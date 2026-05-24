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यूएस-ईरान डील : ईरान नहीं बनाएगा एटमी हथियार, एनरिच्ड यूरेनियम रूस के पास रखा जाएगा, जल्द खुलेगा होर्मुज

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो नई दिल्ली में प्रेस से बातचीत करते हुए. ( PTI )

नई दिल्ली : अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि काफी हद तक बातचीत पूरी हो चुकी है. लेकिन रविवार को अन्य अधिकारियों ने सावधानी बरतने की सलाह दी.

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि वार्ता में "महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, हालांकि यह अंतिम चरण नहीं है."भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई और जापानी अधिकारियों से मुलाकात के लिए भारत के चार दिवसीय दौरे पर आए रुबियो ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले घंटों में अच्छी खबर मिलेगी.

रुबियो ने कहा कि वार्ता ट्रंप के मुख्य लक्ष्यों में से एक को हासिल करने में सफल रही है, "यानी एक ऐसी दुनिया जो अब ईरानी परमाणु हथियार के बारे में डर या चिंता में न रहे."ट्रंप ने एक दिन पहले शनिवार को कहा था कि उन्होंने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं से और इजराइल से अलग से बात की है.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, "समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर फिलहाल चर्चा चल रही है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी." हालांकि उन्होंने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी.इस घोषणा के साथ ही उस सप्ताह का अंत हुआ जिसमें अमेरिका ने इस्लामी गणराज्य पर नए सिरे से हमले करने पर विचार किया, जिससे नाजुक युद्धविराम टूट सकता था.

क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुसार, संभावित समझौते में ईरान की यह प्रतिबद्धता शामिल होगी कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, और तेहरान ने अपने अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम भंडार को छोड़ने पर सहमति जताई है.

वार्ता की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि ईरान अपने अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम को कैसे छोड़ेगा, यह 60 दिनों की अवधि में होने वाली आगे की वार्ताओं का विषय है.उन्होंने कहा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि कुछ मात्रा को कम समृद्ध किया जाएगा, जबकि शेष को किसी तीसरे देश, संभवतः रूस को हस्तांतरित किया जाएगा.

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, ईरान के पास 440.9 किलोग्राम (972 पाउंड) यूरेनियम है जो 60% शुद्धता तक समृद्ध है, जो 90% शुद्धता के हथियार-ग्रेड स्तर से एक छोटा तकनीकी कदम है.

अधिकारी ने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी समाप्त करने के साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य को धीरे-धीरे खोला जाएगा.वार्ता की जानकारी रखने वाले दूसरे अधिकारी ने बताया कि अमेरिका प्रतिबंधों में छूट देकर ईरान को अपना तेल बेचने की अनुमति भी देगा. उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों में राहत और ईरान के जमे हुए धन की रिहाई पर 60 दिनों की समयसीमा के दौरान बातचीत की जाएगी.