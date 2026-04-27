नए शांति प्रस्ताव में ईरान ने परमाणु मुद्दे पर बाद में बातचीत करने का दिया ऑफर
अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. वे इस पर विचार कर रहे हैं.
Published : April 27, 2026 at 9:53 AM IST
तेहरान : ईरान ने अमेरिका को युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए एक नया प्रस्ताव दिया है. इस प्रस्ताव में ईरान ने परमाणु मुद्दे पर बातचीत बाद में करने का सुझाव रखा है. पाकिस्तान की मध्यस्थता से वाशिंगटन को नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इसमें रणनीतिक जलमार्ग और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी पर संकट के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया है.
नए समझौते में क्या शामिल है ?
मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान द्वारा अमेरिका को भेजे गए इस नए समझौते का उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना है. इस स्ट्रेट के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया है. नए समझौते के तहत युद्धविराम को लंबी अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा, या तेहरान और वाशिंगटन स्थायी रूप से शत्रुता समाप्त करने पर सहमत होंगे.
एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, परमाणु वार्ता बाद के चरण में जोड़ा जाएगा. जबकि जलडमरूमध्य के खुलने और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटने की शुरुआत साथ-साथ होगी.रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस को यह प्रस्ताव मिल चुका है. वैसे, यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप प्रशासन इस नए समझौते पर विचार करेगा या नहीं.व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने एक्सियोस को बताया कि अमेरिका ऐसे "संवेदनशील राजनयिक" मुद्दों पर प्रेस के माध्यम से बातचीत नहीं करेगा.
अमेरिकी की ओर से बताया गया है कि अमेरिका के पास सारी शक्ति है और वह केवल ऐसा समझौता करेगा जो अमेरिकी जनता को सर्वोपरि रखे और ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने की अनुमति न दे.नया प्रस्ताव ट्रंप द्वारा शांति वार्ता के एक नए दौर के लिए अपने दूत की पाकिस्तान यात्रा रद्द करने के कुछ ही दिनों बाद आया है.
अमेरिकी अधिकारियों ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के पाकिस्तान छोड़ने के बाद अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की इस्लामाबाद यात्रा रद्द कर दी थी. खुद ट्रंप से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में उन्हें 18 घंटे की उड़ान पर भेजने का कोई मतलब नहीं है, यह बहुत लंबा सफर है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि यात्रा में बहुत समय बर्बाद होता है.
ईरानी विदेश मंत्री अराघची पाकिस्तानी मध्यस्थों के साथ परामर्श के एक और दौर के लिए इस्लामाबाद लौट आए. अराघची ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की थी. शनिवार को अपनी पिछली यात्रा के दौरान, उन्होंने मुनीर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ-साथ विदेश मंत्री इशाक डार से भी मुलाकात की थी.ईरानी विदेश मंत्री फिलहाल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात और बातचीत करने के लिए रूस में हैं. रविवार को ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिकी और ईरानी अधिकारी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए फोन पर बातचीत कर सकते हैं।
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