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ईरान-अमेरिका के बीच बातचीत अटकी, ईरान बोला- हमारे नए हथियार से दुश्मन को आएगा 'हार्ट अटैक'

ईरान पर आर्थिक नाकाबंदी जारी. अमेरिका ने कहा- तेल से भरे जहाज बाहर नहीं निकल पाएंगे. पढ़ें पूरी खबर.

Hormuz Strait
होर्मुज स्ट्रेट की तस्वीर (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 30, 2026 at 11:57 AM IST

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तेहरान : ईरान और अमेरिका के बीच फिर से तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है. ईरान ने अमेरिका और इजरायल की सेनाओं के खिलाफ युद्ध में एक नए हथियार के इस्तेमाल करने की धमकी दी है. ईरान ने कहा कि उनके इस हथियार से दुश्मन को "हार्ट अटैक" आ सकता है.

ईरान ने यह धमकी तब दी है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी जारी रखने का फैसला किया है. ईरान ने अमेरिका से नाकाबंदी हटाने की मांग की थी. इसके बदले ट्रंप ने ईरान से होर्मुज खोलने को कहा था. अमेरिका ईरान के साथ परमाणु मुद्दे पर भी बातचीत चाहता है, जबकि ईरान का कहना है कि वह इस मुद्दे पर बाद में बातचीत करेगा.

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी प्रेस टीवी के अनुसार, ईरान के नौसेना कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने कहा कि उनका देश बहुत जल्द दुश्मन सेनाओं को हैरान कर देगा. उनके अनुसार यह हथियार उनके बिल्कुल पास है और यह दुश्मन को दिल का दौरा दे सकता है.

शाहराम ने अमेरिका का मजाक उड़ाया. उन्होंने कहा कि ट्रंप ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध जारी कर हम पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ लेना चाहिए कि ऐसा करना संभव नहीं है. ईरान ने यह भी दावा किया कि ईरानी सेना ने अमेरिकी विमानवाहक पोत अब्राहम लिंकन के खिलाफ कम से कम "सात मिसाइल ऑपरेशन" किए हैं, जिसके कारण, उनके अनुसार, अमेरिका कुछ समय के लिए विमानवाहक पोत से विमान लॉन्च करने या हवाई अभियान चलाने में असमर्थ रहा.

ईरान ने कहा कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद, ईरानी सेना ने मध्य पूर्व में संवेदनशील अमेरिकी और इज़राइली ठिकानों पर कम से कम 100 सफल जवाबी हमले किए हैं. ईरान की जवाबी कार्रवाई का एक और हिस्सा होर्मुज को बंद करना था. अभी भी वही जहाज यहां से गुजर सकते हैं, जिन्हें ईरान अनुमति प्रदान करता है, अन्यथा दूसरे जहाजों को हमले का डर बना रहता है.

दूसरी ओर अमेरिका ईरान पर लगातार आर्थिक दबाव बना रहा है. ईरान किसी भी देश को तेल निर्यात नहीं कर सकता है. उनके जहाजों पर पाबंदी लगा दी गई है. ईरान के तेल प्रोडक्शन सेंटर प्रभावित हैं. पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचाया गया है. अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा समुद्र में मौजूद ईरानी तेल शिपमेंट पर प्रतिबंध बढ़ाने से दबाव बढ़ रहा है. अमेरिकी सेना ने एशिया के तट पर कम से कम दो टैंकर जब्त किए हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे ईरानी तेल ले जा रहे थे.

तेल व्यापार पर लगी पाबंदियों के चलते ईरान की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा का प्रवाह कम हो रहा है, जो हफ्तों के युद्ध, महीनों की अशांति और दशकों के अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से पहले ही बुरी तरह प्रभावित है. लेकिन ईरानी तेल की ढुलाई करने वाले टैंकरों की संख्या कम होने से होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के प्रभाव और भी बढ़ रहे हैं, जिससे दुनिया भर में जेट ईंधन की कमी और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो रही है.

वाशिंगटन स्थित फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के वरिष्ठ फेलो और अमेरिकी वित्त मंत्रालय के पूर्व प्रतिबंध विशेषज्ञ मियाद मालेकी ने एपी न्यूज एजेंसी से कहा कि ईरान के नेता तेल कुओं को बंद करने का कड़ा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यह दीर्घकालिक रूप से बेहद कष्टदायक होगा.

मालेकी ने कहा, "वे 47 वर्षों से प्रतिबंधों के अधीन और अलग-थलग पड़े हैं. उन तेल कुओं का रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता है. उनकी मशीनरी का रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता है." उन्होंने आगे कहा कि एक बार बंद होने के बाद, कुएं कुछ महीनों में आसानी से दोबारा चालू नहीं हो पाएंगे.

युद्ध से पहले ईरान प्रतिदिन 30 लाख बैरल से अधिक कच्चे तेल का उत्पादन कर रहा था, जिसमें से आधे से थोड़ा अधिक हिस्सा घरेलू बाजार में जाता था. लेकिन 13 अप्रैल को अमेरिकी नाकाबंदी शुरू होने के बाद से, तेल से भरे जहाज बाहर नहीं निकल पा रहे हैं.

पर्यावरण संबंधी जानकारी देने वाली कंपनी कायरोस के सह-संस्थापक और मुख्य विश्लेषक एंटोइन हाल्फ ने एपी न्यूज से कहा, "ऐसा लगता है कि उत्पादन में काफ़ी कमी आई है." कायरोस उत्सर्जन और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नज़र रखने वाली एक कंपनी है. उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि फारस की खाड़ी में स्थित ईरान के मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल, खर्ग द्वीप पर भंडारण क्षमता पहले की तरह तेजी से नहीं भर रही है.

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