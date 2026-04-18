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ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज, अमेरिका पर लगाया समझौते के उल्लंघन का आरोप

तेहरान (ईरान) : ईरान ने शनिवार को घोषणा की कि होर्मुज स्ट्रेट पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. जैसा कि इजराइल और लेबनान के साथ सीजफायर डील के पहले था. ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका ईरानी पोर्ट्स पर लगातार नाकाबंदी करके उल्लंघन कर रहा है, जबकि तेहरान ने पहले ही वॉटरवे को फिर से खोलने की घोषणा कर दी थी.

ईरानी सरकारी मीडिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) के अनुसार, ईरान के सेंट्रल हेडक्वार्टर ऑफ़ द होली प्रोफेट (PBUH) के प्रवक्ता के हवाले से, तेहरान ने पहले अच्छी नीयत से, बातचीत के बाद होर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों और कमर्शियल जहाजों को सीमित और मैनेज्ड तरीके से गुज़रने देने पर सहमति जताई थी.

हालांकि, प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ने बार-बार वादे तोड़े और इस्लामिक रिपब्लिक के बंदरगाहों पर नाकाबंदी लागू करने के बहाने "पाइरेसी और डकैती" में शामिल रहा. आईआरआईबी के हवाले से बयान में कहा गया, "बातचीत में पिछले समझौतों के बाद, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान ने अच्छी नीयत से कुछ तेल टैंकरों और कमर्शियल जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से मैनेज्ड तरीके से गुज़रने की इजाज़त दी. बदकिस्मती से, अमेरिकी, बार-बार वादा तोड़ने के अपने रिकॉर्ड के साथ, तथाकथित ब्लॉकेड की आड़ में पाइरेसी और डकैती में लगे हुए हैं."