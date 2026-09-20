ईरान ने युद्ध खत्म करने को लेकर 7 शर्तें रखी, मांगें ठुकराने पर ट्रंप को निर्णायक जंग की धमकी दी
ईरान ने कतर के जरिए अमेरिका को शर्तों से अवगत करा दिया है और तेहरान राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है.
By ANI
Published : September 20, 2026 at 7:28 AM IST
तेहरान: ईरान ने चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत शुरू करने के लिए बिचौलिये के रूप में कतर के जरिए अमेरिका को सात शर्तें बताई हैं. साथ ही चेतावनी दी है कि अगर वॉशिंगटन उसकी मांगों को मना करता है तो तेहरान 'निर्णायक युद्ध' के लिए तैयार है.
अल जजीरा के अनुसार ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसेन रेजाई ने कहा कि कतर ने ईरान की शर्तों से वाशिंगटन को अवगत करा दिया है और तेहरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है.
रेजाई ने कहा, 'हम मीडिएटर कतर के संपर्क में हैं, जिसने युद्ध खत्म करने के मकसद से वॉशिंगटन को हमारी शर्तें बता दी हैं. हम प्रेसिडेंट ट्रंप के जवाब का इंतजार कर रहे हैं.' रेजाई ने कहा कि ईरान की शर्तों में सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करना, ईरान के जमे हुए फंड को रिलीज करना और नौसेना नाकेबंदी खत्म करना शामिल है.
उन्होंने कहा, 'हमारी शर्तें हैं कि सभी फ्रंट पर जंग खत्म हो, हमारे रुके हुए फंड जारी हों और नौसेना नाकेबंदी खत्म हो.' एक्स पर एक अलग पोस्ट में रेजाई ने कहा कि ईरान ने वॉशिंगटन के साथ बातचीत शुरू करने के लिए सात शर्तों की घोषणा की है, और कहा कि तेहरान का रुख साफ है.
उन्होंने लिखा, 'ईरान ने अमेरिकी सरकार के सामने कोई भी बातचीत शुरू करने के लिए 7 शर्तों की घोषणा की है. तेहरान का मैसेज साफ और बिना किसी शक के है. अगर वॉशिंगटन अपने बनाए दलदल से बचना चाहता है और उसमें और उलझने से बचना चाहता है, तो उसके पास ईरान के हक और शर्तों को मानने के अलावा कोई चारा नहीं है.'
रेजाई ने अल जजीरा को बताया, 'इन शर्तों को मानना वॉशिंगटन के फायदे में है. ट्रंप की धमकियों से कोई नतीजा नहीं निकलेगा. हम एक बड़ी जंग के लिए तैयार हैं.' अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर और पाकिस्तान पिछले महीने एक समझौता ज्ञापन खत्म होने के बाद से तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बातचीत फिर से शुरू करने के लिए काम कर रहे हैं. इलाके के देश भी उस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले शुरू करने के बाद शुरू हुई थी.
रेजाई ने एक और अमेरिकी हमले की संभावना से इनकार नहीं किया, और कहा कि ईरानी मिलिट्री असेसमेंट के आधार पर यह बहुत हद तक तय है. उन्होंने कहा कि तेहरान ऐसी स्थिति के लिए तैयार था और पहले की दो राउंड की लड़ाई के बाद ईरान की मिलिट्री प्लानिंग बदल गई थी.
ईरानी सुरक्षा प्रमुख ने कहा कि तेहरान की मौजूदा प्लानिंग खाड़ी से ओमान की खाड़ी और अरब सागर तक फैले अमेरिकी नौसेना के एसेट्स पर फोकस है. उन्होंने दावा किया कि ईरान ने हाल ही में एक अमेरिकी जहाज या एयरक्राफ्ट कैरियर के पास एक मल्टी-वॉरहेड एंटी-शिप मिसाइल का भी टेस्ट किया था.
रेजाई ने चेतावनी दी कि भविष्य में ईरान का कोई भी जवाब बहुत बड़ा हो सकता है, जिसमें इलाके में अमेरिकी बेस के साथ-साथ अमेरिकी कमर्शियल फायदे और लोकल लेवल पर काम करने वाली कंपनियों को निशाना बनाया जा सकता है. यह पूछे जाने पर कि क्या युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, रेजाई ने कहा, 'व्यावहारिक रूप से युद्ध अभी भी चल रहा है.' साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान इस लड़ाई को जितनी जल्दी हो सके खत्म करने की रणनीति अपना रहा है.
अल जजीरा के तोहिद असादी ने रेजाई की बातों को मिलिट्री तैयारी के साथ-साथ डिप्लोमैटिक जुड़ाव का दोहरा तरीका बताया. ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रेज़ाई ने कहा कि तेहरान ने परमाणु अप्रसार संधि से हटने का फैसला नहीं किया है. हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि वॉशिंगटन के काम ईरान को ऐसे फैसले की ओर धकेल सकते हैं. उन्होंने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर सिद्धांत बदला नहीं है और वह न्यूक्लियर हथियारों पर रोक लगाने वाले धार्मिक आदेश का सम्मान करता रहेगा.
रेजाई ने इस अंदाजे को भी खारिज कर दिया कि ईरान बाब अल-मंडेब स्ट्रेट को बंद कर सकता है, उन्होंने कहा कि यह वॉटरवे यमनी मामला है जो हूती गतिविधियों से जुड़ा है. होर्मुज स्ट्रेट पर उन्होंने कहा कि ईरान और ओमान एक समझौते को टालने से पहले ऐलान करने के करीब आ गए थे, उन्होंने यह भी कहा कि फ्रेमवर्क तैयार है लेकिन इसे पब्लिक करने से पहले रीजनल मंजूरी की जरूरत हो सकती है.
अनाडोलू न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान के प्रतिनिधिमंडल को न्यूयॉर्क में यूएनजीए हाई-लेवल वीक में शामिल होने के लिए वीजा जारी किया, जो 18 सितंबर से 28 सितंबर तक हो रहा है.