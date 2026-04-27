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नए शांति प्रस्ताव में ईरान ने परमाणु मुद्दे पर बाद में बातचीत करने का दिया ऑफर

ईरान की तस्वीर ( AP )

तेहरान : ईरान ने अमेरिका को युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए एक नया प्रस्ताव दिया है. इस प्रस्ताव में ईरान ने परमाणु मुद्दे पर बातचीत बाद में करने का सुझाव रखा है. पाकिस्तान की मध्यस्थता से वाशिंगटन को नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इसमें रणनीतिक जलमार्ग और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी पर संकट के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया है. नए समझौते में क्या शामिल है ? मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान द्वारा अमेरिका को भेजे गए इस नए समझौते का उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना है. इस स्ट्रेट के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया है. नए समझौते के तहत युद्धविराम को लंबी अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा, या तेहरान और वाशिंगटन स्थायी रूप से शत्रुता समाप्त करने पर सहमत होंगे. एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, परमाणु वार्ता बाद के चरण में जोड़ा जाएगा. जबकि जलडमरूमध्य के खुलने और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटने की शुरुआत साथ-साथ होगी.रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस को यह प्रस्ताव मिल चुका है. वैसे, यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप प्रशासन इस नए समझौते पर विचार करेगा या नहीं.व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने एक्सियोस को बताया कि अमेरिका ऐसे "संवेदनशील राजनयिक" मुद्दों पर प्रेस के माध्यम से बातचीत नहीं करेगा.