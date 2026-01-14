ETV Bharat / international

ईरानी सरकार का फैसला, 'हिंसा फैलाने वालों को दी जाएगी मौत की सजा', अब तक 2500 से अधिक मौतें

तेहरान : ईरान में हो रहे व्यापक प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ न्यायपालिका में मामला चलेगा और उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाएगी. ईरान के न्यायपालिका प्रमुख घोलमहोसिन मोहसेनी-एजेई की ये टिप्पणियां ऐसे समय आई हैं, जब एक्टिविस्ट्स ने चेतावनी दी थी कि गिरफ्तार किए गए लोगों को जल्द ही फांसी दी जा सकती है.

अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि पहले ही प्रदर्शनों पर सुरक्षा बलों की खूनी कार्रवाई में कम से कम 2,571 लोग मारे जा चुके हैं. यह आंकड़ा दशकों में ईरान में किसी भी अन्य विरोध या अशांति के दौर में हुई मौतों की संख्या से कहीं ज़्यादा है और देश की 1979 की इस्लामी क्रांति के आसपास की अराजकता की याद दिलाता है.

ट्रंप ने बार-बार चेतावनी दी है कि अमेरिका शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या पर मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है. ईरान में यह सब तब हो रहा है जब कुछ महीने पहले ही जून में इजराइल द्वारा इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ शुरू किए गए 12-दिवसीय युद्ध के दौरान उसने ईरानी परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी.

इस बीच बुधवार को, ईरान ने प्रदर्शनों में मारे गए 100 सुरक्षा बल के सदस्यों के सामूहिक अंतिम संस्कार की तैयारी की, जबकि लोग सड़कों पर डरे हुए थे. सादे कपड़ों में सुरक्षा बल अभी भी कुछ इलाकों में घूम रहे थे, हालांकि दंगा-रोधी पुलिस और अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के सभी-स्वयंसेवी बासिज बल के सदस्यों को उनकी बैरकों में वापस भेज दिया गया था.

बुधवार को फल और सब्जियां खरीद रही दो बच्चों की एक मां ने कहा, "हम इन आवाजों (गोलीबारी की) और विरोध प्रदर्शनों से बहुत डरे हुए हैं. हमने सुना है कि बहुत से लोग मारे गए हैं और बहुत से घायल हुए हैं. अब शांति बहाल हो गई है, लेकिन स्कूल बंद हैं और मुझे अपने बच्चों को दोबारा स्कूल भेजने में डर लग रहा है." 36 साल के अहमदरेजा तवाकोली ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उन्होंने तेहरान में एक प्रदर्शन देखा और अधिकारियों द्वारा हथियारों के इस्तेमाल से वे हैरान थे.तवाकोली ने कहा, "लोग अपनी बात कहने और विरोध करने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन जल्दी ही यह एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया. लोगों के पास बंदूकें नहीं हैं. सिर्फ सुरक्षा बलों के पास बंदूकें हैं."

मोहसेनी-एजेई ने यह बात ईरानी सरकारी टेलीविजन द्वारा ऑनलाइन शेयर किए गए एक वीडियो में कही.उन्होंने कहा, "अगर हमें कोई काम करना है, तो हमें उसे अभी करना चाहिए. अगर हमें कुछ करना है, तो हमें उसे जल्दी करना होगा. अगर इसमें देर हो जाती है, दो महीने, तीन महीने बाद, तो उसका वैसा असर नहीं होगा. अगर हमें कुछ करना है, तो हमें उसे तेजी से करना होगा." उनकी यह टिप्पणी सीधे तौर पर ट्रंप के लिए एक चुनौती है, जिन्होंने मंगलवार को सीबीएस पर प्रसारित एक इंटरव्यू में ईरान को फांसी की सजा के बारे में चेतावनी दी थी.ट्रंप ने कहा, "हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे. अगर वे ऐसा कुछ करते हैं, तो हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे."