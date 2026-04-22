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ईरान की IRGC ने होर्मुज में दो जहाज जब्त किए, एक अन्य जहाज पर किया हमला

ईरान के केशम द्वीप के तट पर होर्मुज जलडमरूमध्य में लंगर डाले खड़ा टैंकर ( file photo-AP )

दुबई : ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने होर्मुज स्ट्रेट में दो जहाजों को जब्त कर लिया है. ईरान ने कहा है कि इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा.

आईआरजीसी के अनुसार एमएससी फ्रांसेस्का और एपामिनोडेस नाम के जहाजों पर कार्रवाई की गई. इन पर बिना अनुमति संचालन करने और नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ कर समुद्री सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप है.

इससे पहले खबरें आई थीं कि इन जहाजों पर फायरिंग भी हुई थी. एक जहाज ओमान के पास हमले में क्षतिग्रस्त हुआ, जबकि दूसरे को ईरान के पास निशाना बनाया गया. इनके अलावा ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने होर्मुज जलडमरूमध्य में तीसरे जहाज पर भी हमला किया.

रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बुधवार को होर्मुज स्ट्रेट में एक तीसरे जहाज पर हमला किया है, जिससे युद्ध खत्म करने की कोशिशों पर सवाल उठ रहे हैं. नूर न्यूज़, फ़ार्स और मेहर, सभी ने यूफोरिया नाम के जहाज़ पर गार्ड के हमले की रिपोर्ट की. उन्होंने कहा कि जहाज ईरानी तट पर फंस गया था, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं दी. ईरानी सरकारी टेलीविजन ने अलग से बताया कि गार्ड ने हमला किए गए बाकी दो जहाजों को भी कब्जे में ले लिया है.

'जहाज जब्त करना ईरान सरकार के अमेरिकी नाकेबंदी से नाखुशी दिखाता है'