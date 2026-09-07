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ब्रिक्स की बैठक से पहले सदस्य देशों से समर्थन मांग रहा ईरान

सांकेतिक तस्वीर ( ANI )

By Nirmala Ganapathy 6 Min Read

नई दिल्ली : ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले, ईरान ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के मद्देनजर अपने खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई की निंदा करने के लिए सदस्य देशों को मनाने के अपने राजनयिक प्रयासों को तेज कर दिया है. हालांकि, ब्रिक्स के भीतर, विशेष रूप से ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, मतभेद बढ़ गए हैं. उनकी वजह से ब्रिक्स घोषणा पत्र प्रभावित हो सकता है. इस संघर्ष को लेकर दोनों की अपनी-अपनी राय है. उनका नजरिया अलग है. फिर भी, तेहरान अमेरिका के साथ संघर्ष में ब्रिक्स एकजुटता के लिए दबाव बनाना जारी रखे हुए है. हाल ही में, ईरान के न्यायपालिका प्रमुख, अयातुल्ला गुलाम-हुसैन मोहसेनी एजेई ने चल रही ब्रिक्स न्यायपालिका प्रमुखों की बैठक में सभी सदस्य देशों से "ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा" करने का आह्वान किया था. उन्होंने कहा, "उभरती वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में ब्रिक्स की भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है. हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें कोई भी शक्ति खुद को कानून से ऊपर न समझे." उन्होंने ब्रिक्स सदस्यों से "कानून के साथ खड़े होने" का आह्वान किया.उन्होंने ईरान पर हुए हमलों को "गैरकानूनी और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन" बताया. सुप्रीम कोर्ट ने 4 से 6 सितंबर तक ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी की.नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित विभिन्न बैठकों में ईरान ब्रिक्स सदस्य देशों का समर्थन मांग रहा है, क्योंकि सदस्य देशों द्वारा निंदा करना एक कूटनीतिक जीत होगी. ब्रिक्स समूह विश्व की लगभग 45 प्रतिशत आबादी और वैश्विक जीडीपी के लगभग 40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है.इस वर्ष, भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जो 12 से 13 सितंबर तक आयोजित होगा. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन सहित कई नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है.संयुक्त अरब अमीरात का प्रतिनिधित्व अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान कर सकते हैं. फिर भी, ईरान संघर्ष ने इस समूह के भीतर मतभेदों को उजागर कर दिया है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे विविध हितों वाले देश शामिल हैं.संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान द्वारा अपने क्षेत्र और कुवैत जैसे अन्य पड़ोसी देशों पर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों की निंदा की है. सऊदी अरब मक्का संधि के माध्यम से अपनी सुरक्षा क्षमता को मजबूत कर रहा है, जिसमें तुर्की और पाकिस्तान भी शामिल हैं.ईरान संघर्ष पर समूह के भीतर मौजूद मतभेदों को दर्शाते हुए, ब्रिक्स सदस्य मई में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद कोई संयुक्त बयान जारी करने में विफल रहे.