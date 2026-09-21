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ईरान ने चेतावनी जारी करते हुए किया दावा, अमेरिका फिर से हमले की तैयारी में जुटा

ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन शुरू किया तो वह उसके बेस पर लगातार असरदार हमले करेगा.

Iran threatens attacks US bases
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ANI

Published : September 21, 2026 at 8:28 AM IST

4 Min Read
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तेहरान: ईरान ने धमकी दी है कि अगर वॉशिंगटन तेहरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन फिर से शुरू करता है, तो पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकानों और हितों पर लगातार, असरदार और दर्दनाक हमले किए जाएंगे. पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. वहीं ईरानी मिलिट्री कमांड ने कहा है कि अमेरिका फिर से हमले करने की तैयारी में जुटा है.

यह चेतावनी ईरान के खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने रविवार (लोकल टाइम) को सरकारी समाचार एजेंसी इरना के एक बयान में दी. खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ईरान का सेंट्रल मिलिट्री कमांड है. कमांड ने दावा किया कि वॉशिंगटन कुछ इलाके के देशों के सपोर्ट से ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है.

बयान में कहा गया, 'अगर अमेरिका, ईरान के खिलाफ कोई गलती करता है तो इस इलाके में उसके सभी ठिकानों और हितों को बिना किसी लिमिट या सोच-विचार के लगातार, असरदार और दर्दनाक हमलों का निशाना बनाया जाएगा.'

ईरानी कमांड ने इलाके के देशों को किसी भी अमेरिकी मिलिट्री एक्शन का सपोर्ट न करने की चेतावनी भी दी है. साथ ही कहा है कि जो देश वॉशिंगटन के साथ है उन्हें लड़ाई में हिस्सा लेने वाला माना जाएगा और वे ईरानी सेना से अब और रोक की उम्मीद नहीं कर सकते.

यह चेतावनी अमेरिका-ईरान टकराव में तेजी से बढ़ोतरी के बीच आई है, जिसमें वॉशिंगटन ने ईरानी पोर्ट्स पर नौसैनिक नाकेबंदी बनाए रखा है और तेहरान ने अमेरिकी सेना और इलाके के पार्टनर्स के खिलाफ बदले की धमकी दी है. इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि उसकी सेना ने ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू करने की कोशिशों के तहत 109 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल दिया है.

यूएसएस जॉन पॉल जोन्स (DDG 53) पर एक अमेरिकी नाविक निगरानी कर रहा है. 20 सितंबर तक सेंटकॉम बलों ने पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के लिए 109 कमर्शियल जहाजों को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है,' सेंटकॉम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा. अमेरिकी सेना ने 14 जुलाई को ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले समुद्री ट्रैफिक के खिलाफ अपनी नौसैनिक नाकाबंदी को फिर से लागू करना शुरू कर दिया.

इस घटनाक्रम ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी कॉरिडोर में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए शिपिंग को लेकर चिंताएं और बढ़ा दी हैं. सेंटकॉम ने कहा है कि वह नाकेबंदी को लागू कर रहा है और साथ ही उन क्षेत्रीय जलमार्गों के जरिए कमर्शियल ट्रैफ़िक को आसान बनाना जारी रख रहा है जो प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करते हैं.

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन ईरान पर एक बड़े फ़ैसले के करीब पहुँच रहा है, और चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने अपना रास्ता नहीं बदला तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं. साथ ही ट्रंप ने संकेत दिया कि वह न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से मिलने के लिए तैयार हो सकते हैं.

ईरानी सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रेजाई ने कहा कि तेहरान ने कतर की मध्यस्थता से लड़ाई खत्म करने की शर्तें बताई हैं, जिसमें दुश्मनी खत्म करना, ईरान के रुके हुए फंड को रिलीज करना और नौसैनिक नाकेबंदी हटाना शामिल है. यह ताजा टकराव सऊदी अरब को टारगेट करके किए गए हूती मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद फिर से इलाके में अस्थिरता आने के बाद हुआ है.

इसके बाद अमेरिका ने पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिकियों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है, जिसमें तेजी से बिगड़ते हालात, फ़्लाइट में रुकावट और अमेरिकी हितों पर हमलों की संभावना का जिक्र किया गया है.

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