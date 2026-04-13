ETV Bharat / international

'अगर अमेरिका ने नाकाबंदी की, तो ईरान इसका कड़ा जवाब देगा'

ईरान ने किसी भी अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ जवाब देने की धमकी दी है. पढ़ें पूरी खबर.

hormuz
होर्मुज से गुजरने वाले जहाज (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : April 13, 2026 at 7:09 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

तेहरान : ईरान ने किसी भी संभावित अमेरिकी कार्रवाई को लेकर धमकी दी है. उसने कहा कि अगर अमेरिका ने नाकाबंदी की, तो ईरान फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के सभी बंदरगाहों को बंद कर देगा. ईरान के इस बयान से युद्ध के प्रबल होने की आशंका है.

इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने सोमवार को बताया, "फारस की खाड़ी और ओमान सागर में सुरक्षा या तो सभी के लिए है या किसी के लिए नहीं." ईरानी सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक बयान के अनुसार, "इस क्षेत्र का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा."

अमेरिकी केंद्रीय कमान ने घोषणा की है कि ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करने या निकलने वाले सभी देशों के जहाजों के खिलाफ नाकाबंदी लागू की जाएगी. इसमें फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी पर स्थित ईरान के सभी बंदरगाह शामिल होंगे.

सेंटकॉम ने कहा कि वह गैर-ईरानी बंदरगाहों के बीच यात्रा करने वाले जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति देना जारी रखेगा. यह ट्रंप की उस पहले की धमकी से एक नरम कदम है, जिसमें उन्होंने होर्मुज को अवरुद्ध करने की बात कही थी. होर्मुज से वैश्विक तेल का 20 फीसदी हिस्सा गुजरता है.

लॉयड लिस्ट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस घोषणा से जलडमरूमध्य में युद्धविराम के बाद से फिर से शुरू हुआ सीमित जहाज यातायात रुक गया. समुद्री ट्रैकर्स का कहना है कि युद्धविराम शुरू होने के बाद से 40 से अधिक वाणिज्यिक जहाज पार कर चुके हैं, जबकि युद्ध से पहले प्रतिदिन लगभग 100 से 135 जहाज ही गुजरते थे.

पाकिस्तान में शनिवार को अमेरिका-ईरान के बीच हुई लंबी युद्धविराम वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त होने के बाद नाकाबंदी की धमकी दी गई. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि ईरान द्वारा परमाणु हथियार विकसित न करने की अमेरिकी शर्तों को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद वार्ता रुक गई. ईरान ने 28 फरवरी को युद्ध शुरू करने वाले अमेरिकी-इजरायली हमलों से हुए नुकसान के लिए मुआवजे और ईरान की जब्त संपत्तियों की रिहाई की मांग की है.

रविवार को बाद में, ट्रंप ने पोप लियो XIV के साथ युद्ध को लेकर अपनी दुश्मनी को और बढ़ा दिया. उन्होंने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कैथोलिक नेता को "विदेश नीति में बेहद खराब" बताया, क्योंकि लियो ने युद्ध की निंदा की थी और राजनीतिक नेताओं से इसे रोकने और शांति वार्ता करने की मांग की थी. सोमवार को पोप ने पलटवार करते हुए पत्रकारों से कहा कि वेटिकन की शांति और सुलह की अपीलें सुसमाचार पर आधारित हैं और उन्हें ट्रंप प्रशासन से कोई डर नहीं है.

यह नाकाबंदी संभवतः ईरान पर दबाव बनाने के उद्देश्य से की गई है. एक रिपोर्ट के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से लाखों बैरल तेल का निर्यात किया गया है, जिसमें से अधिकांश तेल पश्चिमी सरकारों के प्रतिबंधों और निगरानी से बचने के लिए तथाकथित "गुप्त" पारगमन के माध्यम से भेजा गया है.

नाकाबंदी की घोषणा के बाद अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत 8% बढ़कर 104.24 डॉलर प्रति बैरल हो गई, और अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 7% बढ़कर 102.29 डॉलर हो गई. फरवरी के अंत में युद्ध से पहले ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल थी. इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी लगाने के ट्रम्प के "कड़े रुख" का समर्थन किया.प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सोमवार को बीबीसी रेडियो को बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के जवाब में अमेरिकी द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में ब्रिटेन शामिल नहीं होगा और ब्रिटेन "युद्ध में नहीं घसीटा जा रहा है."

ईरान ने कहा, 'अगर आप लड़ोगे, तो हम लड़ेंगे.'ईरान के शीर्ष अधिकारियों ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी. सैन्य सलाहकार और पूर्व रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर मोहसेन रेजाई ने एक्स पर लिखा कि होर्मुज़ नाकाबंदी का मुकाबला करने के लिए देश की सशस्त्र सेनाओं के पास "कई महत्वपूर्ण अप्रयुक्त साधन" मौजूद हैं.

ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर कलिबफ, जिन्होंने वार्ता में ईरान का नेतृत्व किया, ने ईरान लौटने पर ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा, "अगर तुम लड़ोगे, तो हम लड़ेंगे."दो अर्ध-सरकारी ईरानी समाचार एजेंसियों ने बताया कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बाद में कहा कि जलडमरूमध्य ईरान के "पूर्ण नियंत्रण" में है और गैर-सैन्य जहाजों के लिए खुला है, लेकिन सैन्य जहाजों को "कड़ी प्रतिक्रिया" दी जाएगी,पाकिस्तान में इस सप्ताहांत हुई 21 घंटे की वार्ता के दौरान, अमेरिकी सेना ने कहा कि दो विध्वंसक जहाजों ने बारूदी सुरंगों को हटाने के काम से पहले जलडमरूमध्य को पार किया, जो युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार हुआ है. ईरान ने इसका खंडन किया.

ये भी पढ़ें : पोप लियो ने ईरान युद्ध संबंधी अपने शांति संदेश की आलोचना के बाद ट्रंप पर पलटवार किया

TAGGED:

ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई
अमेरिकी नाकाबंदी ईरान
IRAN THREATENS PORTS IN MIDEAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.