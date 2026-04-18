ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज, अमेरिका पर लगाया समझौते के उल्लंघन का आरोप
ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से बंद कर दिया है, जब अमेरिका ने कहा कि उसकी नाकेबंदी जारी रहेगी.
By ANI
Published : April 18, 2026 at 5:15 PM IST
तेहरान (ईरान) : ईरान ने शनिवार को घोषणा की कि होर्मुज स्ट्रेट पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. जैसा कि इजराइल और लेबनान के साथ सीजफायर डील के पहले था. ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका ईरानी पोर्ट्स पर लगातार नाकाबंदी करके उल्लंघन कर रहा है, जबकि तेहरान ने पहले ही वॉटरवे को फिर से खोलने की घोषणा कर दी थी.
ईरानी सरकारी मीडिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) के अनुसार, ईरान के सेंट्रल हेडक्वार्टर ऑफ़ द होली प्रोफेट (PBUH) के प्रवक्ता के हवाले से, तेहरान ने पहले अच्छी नीयत से, बातचीत के बाद होर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों और कमर्शियल जहाजों को सीमित और मैनेज्ड तरीके से गुज़रने देने पर सहमति जताई थी.
BREAKING: Iran has reimposed restrictions on the Strait of Hormuz, accusing the U.S. of violating deal to reopen it. https://t.co/foWYGwgwhD— The Associated Press (@AP) April 18, 2026
हालांकि, प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ने बार-बार वादे तोड़े और इस्लामिक रिपब्लिक के बंदरगाहों पर नाकाबंदी लागू करने के बहाने "पाइरेसी और डकैती" में शामिल रहा. आईआरआईबी के हवाले से बयान में कहा गया, "बातचीत में पिछले समझौतों के बाद, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान ने अच्छी नीयत से कुछ तेल टैंकरों और कमर्शियल जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से मैनेज्ड तरीके से गुज़रने की इजाज़त दी. बदकिस्मती से, अमेरिकी, बार-बार वादा तोड़ने के अपने रिकॉर्ड के साथ, तथाकथित ब्लॉकेड की आड़ में पाइरेसी और डकैती में लगे हुए हैं."
प्रवक्ता ने आगे बताया कि स्ट्रेट पर कंट्रोल अब कड़ा कर दिया गया है, और पानी का रास्ता ईरान की सेना के "सख्त मैनेजमेंट और कंट्रोल" में है.
बयान में आगे कहा गया, "इस वजह से, होर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल अपनी पिछली हालत में वापस आ गया है, और यह रणनीतिक स्ट्रेट सेना के सख्त मैनेजमेंट और कंट्रोल में है."
बयान में आगे कहा गया कि मौजूदा हालात तब तक बने रहेंगे जब तक वाशिंगटन ईरानी जहाजों के लिए "आवागमन की पूरी आज़ादी" पक्का नहीं कर देता, जिसे ईरान ने बताया है. यह तब हुआ जब ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान के होर्मुज स्ट्रेट तक पहुंच बहाल करने के कदम के बावजूद, तेहरान के साथ एक बड़ा शांति समझौता होने तक ईरानी पोर्ट्स पर अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड जारी रहेगा.
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