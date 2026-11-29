ETV Bharat / international

इराक से व्यापारिक रिश्तों पर ईरान की बड़ी चेतावनी, कहा- विदेशी ताकतों का दखल स्वीकार नहीं

तेहरान: ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (SNSC) के सेक्रेटरी मेजर जनरल मोहसेन रेजाई ने शनिवार को बगदाद के साथ तेहरान के इकोनॉमिक रिश्तों में विदेशी दखल के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने इराक से कहा कि वह बॉर्डर पार आने-जाने पर लगी रोक के बीच बाहरी ताकतों को आपसी व्यापार को कमजोर करने की इजाजत न दे.

ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रेजाई ने यह बात तेहरान में इराकी नेशनल सिक्योरिटी चीफ कासिम अल-अबूदी के साथ मीटिंग के दौरान कही. रेजाई ने कहा, 'एक आजाद, ताकतवर और डेवलप्ड इराक इस इलाके में नई सिक्योरिटी व्यवस्था के पिलर में से एक बन सकता है.'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (लोकल टाइम) को इराकी प्रधानमंत्री अली अल-जैदी की सरकारी अथॉरिटी को मजबूत करने, तेल की स्मगलिंग पर रोक लगाने और सभी हथियारों को सरकारी कंट्रोल में लाने की कोशिशों का समर्थन किया.

अल-अबूदी ने एग्रीमेंट को लागू करने के लिए इराक के कमिटमेंट को फिर से दोहराया और कहा कि बगदाद अपने इलाके या एयरस्पेस का इस्तेमाल ईरान या दूसरे पड़ोसी देशों के खिलाफ नहीं होने देगा. यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब बगदाद बॉर्डर क्रॉसिंग, तेल के सोर्स और हथियारबंद ग्रुप्स को फेडरल कंट्रोल में लाने की कोशिशें तेज कर रहा है. इस कैंपेन का सेमी-ऑटोनॉमस कुर्दिस्तान रीजन ने विरोध किया है और इसे वॉशिंगटन से सपोर्ट मिला है.

मीटिंग के दौरान रेजाई ने दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी एग्रीमेंट को पूरी तरह लागू करने की भी मांग की, और कहा कि इससे उनके बॉर्डर पर सिक्योरिटी मजबूत होगी और ईरान को टारगेट करने वाले टेररिस्ट खतरों को खत्म करने में मदद मिलेगी.

ईरान और इराक के बीच बड़े ट्रेड संबंध हैं और ईरान हर साल इराक को नैचुरल गैस और बिजली समेत 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का एक्सपोर्ट करता है. वॉशिंगटन ने बार-बार बगदाद की ईरानी एनर्जी सप्लाई पर निर्भरता कम करने की कोशिश की है और इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम तक उसकी पहुँच पर पाबंदियों से जुड़ी प्रतिबंध की धमकी दी है.

उनकी यह बात उन खबरों के बीच आई है जिनमें कहा गया है कि ईरान के साथ कुछ बॉर्डर क्रॉसिंग से ट्रेड और पैसेंजर की आवाजाही पर इराक की रोक, तेहरान के साथ अपने इकोनॉमिक जुड़ाव को कम करने के लिए बगदाद पर अमेरिका के दबाव से जुड़ी है.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा, 'हम इराकी प्राइम मिनिस्टर अली अल-जैदी की पूरे इराक में सरकारी अथॉरिटी बनाने, इराकी तेल की स्मगलिंग रोकने, करप्शन खत्म करने और सभी हथियारों को सरकारी कंट्रोल में लाने की कोशिशों का सपोर्ट करते हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'हम प्राइम मिनिस्टर अल-जैदी की एक एकजुट, खुशहाल और मजबूत इराक बनाने की कोशिशों का सपोर्ट करते हैं, जो अपने पॉलिटिकल फैसले खुद ले.' सीएनएन के मुताबिक ट्रंप की बातों से पता चलता है कि वॉशिंगटन, ईरान के सपोर्ट वाले हथियारबंद ग्रुप के पास मौजूद तेल के सोर्स और हथियारों पर कंट्रोल मजबूत करने की बगदाद की कोशिशों को सपोर्ट करता है.

इस हफ्ते की शुरुआत में अल-जैदी ने ऐलान किया कि सीरिया और ईरान के साथ कुर्दिश एडमिनिस्ट्रेशन वाले दो बॉर्डर क्रॉसिंग, साथ ही कई तेल फील्ड्स को स्मगलिंग रोकने के लिए फेडरल कंट्रोल में लाया जाएगा. कुर्दिश रीजनल अधिकारियों ने इस कदम की बुराई करते हुए इसे 'संवैधानिक उल्लंघन' बताया.

इराकी सरकारी न्यूज एजेंसी आईएनए ने एक इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट का हवाला दिया जिसमें कथित तौर पर टैंकर ट्रकों को किरकुक और सुलेमानियाह से ईरान में कच्चा तेल ले जाते हुए दिखाया गया था, जहाँ इसे कथित तौर पर अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करने से पहले ईरानी कच्चे तेल के साथ मिलाया गया था.

आईएनए के मुताबिक इराकी अधिकारियों ने शुक्रवार को अनुमान लगाया कि उत्तरी कुर्दिस्तान इलाके से तेल की तस्करी से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है, यह आंकड़ा सीबीएस न्यूज ने भी बताया है. केंद्र सरकार के इस कदम से कुर्दिस्तान इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जहाँ इसकी दो विरोधी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर बगदाद के तेल के मैदानों और बॉर्डर क्रॉसिंग पर कंट्रोल करने के फैसले का विरोध किया. सीएनएन ने कुर्द ब्रॉडकास्टर रुदाव का हवाला देते हुए बताया कि पार्टियों ने इस कदम को 'रेड लाइन' कहा.

बगदाद ईरान के सपोर्ट वाले हथियारबंद ग्रुप्स को भी सरकारी कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक इराकी सरकार को अभी भी कताइब हिज़्बुल्लाह जैसे ग्रुप्स के पास मौजूद हथियारों को सरेंडर करवाना बाकी है. पिछले हफ्ते इराकी सिक्योरिटी फ़ोर्स और भारी हथियारों से लैस मिलिशिया के बीच झड़प हुई, जब सरकारी सैनिकों को जुरफ अल-सखर में तैनात किया गया, जो ग्रुप का गढ़ है और अल-जैदी के एंटी-करप्शन कैंपेन का सेंटर पॉइंट है.

रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया है कि वह प्रतिबंध से बचने के लिए इराक की इकॉनमी का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें तेहरान के देश के सबसे ताकतवर प्रॉक्सी ग्रुप्स में से एक, कताइब हिज़्बुल्लाह की मदद भी शामिल है.