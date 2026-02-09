ETV Bharat / international

ईरान ने नोबेल पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल और जेल की सजा सुनाई

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी ( AP )

दुबई: ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को भूख हड़ताल शुरू करने के बाद सात साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई है. तेहरान देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों के हाथों हजारों लोगों की मौत के बाद सभी तरह के विरोध को दबा रहा है. मोहम्मदी के खिलाफ नए फैसले ऐसे समय में आए हैं जब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई मिलिट्री स्ट्राइक को टाला जा सके. ईरान के टॉप डिप्लोमैट ने रविवार को जोर देकर कहा कि तेहरान की ताकत बड़ी ताकतों को ना कहने की उसकी क्षमता से आती है. उन्होंने अमेरिका के साथ ओमान में बातचीत के ठीक बाद यह सख्त रुख अपनाया. मोहम्मदी के वकील मुस्तफ़ा नीली ने एक्स पर सजा की पुष्टि करते हुए कहा कि यह सजा शनिवार को मशहद शहर की एक रिवोल्यूशनरी कोर्ट ने सुनाई थी. ऐसे कोर्ट आमतौर पर आरोपियों को अपने आरोपों का बचाव करने का बहुत कम या बिल्कुल भी मौका दिए बिना ही फैसले सुना देते हैं. उन्होंने लिखा, 'उन्हें 'इकट्ठा होने और साजिश' के लिए छह साल जेल और प्रोपेगेंडा के लिए डेढ़ साल की सजा और दो साल का यात्रा बैन लगाया गया है.' वकील ने आगे कहा कि उन्हें राजधानी तेहरान से लगभग 740 किलोमीटर (460 मील) दक्षिण-पूर्व में खोसफ शहर में दो साल के लिए देश निकाला भी दिया गया है. ईरान ने तुरंत इस सजा को स्वीकार नहीं किया. समर्थकों का कहना है कि मोहम्मदी 2 फरवरी से भूख हड़ताल पर थीं और अपनी बिगड़ती सेहत के कारण सजा सुनाए जाने के बाद रविवार को उन्होंने इसे खत्म कर दिया.