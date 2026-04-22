ईरान की IRGC ने होर्मुज में दो जहाज जब्त किए, एक अन्य जहाज पर किया हमला
ईरान ने हमला करके दो जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया. जबकि अन्य तीसरे जहाज पर भी आईआरजीसी ने हमला किया है.
Published : April 22, 2026 at 4:46 PM IST
दुबई : ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने होर्मुज स्ट्रेट में दो जहाजों को जब्त कर लिया है. ईरान ने कहा है कि इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा.
आईआरजीसी के अनुसार एमएससी फ्रांसेस्का और एपामिनोडेस नाम के जहाजों पर कार्रवाई की गई. इन पर बिना अनुमति संचालन करने और नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ कर समुद्री सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप है.
इससे पहले खबरें आई थीं कि इन जहाजों पर फायरिंग भी हुई थी. एक जहाज ओमान के पास हमले में क्षतिग्रस्त हुआ, जबकि दूसरे को ईरान के पास निशाना बनाया गया. इनके अलावा ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने होर्मुज जलडमरूमध्य में तीसरे जहाज पर भी हमला किया.
रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बुधवार को होर्मुज स्ट्रेट में एक तीसरे जहाज पर हमला किया है, जिससे युद्ध खत्म करने की कोशिशों पर सवाल उठ रहे हैं. नूर न्यूज़, फ़ार्स और मेहर, सभी ने यूफोरिया नाम के जहाज़ पर गार्ड के हमले की रिपोर्ट की. उन्होंने कहा कि जहाज ईरानी तट पर फंस गया था, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं दी. ईरानी सरकारी टेलीविजन ने अलग से बताया कि गार्ड ने हमला किए गए बाकी दो जहाजों को भी कब्जे में ले लिया है.
'जहाज जब्त करना ईरान सरकार के अमेरिकी नाकेबंदी से नाखुशी दिखाता है'
तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फोआद इजादी के मुताबिक, होर्मुज स्ट्रेट में आईआरजीसी का जहाजों को जब्त करना दिखाता है कि सरकार अमेरिकी नाकेबंदी से बहुत नाखुश है. अल जजीरा के मुताबिक उन्होंने कहा, "इंटरनेशनल कानून के तहत, किसी दूसरे देश को ब्लॉक करना युद्ध का काम है." "ईरानी सरकार का मानना था कि सीजफायर हो गया है, और सीजफायर के दौरान युद्ध करना उसका उल्लंघन है."
उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद में अगले राउंड की बातचीत से ठीक 24 घंटे पहले एक ईरानी जहाज पर गोली चलाई गई. "वे नाकेबंदी हटाना चाहते हैं और आज आप जो देख रहे हैं, वह उनका जवाब है."
"यह नाकेबंदी ईरानी लोगों का दम घोंटने के लिए बनाया गया है, इस उम्मीद में कि वे सड़कों पर उतरेंगे और सरकार बदलने की मांग करेंगे, जो शुरू से ही ट्रंप का बताया हुआ लक्ष्य था."
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