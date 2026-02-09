ETV Bharat / international

ईरान ने नोबेल पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल और जेल की सजा सुनाई

नरगिस मोहम्मदी ने 2022 में महसा अमिनी की मौत के बाद हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों का भी समर्थन किया था.

Iran sentences Nobel laureate
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी (AP)
Published : February 9, 2026 at 8:23 AM IST

दुबई: ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को भूख हड़ताल शुरू करने के बाद सात साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई है. तेहरान देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों के हाथों हजारों लोगों की मौत के बाद सभी तरह के विरोध को दबा रहा है.

मोहम्मदी के खिलाफ नए फैसले ऐसे समय में आए हैं जब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई मिलिट्री स्ट्राइक को टाला जा सके.

ईरान के टॉप डिप्लोमैट ने रविवार को जोर देकर कहा कि तेहरान की ताकत बड़ी ताकतों को ना कहने की उसकी क्षमता से आती है. उन्होंने अमेरिका के साथ ओमान में बातचीत के ठीक बाद यह सख्त रुख अपनाया. मोहम्मदी के वकील मुस्तफ़ा नीली ने एक्स पर सजा की पुष्टि करते हुए कहा कि यह सजा शनिवार को मशहद शहर की एक रिवोल्यूशनरी कोर्ट ने सुनाई थी.

ऐसे कोर्ट आमतौर पर आरोपियों को अपने आरोपों का बचाव करने का बहुत कम या बिल्कुल भी मौका दिए बिना ही फैसले सुना देते हैं. उन्होंने लिखा, 'उन्हें 'इकट्ठा होने और साजिश' के लिए छह साल जेल और प्रोपेगेंडा के लिए डेढ़ साल की सजा और दो साल का यात्रा बैन लगाया गया है.'

वकील ने आगे कहा कि उन्हें राजधानी तेहरान से लगभग 740 किलोमीटर (460 मील) दक्षिण-पूर्व में खोसफ शहर में दो साल के लिए देश निकाला भी दिया गया है. ईरान ने तुरंत इस सजा को स्वीकार नहीं किया. समर्थकों का कहना है कि मोहम्मदी 2 फरवरी से भूख हड़ताल पर थीं और अपनी बिगड़ती सेहत के कारण सजा सुनाए जाने के बाद रविवार को उन्होंने इसे खत्म कर दिया.

उन्हें दिसंबर में खोसरो अलीकोर्डी के सम्मान में आयोजित एक समारोह में गिरफ्तार किया गया था. खोसरो अलीकोर्डी 46 साल के ईरानी वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, जो मशहद में रहते थे. प्रदर्शन के फुटेज में उन्हें अलीकोर्डी और दूसरों के लिए न्याय की मांग करते हुए चिल्लाते हुए दिखाया गया था.

उनके समर्थकों ने दिसंबर में उनकी गिरफ्तारी से महीनों पहले चेतावनी दी थी कि 53 साल की मोहम्मदी को दिसंबर 2024 में मेडिकल कारणों से फरलो मिलने के बाद फिर से जेल भेजा जा सकता है. हालांकि यह सिर्फ तीन हफ्तों के लिए था, लेकिन मोहम्मदी का जेल से बाहर रहने का समय बढ़ गया, शायद इसलिए क्योंकि एक्टिविस्ट और पश्चिमी देशों ने ईरान पर उन्हें आज़ाद रखने का दबाव डाला.

वह जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन के युद्ध के दौरान भी बाहर रहीं. मोहम्मदी ने सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आकर अपना एक्टिविज्म जारी रखा. मोहम्मदी राज्य सुरक्षा के खिलाफ साजिश और ईरान सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा के आरोपों में 13 साल और नौ महीने की सजा काट रही थीं.

नरगिस मोहम्मदी ने 2022 में महसा अमिनी की मौत के बाद हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों का भी समर्थन किया था. इसमें महिलाओं ने हिजाब न पहनकर खुलेआम सरकार का विरोध किया था. उनके समर्थकों का कहना है कि जेल में रहने के दौरान मोहम्मदी को कई दिल के दौरे पड़े थे. इसके बाद 2022 में उनकी इमरजेंसी सर्जरी हुई थी. उनके वकील ने 2024 के आखिर में खुलासा किया कि डॉक्टरों को एक हड्डी में घाव मिला था, जिसके कैंसर होने का डर था, जिसे बाद में हटा दिया गया.

संपादक की पसंद

