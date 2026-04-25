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ईरान ने तेहरान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें फिर शुरू कीं

ईरान की राजधानी तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन फिर से शुरू हो गया है.

Iran resumes commercial flights from Tehran International Airport
ईरान ने तेहरान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें फिर शुरू कीं (@RTEUrdu)
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By AP (Associated Press)

Published : April 25, 2026 at 4:17 PM IST

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काहिरा : ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के लगभग दो महीने बाद शनिवार को तेहरान स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें फिर से शुरू कर दीं.

उड़ानों पर नजर रखने वाले ‘फ्लाइटराडार24’ के अनुसार, शनिवार सुबह इस्तांबुल के लिए कम से कम तीन उड़ान रवाना हुईं. अमेरिका के साथ युद्धविराम समझौते के बाद ईरान ने इस महीने की शुरुआत में आंशिक रूप से अपना हवाई क्षेत्र फिर से खोल दिया था.

इन शहरों के लिए रवाना हुई फ्लाइट
इस संबंध में ईरान के सरकारी टेलीविजन ने बताया कि तेहरान स्थित इमाम खुमैनी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से इस्तांबुल, ओमान की राजधानी मस्कट और सऊदी अरब के मदीना शहर के लिए उड़ानें रवाना हुईं.इन फ्लाइट के शुरू हो जाने से न केवल फंसे हुए यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि कूटनीतिक गलियारों में भी इसे एक अहम बदलाव माना जा रहा है.

मशहद एयरपोर्ट भी एक्टिव
तेहरान से पहले, ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर में शुमार मशहद के एयरपोर्ट को भी इस हफ्ते की शुरुआत में खोल दिया गया था. उत्तर-पूर्वी ईरान में स्थित यह शहर धार्मिक और व्यापारिक दृष्टि से काफी अहम है. धीरे-धीरे देश के अन्य हिस्सों में भी हवाई यातायात परिचालन को बहाल किया जा रहा है.

राहत की सांस
युद्ध के माहौल के बीच में किसी देश के मुख्य एयरपोर्ट का खुलना शांति की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जाता है. जब तक एयरस्पेस बंद रहता है, तब तक बड़े सैन्य टकराव की आशंका बनी रहती है. तेहरान एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों का शुरू होना यह संकेत देता है कि सुरक्षा व्यवस्था अब पहले से बेहतर है और नागरिक उड्डयन के लिए खतरा कम हुआ है.

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