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'अब अटैक हुआ तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ईरान', ट्रंप ने नई तबाही की दी धमकी

रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले करने का निर्देश दिया है, जो इस सप्ताह के अंत तक शुरू हो सकते हैं.

Iran vows to target US, Israeli energy assets if attacked as Trump weighs fresh strikes
डोनाल़्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति (फाइल फोटो) (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 1, 2026 at 10:24 AM IST

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तेहरान: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का मामला बिगड़ता ही जा रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले की तैयारी के निर्देश दिए है.

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शुक्रवार को अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने नए हमले करने का निर्देश दिया है जो इस सप्ताह के अंत (वीकेंड) तक शुरू हो सकते हैं.

इन सबके बीच, ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला होता है, तो वह पूरे इलाके में इजराइल के जरूरी आधारभूत संरचना और अमेरिका के ऊर्जा उत्पादन, भंडारण या वितरण से जुड़ी प्रणालियों को वह निशाना बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

यह बात ऐसी रिपोर्ट के बाद कही गई है कि वॉशिंगटन और तेल अवीव इस्लामिक रिपब्लिक मिलकर ईरान के खिलाफ नए सैन्य अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं. ईरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने शुक्रवार को तस्नीम न्यूज एजेंसी को बताया कि ईरानी आधारभूत संरचना पर होने वाले हमलों के बारे में पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट 'एक तरह का पागलपन' हैं.

तस्नीम के मुताबिक, अधिकारी ने कहा कि तेहरान ने इजराइल में जरूरी जगहों और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ऊर्जा संपत्ति पर हमले करने के लिए पूरी जवाबी रणनीति बनाई है. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ईरान को उकसाया गया तो वह अमेरिका के खिलाफ हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

ईरानी अधिकारी ने आगे कहा कि देश की सेना ने 40 दिन की लड़ाई और उसके बाद के अभियान के दौरान ऐसे ऑपरेशन करने की अपनी काबिलियत और पक्का इरादा दिखाया है. यह चेतावनी उन संभावित सैन्य बढ़त के बारे में बढ़ते अंदाजों के बाद आई है, जब रिपोर्टों से पता चला कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी ठिकानों पर नए हमलों की तैयारी का आदेश दिया है.

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा हमले करने का निर्देश दिया है जो इस सप्ताह के अंत तक शुरू हो सकते हैं. साथ ही तेहरान को चेतावनी दी है कि अगर वह फिर से बातचीत में शामिल नहीं हुआ तो उसे बड़े सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

शुक्रवार को कैंप डेविड में कैबिनेट की बैठक में बोलते हुए, राष्ट्रपति ट्रंप ने आने वाले सैन्य अभियान का संकेत दिया. ट्रंप का कहना है कि, अमेरिका ईरान पर बुरी तरह से हमला करेगा. ट्रंप ने चेतावनी दी है कि, अगर इस बार अमेरिका ने हमला किया तो, ईरान एक ऐसी जगह पहुंच जाएगा, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा.

अमेरिका और ईरान के बीच ताजा बयानबाजी, दोनों देशों के बीच बढ़ते टकराव को दिखाती है, जिससे यह चिंता बढ़ रही है कि बाद की सैन्य कार्रवाई से एक बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष शुरू हो सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र में जरूरी ऊर्जा संपत्ति और रणनीति आधाभूत संरचनाओं पर असर पड़ सकता है.

(इनपुट-ANI)

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