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ईरान ने चेतावनी जारी करते हुए किया दावा, अमेरिका फिर से हमले की तैयारी में जुटा

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

By ANI 4 Min Read

तेहरान: ईरान ने धमकी दी है कि अगर वॉशिंगटन तेहरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन फिर से शुरू करता है, तो पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकानों और हितों पर लगातार, असरदार और दर्दनाक हमले किए जाएंगे. पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. वहीं ईरानी मिलिट्री कमांड ने कहा है कि अमेरिका फिर से हमले करने की तैयारी में जुटा है. यह चेतावनी ईरान के खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने रविवार (लोकल टाइम) को सरकारी समाचार एजेंसी इरना के एक बयान में दी. खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ईरान का सेंट्रल मिलिट्री कमांड है. कमांड ने दावा किया कि वॉशिंगटन कुछ इलाके के देशों के सपोर्ट से ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है. बयान में कहा गया, 'अगर अमेरिका, ईरान के खिलाफ कोई गलती करता है तो इस इलाके में उसके सभी ठिकानों और हितों को बिना किसी लिमिट या सोच-विचार के लगातार, असरदार और दर्दनाक हमलों का निशाना बनाया जाएगा.' ईरानी कमांड ने इलाके के देशों को किसी भी अमेरिकी मिलिट्री एक्शन का सपोर्ट न करने की चेतावनी भी दी है. साथ ही कहा है कि जो देश वॉशिंगटन के साथ है उन्हें लड़ाई में हिस्सा लेने वाला माना जाएगा और वे ईरानी सेना से अब और रोक की उम्मीद नहीं कर सकते. यह चेतावनी अमेरिका-ईरान टकराव में तेजी से बढ़ोतरी के बीच आई है, जिसमें वॉशिंगटन ने ईरानी पोर्ट्स पर नौसैनिक नाकेबंदी बनाए रखा है और तेहरान ने अमेरिकी सेना और इलाके के पार्टनर्स के खिलाफ बदले की धमकी दी है. इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि उसकी सेना ने ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू करने की कोशिशों के तहत 109 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल दिया है.