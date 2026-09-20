ETV Bharat / international

ईरान ने युद्ध खत्म करने को लेकर 7 शर्तें रखी, मांगें ठुकराने पर ट्रंप को निर्णायक जंग की धमकी दी

ईरान के बंदर अब्बास के पास होर्मुज स्ट्रेट में धुंध के बीच खड़े कमर्शियल जहाज ( AP )

By ANI 5 Min Read

तेहरान: ईरान ने चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत शुरू करने के लिए बिचौलिये के रूप में कतर के जरिए अमेरिका को सात शर्तें बताई हैं. साथ ही चेतावनी दी है कि अगर वॉशिंगटन उसकी मांगों को मना करता है तो तेहरान 'निर्णायक युद्ध' के लिए तैयार है. अल जजीरा के अनुसार ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसेन रेजाई ने कहा कि कतर ने ईरान की शर्तों से वाशिंगटन को अवगत करा दिया है और तेहरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है. रेजाई ने कहा, 'हम मीडिएटर कतर के संपर्क में हैं, जिसने युद्ध खत्म करने के मकसद से वॉशिंगटन को हमारी शर्तें बता दी हैं. हम प्रेसिडेंट ट्रंप के जवाब का इंतजार कर रहे हैं.' रेजाई ने कहा कि ईरान की शर्तों में सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करना, ईरान के जमे हुए फंड को रिलीज करना और नौसेना नाकेबंदी खत्म करना शामिल है. उन्होंने कहा, 'हमारी शर्तें हैं कि सभी फ्रंट पर जंग खत्म हो, हमारे रुके हुए फंड जारी हों और नौसेना नाकेबंदी खत्म हो.' एक्स पर एक अलग पोस्ट में रेजाई ने कहा कि ईरान ने वॉशिंगटन के साथ बातचीत शुरू करने के लिए सात शर्तों की घोषणा की है, और कहा कि तेहरान का रुख साफ है. उन्होंने लिखा, 'ईरान ने अमेरिकी सरकार के सामने कोई भी बातचीत शुरू करने के लिए 7 शर्तों की घोषणा की है. तेहरान का मैसेज साफ और बिना किसी शक के है. अगर वॉशिंगटन अपने बनाए दलदल से बचना चाहता है और उसमें और उलझने से बचना चाहता है, तो उसके पास ईरान के हक और शर्तों को मानने के अलावा कोई चारा नहीं है.' रेजाई ने अल जजीरा को बताया, 'इन शर्तों को मानना ​​वॉशिंगटन के फायदे में है. ट्रंप की धमकियों से कोई नतीजा नहीं निकलेगा. हम एक बड़ी जंग के लिए तैयार हैं.' अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर और पाकिस्तान पिछले महीने एक समझौता ज्ञापन खत्म होने के बाद से तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बातचीत फिर से शुरू करने के लिए काम कर रहे हैं. इलाके के देश भी उस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले शुरू करने के बाद शुरू हुई थी.