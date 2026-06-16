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'अगर इजराइल लेबनान से नहीं हटा तो समझौते में होगी दिक्कत', बोले ईरान के विदेश मंत्री

उत्तरी तेहरान में ताज्रिश स्क्वायर (ईरान) पर लोग घूमते हुए ( AP )

दुबई : ईरान के शीर्ष राजनयिक ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए जो शुरुआती समझौता हुआ है, उसके तहत इजराइल को लेबनान से हटना होगा. यह एक ऐसी शर्त है, जिसे इजराइल पहले ही खारिज कर चुका है. अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस समझौते को सार्वजनिक नहीं किया गया है, और अधिकारियों ने कभी-कभी इसमें शामिल बातों के बारे में अलग-अलग बातें कही हैं. हालांकि इजराइल इस समझौते का हिस्सा नहीं है, लेकिन वह युद्ध में शामिल है. उसने 28 फरवरी को ईरान पर हमले करने में अमेरिका का साथ दिया था, और तब से वह लेबनान में ईरान-समर्थित हिज़्बुल्लाह आतंकवादी समूह से लड़ रहा है और उस देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का कब्जा जारी रहना समझौते का उल्लंघन होगा. अराघची ने कहा, "जब तक इजराइली सेना उन इलाकों से नहीं हटती जिन पर उसने इस युद्ध के दौरान कब्जा किया है, तब तक युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है." समझौते की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए नाम न बताने की शर्त पर बात करने वाले एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि समझौते में इजराइल के हटने की बात नहीं कही गई थी. और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि इजराइल लेबनान में "जब तक जरूरी होगा" तब तक बना रहेगा. युद्ध खत्म करने की बातचीत में पहले भी ऐसे मतभेद सामने आते रहे हैं. इसके कारण लंबे समय तक चलने वाला लेकिन तनावपूर्ण संघर्ष-विराम हुआ. यह लड़ाई को स्थायी रूप से खत्म करने में विफल रहा और जिसके कारण दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य, असल में बंद हो गया. मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान ने कहा है कि इस समझौते में लेबनान समेत सभी जगहों पर सैन्य कार्रवाई रोकने की बात कही गई है. लेकिन अराघची की ओर से इजराइल के पीछे हटने की मांग ने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है. इससे इजराइल के सामने एक दुविधा पैदा हो गई है. उसे हिज़्बुल्लाह की सैन्य ताकत को कमजोर करना है और अपना दबदबा फिर से कायम करना है, लेकिन साथ ही उसे उस समझौते को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है जिसे उसके सबसे अहम सहयोगी, अमेरिका ने आगे बढ़ाया है. युद्ध के पहले हफ़्ते में हिज़्बुल्लाह द्वारा सीमा पार मिसाइलें दागने के बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया था. तब से, उसने अपनी सैन्य मौजूदगी को दशकों में न देखे गए स्तर तक बढ़ा दिया है और बेरूत के अंदरूनी इलाकों में भी हमले किए हैं.