीओ ने अपनी 15 सितंबर की रिपोर्ट जिसका टाइटल 'ईरान के खिलाफ लड़ाई के खर्च का अनुमान लगाना' है में अनुमान लगाया कि 1 अगस्त तक रक्षा विभाग पर लगभग 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आया था. एजेंसी ने कहा कि इस अनुमान में ऑपरेशनल, लॉजिस्टिक और सस्टेनमेंट कॉस्ट शामिल हैं, जिसमें लड़ाई में खोए हुए उपकरण, हथियारों और इक्विपमेंट को बदलना, उड़ने के घंटे बढ़ाना, दूसरे मिलिट्री ऑपरेशन और ज़्यादा फ्यूल कॉस्ट शामिल हैं. सीबीओ ने चेतावनी दी कि उसका अनुमान काफी अनिश्चितता वाला है, क्योंकि रक्षा विभाग ने जानकारी के लिए उसकी रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया था, इसलिए उसने सरकारी डेटाबेस और पब्लिक रिपोर्ट पर भरोसा किया. बजट ऑफिस के मुताबिक लड़ाई कितनी तेज हुई इस आधार पर लड़ाई का खर्च बढ़ सकता है. अनुमान है कि अगर हिंसा मई और जून के लेवल पर ही रही, तो लड़ाई के एक और महीने में करीब 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, जबकि अगर लड़ाई जुलाई जैसी तेज हुई तो महीने का खर्च 3 बिलियन अमेरिकी तक पहुंच सकता है.