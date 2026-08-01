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'अब अटैक हुआ तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ईरान', ट्रंप ने नई तबाही की दी धमकी

तेहरान: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का मामला बिगड़ता ही जा रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले की तैयारी के निर्देश दिए है.

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शुक्रवार को अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने नए हमले करने का निर्देश दिया है जो इस सप्ताह के अंत (वीकेंड) तक शुरू हो सकते हैं.

इन सबके बीच, ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला होता है, तो वह पूरे इलाके में इजराइल के जरूरी आधारभूत संरचना और अमेरिका के ऊर्जा उत्पादन, भंडारण या वितरण से जुड़ी प्रणालियों को वह निशाना बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

यह बात ऐसी रिपोर्ट के बाद कही गई है कि वॉशिंगटन और तेल अवीव इस्लामिक रिपब्लिक मिलकर ईरान के खिलाफ नए सैन्य अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं. ईरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने शुक्रवार को तस्नीम न्यूज एजेंसी को बताया कि ईरानी आधारभूत संरचना पर होने वाले हमलों के बारे में पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट 'एक तरह का पागलपन' हैं.

तस्नीम के मुताबिक, अधिकारी ने कहा कि तेहरान ने इजराइल में जरूरी जगहों और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ऊर्जा संपत्ति पर हमले करने के लिए पूरी जवाबी रणनीति बनाई है. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ईरान को उकसाया गया तो वह अमेरिका के खिलाफ हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

ईरानी अधिकारी ने आगे कहा कि देश की सेना ने 40 दिन की लड़ाई और उसके बाद के अभियान के दौरान ऐसे ऑपरेशन करने की अपनी काबिलियत और पक्का इरादा दिखाया है. यह चेतावनी उन संभावित सैन्य बढ़त के बारे में बढ़ते अंदाजों के बाद आई है, जब रिपोर्टों से पता चला कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी ठिकानों पर नए हमलों की तैयारी का आदेश दिया है.