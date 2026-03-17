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ईरान की सेज्जिल मिसाइल ने पहली बार बरपाया कहर, इजराइल का आयरन डोम भी हुआ फेल

पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच ईरान ने पहली बार अपनी अत्याधुनिक सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है.

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सांकेतिक फोटो (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 17, 2026 at 5:26 PM IST

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तेहरान: पश्चिम एशिया में जारी भीषण संघर्ष ने उस समय एक बेहद डरावना मोड़ ले लिया, जब ईरान की सेना (IRGC) ने पहली बार अपनी सबसे उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल 'सेज्जिल' का इस्तेमाल सीधे तौर पर इज़राइल और अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ किया. 15 मार्च 2026 को हुए इस हमले ने पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों को सकते में डाल दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मिसाइल ईरान के शस्त्रागार का सबसे घातक हथियार है.

क्या है सेज्जिल मिसाइल और इसकी ताकत?
सेज्जिल एक 'दो-चरण' वाली, ठोस-ईंधन से चलने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका ठोस ईंधन है. पुरानी मिसाइलों में तरल ईंधन भरना पड़ता था, जिसमें घंटों लगते थे और उपग्रहों द्वारा उन्हें पकड़ा जा सकता था. लेकिन सेज्जिल को कुछ ही मिनटों में तैयार कर मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी दागा जा सकता है.

सेज्जिल की मुख्य विशेषताएं

  • दूरी: यह 2,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है, यानी पूरा इज़राइल और यूरोप का हिस्सा इसकी जद में है.
  • रफ्तार: ईरान से लॉन्च होने के बाद यह मात्र 7 से 10 मिनट में इज़राइल पहुंच जाती है.
  • वजन: इसका वजन लगभग 23,600 किलो है और यह 700 किलो का विस्फोटक ले जा सकती है.

इसे "डांसिंग मिसाइल" क्यों कहते हैं?
युद्ध के मैदान में इस मिसाइल को "डांसिंग मिसाइल" के नाम से जाना जाता है. इसका कारण इसकी अद्भुत चपलता है. जब यह मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है, तो यह हवा में अपनी दिशा बदल सकती है. इज़राइल का 'आयरन डोम' और अमेरिका की रक्षा प्रणालियां मिसाइल के सीधे रास्ते का अनुमान लगाकर उसे नष्ट करती हैं, लेकिन सेज्जिल अपना रास्ता 'डांस' की तरह बदलकर इन प्रणालियों को चकमा दे देती है. इसे रोकना दुनिया के सबसे आधुनिक रडार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है.

युद्ध का ताज़ा हाल
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मिसाइल हमले में इज़राइल के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है. 17 मार्च 2026 तक की खबरों के मुताबिक, इस भीषण संघर्ष में अब तक हज़ारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. ईरान में नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई के कमान संभालने के बाद हमलों में तेज़ी आई है.

पूरी दुनिया पर संकट
इस युद्ध का असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है. ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की धमकी दी है, जहाँ से दुनिया का एक-तिहाई तेल गुज़रता है. इसके कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुँच गई हैं, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल-डीजल महंगा होने का खतरा मंडरा रहा है.

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