ईरानी सरकार का फैसला, 'हिंसा फैलाने वालों को दी जाएगी मौत की सजा', अब तक 2500 से अधिक मौतें

ईरान ने प्रदर्शनकारियों के लिए तेज ट्रायल और फांसी के संकेत दिए हैं, क्योंकि कार्रवाई में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है.

Ali Khamenei
ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खामेनेई (AP)
By AP (Associated Press)

Published : January 14, 2026 at 4:38 PM IST

5 Min Read
तेहरान : ईरान में हो रहे व्यापक प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ न्यायपालिका में मामला चलेगा और उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाएगी. ईरान के न्यायपालिका प्रमुख घोलमहोसिन मोहसेनी-एजेई की ये टिप्पणियां ऐसे समय आई हैं, जब एक्टिविस्ट्स ने चेतावनी दी थी कि गिरफ्तार किए गए लोगों को जल्द ही फांसी दी जा सकती है.

अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि पहले ही प्रदर्शनों पर सुरक्षा बलों की खूनी कार्रवाई में कम से कम 2,571 लोग मारे जा चुके हैं. यह आंकड़ा दशकों में ईरान में किसी भी अन्य विरोध या अशांति के दौर में हुई मौतों की संख्या से कहीं ज़्यादा है और देश की 1979 की इस्लामी क्रांति के आसपास की अराजकता की याद दिलाता है.

ट्रंप ने बार-बार चेतावनी दी है कि अमेरिका शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या पर मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है. ईरान में यह सब तब हो रहा है जब कुछ महीने पहले ही जून में इजराइल द्वारा इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ शुरू किए गए 12-दिवसीय युद्ध के दौरान उसने ईरानी परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी.

इस बीच बुधवार को, ईरान ने प्रदर्शनों में मारे गए 100 सुरक्षा बल के सदस्यों के सामूहिक अंतिम संस्कार की तैयारी की, जबकि लोग सड़कों पर डरे हुए थे. सादे कपड़ों में सुरक्षा बल अभी भी कुछ इलाकों में घूम रहे थे, हालांकि दंगा-रोधी पुलिस और अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के सभी-स्वयंसेवी बासिज बल के सदस्यों को उनकी बैरकों में वापस भेज दिया गया था.

बुधवार को फल और सब्जियां खरीद रही दो बच्चों की एक मां ने कहा, "हम इन आवाजों (गोलीबारी की) और विरोध प्रदर्शनों से बहुत डरे हुए हैं. हमने सुना है कि बहुत से लोग मारे गए हैं और बहुत से घायल हुए हैं. अब शांति बहाल हो गई है, लेकिन स्कूल बंद हैं और मुझे अपने बच्चों को दोबारा स्कूल भेजने में डर लग रहा है." 36 साल के अहमदरेजा तवाकोली ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उन्होंने तेहरान में एक प्रदर्शन देखा और अधिकारियों द्वारा हथियारों के इस्तेमाल से वे हैरान थे.तवाकोली ने कहा, "लोग अपनी बात कहने और विरोध करने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन जल्दी ही यह एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया. लोगों के पास बंदूकें नहीं हैं. सिर्फ सुरक्षा बलों के पास बंदूकें हैं."

मोहसेनी-एजेई ने यह बात ईरानी सरकारी टेलीविजन द्वारा ऑनलाइन शेयर किए गए एक वीडियो में कही.उन्होंने कहा, "अगर हमें कोई काम करना है, तो हमें उसे अभी करना चाहिए. अगर हमें कुछ करना है, तो हमें उसे जल्दी करना होगा. अगर इसमें देर हो जाती है, दो महीने, तीन महीने बाद, तो उसका वैसा असर नहीं होगा. अगर हमें कुछ करना है, तो हमें उसे तेजी से करना होगा." उनकी यह टिप्पणी सीधे तौर पर ट्रंप के लिए एक चुनौती है, जिन्होंने मंगलवार को सीबीएस पर प्रसारित एक इंटरव्यू में ईरान को फांसी की सजा के बारे में चेतावनी दी थी.ट्रंप ने कहा, "हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे. अगर वे ऐसा कुछ करते हैं, तो हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे."

उन्होंने कहा, "हम नहीं चाहते कि ईरान में जो हो रहा है, वह हो. और आप जानते हैं, अगर वे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो वह एक बात है, लेकिन जब वे हजारों लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, और अब आप मुझे फांसी के बारे में बता रहे हैं - हम देखेंगे कि यह उनके लिए कैसा रहता है. यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा.”इस बीच, एक्टिविस्ट्स ने बुधवार को कहा कि स्टारलिंक ईरान में मुफ्त सर्विस दे रहा है. यह सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस 8 जनवरी को सरकार द्वारा लगाए गए इंटरनेट शटडाउन से बचने में अहम रही है. ईरान ने मंगलवार को लोगों को अपने मोबाइल फोन से अंतरराष्ट्रीय कॉल करने की इजाजत देना शुरू कर दिया, लेकिन देश के बाहर से ईरान में आने वाली कॉल अभी भी ब्लॉक हैं.

लॉस एंजिल्स के एक्टिविस्ट मेहदी याह्यानेजाद ने कहा, "हम पुष्टि कर सकते हैं कि स्टारलिंक टर्मिनलों के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से काम कर रहा है." उन्होंने आगे कहा, "हमने ईरान के अंदर एक नए एक्टिवेटेड स्टारलिंक टर्मिनल का इस्तेमाल करके इसका टेस्ट किया."

स्टारलिंक ने खुद तुरंत इस फैसले को स्वीकार नहीं किया.सुरक्षा सेवा के लोग भी जाहिर तौर पर स्टारलिंक डिश की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उत्तरी तेहरान में लोगों ने बताया कि अधिकारी सैटेलाइट डिश वाली अपार्टमेंट बिल्डिंगों पर छापा मार रहे थे. हालांकि सैटेलाइट टेलीविजन डिश गैर-कानूनी हैं, लेकिन राजधानी में कई लोगों के घरों में ये हैं, और अधिकारियों ने हाल के सालों में इस कानून को लागू करने की कोशिश करना छोड़ दिया था.

ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि मरने वालों में 2,403 प्रदर्शनकारी थे और 147 सरकार से जुड़े लोग थे. एजेंसी ने बताया कि बारह बच्चे मारे गए, साथ ही नौ ऐसे आम नागरिक भी मारे गए जो विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले रहे थे. ग्रुप ने बताया कि 18,100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है. विदेश से इन प्रदर्शनों का अंदाजा लगाना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और देश में कम्युनिकेशन बाधित होने की वजह से एपी स्वतंत्र रूप से मरने वालों की संख्या का आकलन नहीं कर पाया है.

