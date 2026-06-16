'अगर इजराइल लेबनान से नहीं हटा तो समझौते में होगी दिक्कत', बोले ईरान के विदेश मंत्री
ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के समझौते के लिए इजराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा.
Published : June 16, 2026 at 6:41 PM IST
दुबई : ईरान के शीर्ष राजनयिक ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए जो शुरुआती समझौता हुआ है, उसके तहत इजराइल को लेबनान से हटना होगा. यह एक ऐसी शर्त है, जिसे इजराइल पहले ही खारिज कर चुका है.
अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस समझौते को सार्वजनिक नहीं किया गया है, और अधिकारियों ने कभी-कभी इसमें शामिल बातों के बारे में अलग-अलग बातें कही हैं. हालांकि इजराइल इस समझौते का हिस्सा नहीं है, लेकिन वह युद्ध में शामिल है. उसने 28 फरवरी को ईरान पर हमले करने में अमेरिका का साथ दिया था, और तब से वह लेबनान में ईरान-समर्थित हिज़्बुल्लाह आतंकवादी समूह से लड़ रहा है और उस देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है.
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का कब्जा जारी रहना समझौते का उल्लंघन होगा. अराघची ने कहा, "जब तक इजराइली सेना उन इलाकों से नहीं हटती जिन पर उसने इस युद्ध के दौरान कब्जा किया है, तब तक युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है."
समझौते की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए नाम न बताने की शर्त पर बात करने वाले एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि समझौते में इजराइल के हटने की बात नहीं कही गई थी. और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि इजराइल लेबनान में "जब तक जरूरी होगा" तब तक बना रहेगा.
युद्ध खत्म करने की बातचीत में पहले भी ऐसे मतभेद सामने आते रहे हैं. इसके कारण लंबे समय तक चलने वाला लेकिन तनावपूर्ण संघर्ष-विराम हुआ. यह लड़ाई को स्थायी रूप से खत्म करने में विफल रहा और जिसके कारण दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य, असल में बंद हो गया.
मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान ने कहा है कि इस समझौते में लेबनान समेत सभी जगहों पर सैन्य कार्रवाई रोकने की बात कही गई है. लेकिन अराघची की ओर से इजराइल के पीछे हटने की मांग ने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है. इससे इजराइल के सामने एक दुविधा पैदा हो गई है. उसे हिज़्बुल्लाह की सैन्य ताकत को कमजोर करना है और अपना दबदबा फिर से कायम करना है, लेकिन साथ ही उसे उस समझौते को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है जिसे उसके सबसे अहम सहयोगी, अमेरिका ने आगे बढ़ाया है.
युद्ध के पहले हफ़्ते में हिज़्बुल्लाह द्वारा सीमा पार मिसाइलें दागने के बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया था. तब से, उसने अपनी सैन्य मौजूदगी को दशकों में न देखे गए स्तर तक बढ़ा दिया है और बेरूत के अंदरूनी इलाकों में भी हमले किए हैं.
हालांकि हिज़्बुल्लाह कमजोर हुआ है, लेकिन उसमें अभी भी इजराइल पर हमला करने की क्षमता है, जिससे इजराइल के अभियान की कामयाबी पर सवाल उठते हैं. इजराइल के हमलों के दायरे ने कभी-कभी उसके नेताओं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सार्वजनिक मतभेद पैदा किए हैं.
ट्रंप ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि वह "इस बात से खुश नहीं हैं कि इज़राइल ने लेबनान और हिज़्बुल्लाह के मामले में कैसा बर्ताव किया है." उन्होंने इजराइल की रणनीति के बारे में कहा, "यह बस चलता ही जा रहा है."
लेबनान में इजराइली हमलों में सैकड़ों आम नागरिकों समेत लगभग 4,000 लोग मारे गए हैं और 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हुए हैं. इजराइल और लेबनान की सरकार ने अमेरिका की मध्यस्थता में सीधी बातचीत शुरू की है, जिसमें हिज़्बुल्लाह शामिल नहीं था. उन बातचीत के दौरान कई बार युद्धविराम की घोषणा की गई, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें कभी लागू नहीं किया गया. लेबनान के अधिकारियों ने शुरू में लेबनान को अमेरिका-ईरान बातचीत से अलग रखने की कोशिश की थी क्योंकि वे ईरान पर निर्भर नहीं दिखना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस घोषणा का स्वागत किया कि अमेरिका-ईरान युद्ध खत्म करने के समझौते में लेबनान में युद्धविराम भी शामिल होगा.
शुक्रवार को जिनेवा में होने वाले औपचारिक समझौते से पहले, कई बड़े सवालों में से एक सवाल लेबनान का भी है.इस समझौते का मकसद महीनों से चल रहे उस युद्ध में एक सार्थक युद्धविराम लाना है, जिसमें ईरान के धार्मिक नेताओं समेत पूरे मध्य पूर्व में हजारों लोग मारे गए हैं और इस क्षेत्र के बाहर भी ईंधन, भोजन और अन्य ज़रूरी चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं.
सोमवार को समझौते की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए नाम न बताने की शर्त पर पत्रकारों से बात करने वाले एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, इस अप्रकाशित समझौते में होर्मुज जलडमरूमध्य को "तुरंत" खोलने और नाकेबंदी हटाने का प्रावधान है.
समझौता कराने में मदद करने वाले पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, इसकी शुरुआत ईरान द्वारा जलडमरूमध्य को बंद करने और ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी को एक साथ हटाने से होगी. अंतरिम समझौते को कराने में मदद करने वाले पाकिस्तानी अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर अप्रकाशित दस्तावेज के बारे में बात करते हुए कहा कि इसके बाद अमेरिका और ईरान, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों को संभावित रूप से हटाने पर 60 दिनों तक बातचीत शुरू करेंगे.वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि इसमें ईरान के फ्रीज किए गए फंड को जारी करने और अगर तेहरान कुछ तय मानक पूरे करता है तो ईरान के पुनर्निर्माण में मदद के लिए 300 अरब डॉलर का फंड देने की संभावना भी शामिल है. बाद में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान में फंड "निवेश" नहीं करेगा.
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