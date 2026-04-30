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ईरान-अमेरिका के बीच बातचीत अटकी, ईरान बोला- हमारे नए हथियार से दुश्मन को आएगा 'हार्ट अटैक'

तेहरान : ईरान और अमेरिका के बीच फिर से तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है. ईरान ने अमेरिका और इजरायल की सेनाओं के खिलाफ युद्ध में एक नए हथियार के इस्तेमाल करने की धमकी दी है. ईरान ने कहा कि उनके इस हथियार से दुश्मन को "हार्ट अटैक" आ सकता है.

ईरान ने यह धमकी तब दी है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी जारी रखने का फैसला किया है. ईरान ने अमेरिका से नाकाबंदी हटाने की मांग की थी. इसके बदले ट्रंप ने ईरान से होर्मुज खोलने को कहा था. अमेरिका ईरान के साथ परमाणु मुद्दे पर भी बातचीत चाहता है, जबकि ईरान का कहना है कि वह इस मुद्दे पर बाद में बातचीत करेगा.

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी प्रेस टीवी के अनुसार, ईरान के नौसेना कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने कहा कि उनका देश बहुत जल्द दुश्मन सेनाओं को हैरान कर देगा. उनके अनुसार यह हथियार उनके बिल्कुल पास है और यह दुश्मन को दिल का दौरा दे सकता है.

शाहराम ने अमेरिका का मजाक उड़ाया. उन्होंने कहा कि ट्रंप ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध जारी कर हम पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ लेना चाहिए कि ऐसा करना संभव नहीं है. ईरान ने यह भी दावा किया कि ईरानी सेना ने अमेरिकी विमानवाहक पोत अब्राहम लिंकन के खिलाफ कम से कम "सात मिसाइल ऑपरेशन" किए हैं, जिसके कारण, उनके अनुसार, अमेरिका कुछ समय के लिए विमानवाहक पोत से विमान लॉन्च करने या हवाई अभियान चलाने में असमर्थ रहा.

ईरान ने कहा कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद, ईरानी सेना ने मध्य पूर्व में संवेदनशील अमेरिकी और इज़राइली ठिकानों पर कम से कम 100 सफल जवाबी हमले किए हैं. ईरान की जवाबी कार्रवाई का एक और हिस्सा होर्मुज को बंद करना था. अभी भी वही जहाज यहां से गुजर सकते हैं, जिन्हें ईरान अनुमति प्रदान करता है, अन्यथा दूसरे जहाजों को हमले का डर बना रहता है.

दूसरी ओर अमेरिका ईरान पर लगातार आर्थिक दबाव बना रहा है. ईरान किसी भी देश को तेल निर्यात नहीं कर सकता है. उनके जहाजों पर पाबंदी लगा दी गई है. ईरान के तेल प्रोडक्शन सेंटर प्रभावित हैं. पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचाया गया है. अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा समुद्र में मौजूद ईरानी तेल शिपमेंट पर प्रतिबंध बढ़ाने से दबाव बढ़ रहा है. अमेरिकी सेना ने एशिया के तट पर कम से कम दो टैंकर जब्त किए हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे ईरानी तेल ले जा रहे थे.