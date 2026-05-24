यूएस-ईरान डील : ईरान नहीं बनाएगा एटमी हथियार, एनरिच्ड यूरेनियम रूस के पास रखा जाएगा, जल्द खुलेगा होर्मुज
ईरान बेच सकेगा तेल. बातचीत के बाद सकारात्म माहौल, ट्रंप ने की पुष्टि.
Published : May 24, 2026 at 4:40 PM IST
नई दिल्ली : अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि काफी हद तक बातचीत पूरी हो चुकी है. लेकिन रविवार को अन्य अधिकारियों ने सावधानी बरतने की सलाह दी.
विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि वार्ता में "महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, हालांकि यह अंतिम चरण नहीं है."भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई और जापानी अधिकारियों से मुलाकात के लिए भारत के चार दिवसीय दौरे पर आए रुबियो ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले घंटों में अच्छी खबर मिलेगी.
रुबियो ने कहा कि वार्ता ट्रंप के मुख्य लक्ष्यों में से एक को हासिल करने में सफल रही है, "यानी एक ऐसी दुनिया जो अब ईरानी परमाणु हथियार के बारे में डर या चिंता में न रहे."ट्रंप ने एक दिन पहले शनिवार को कहा था कि उन्होंने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं से और इजराइल से अलग से बात की है.
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, "समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर फिलहाल चर्चा चल रही है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी." हालांकि उन्होंने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी.इस घोषणा के साथ ही उस सप्ताह का अंत हुआ जिसमें अमेरिका ने इस्लामी गणराज्य पर नए सिरे से हमले करने पर विचार किया, जिससे नाजुक युद्धविराम टूट सकता था.
क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुसार, संभावित समझौते में ईरान की यह प्रतिबद्धता शामिल होगी कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, और तेहरान ने अपने अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम भंडार को छोड़ने पर सहमति जताई है.
वार्ता की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि ईरान अपने अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम को कैसे छोड़ेगा, यह 60 दिनों की अवधि में होने वाली आगे की वार्ताओं का विषय है.उन्होंने कहा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि कुछ मात्रा को कम समृद्ध किया जाएगा, जबकि शेष को किसी तीसरे देश, संभवतः रूस को हस्तांतरित किया जाएगा.
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, ईरान के पास 440.9 किलोग्राम (972 पाउंड) यूरेनियम है जो 60% शुद्धता तक समृद्ध है, जो 90% शुद्धता के हथियार-ग्रेड स्तर से एक छोटा तकनीकी कदम है.
अधिकारी ने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी समाप्त करने के साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य को धीरे-धीरे खोला जाएगा.वार्ता की जानकारी रखने वाले दूसरे अधिकारी ने बताया कि अमेरिका प्रतिबंधों में छूट देकर ईरान को अपना तेल बेचने की अनुमति भी देगा. उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों में राहत और ईरान के जमे हुए धन की रिहाई पर 60 दिनों की समयसीमा के दौरान बातचीत की जाएगी.
दोनों अधिकारियों ने कहा कि मसौदा समझौते में इजराइल और हिज़्बुल्लाह के बीच युद्ध की समाप्ति के साथ-साथ क्षेत्र के देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने की प्रतिबद्धता भी शामिल है. अधिकारियों ने बंद कमरे में हुई चर्चाओं के बारे में जानकारी देने के लिए नाम न छापने की शर्त पर बात की.
28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले को बारह सप्ताह बीत चुके हैं, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता सहित कई शीर्ष अधिकारी मारे गए थे और एक साल से भी कम समय में दूसरी बार अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता बाधित हुई थी.
ईरान ने इजराइल और अमेरिकी सेनाओं की मेज़बानी कर रहे पड़ोसी देशों पर गोलीबारी की, जिससे खाड़ी देशों में दहशत फैल गई, जो खुद को इस कठिन क्षेत्र में सुरक्षित ठिकाने मानते थे. 7 अप्रैल से युद्धविराम जारी है. लेकिन क्षेत्रीय तेल, प्राकृतिक गैस और अन्य महत्वपूर्ण आपूर्ति ले जाने वाले जहाजों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से बंद करने का ईरान का निर्णय वैश्विक चिंता और आर्थिक संकट का केंद्र बिंदु बना हुआ है.
इजराइली अधिकारियों को चिंता है कि ईरान के सहयोगी लेबनानी आतंकवादी समूह हिज़्बुल्लाह, इजरायल के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है और लेबनान उसे निरस्त्र करने में सक्षम नहीं है.बातचीत से परिचित एक अधिकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को चेतावनी दी कि इजरायल "लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में खतरों के खिलाफ कार्रवाई करने की स्वतंत्रता रखता है."
अधिकारी ने कहा कि ट्रंप ने नेतन्याहू को स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी अंतिम समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक ईरान अपना पूरा परमाणु कार्यक्रम समाप्त नहीं कर देता और देश से सभी संवर्धित यूरेनियम को हटा नहीं देता.
इजराइल की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री गिला गमलियल, जो नेतन्याहू की लिकुड पार्टी की सदस्य और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं, ने रविवार सुबह इजराइल के आर्मी रेडियो को बताया कि इजराइल "प्रतीक्षा करो और देखो" की नीति अपना रहा है. ईरान युद्ध शुरू होने के दो दिन बाद शुरू हुए इस संघर्ष के बाद से 17 अप्रैल से लेबनान में इजरायल-हिजबुल्लाह युद्ध में अमेरिका की मध्यस्थता से एक नाजुक युद्धविराम लागू है.
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