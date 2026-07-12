ETV Bharat / international

ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और यूएआई स्थित अमेरिकन ठिकानों को बनाया निशाना

तेहरान : ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है. अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी हमले तेज कर दिए हैं. उसने बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई स्थिति अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं.

संयुक्त अरब अमीरात ने रविवार को लोगों को मिसाइल और ड्रोन हमले की चेतावनी दी, क्योंकि पास के कतर में धमाकों की आवाज सुनी गई. धमाकों के कुछ ही देर बाद कतर में मिसाइल अलर्ट बजा. कतर की सेना ने एक बयान में कहा कि उसने ईरान की तरफ से आ रहे हमले को रोक दिया.

इस बीच, बहरीन में भी मिसाइल अलर्ट बजा. यह फारस की खाड़ी में स्थित एक द्वीपीय देश है, जहां अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा (फ्लीट) तैनात है. कुवैत की सेना ने कहा कि वह भी आ रहे हमलों को रोकने की कोशिश कर रही थी.यह तुरंत साफ नहीं हो पाया कि यूएई में किन जगहों को निशाना बनाया गया.

ईरान के हालिया हमलों के दौर में अब तक यूएई को निशाना नहीं बनाया गया था. अमीरात (जहां अबू धाबी और दुबई स्थित हैं) पर पिछला हमला मई में हुआ था, जब एक ड्रोन ने देश के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र के किनारे आग लगा दी थी.ईरान ने दूसरी जगहों पर हुए हमलों के बारे में भी कई दावे किए, जिनकी तुरंत पुष्टि नहीं हो सकी.

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज) में हुए हमले में, साइप्रस के झंडे वाले एक कंटेनर जहाज को ईरान ने निशाना बनाया, जिससे उसके "इंजन रूम को काफी नुकसान" पहुंचा और चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया.ब्रिटिश सेना की देखरेख में काम करने वाले 'यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स' सेंटर ने बताया कि जहाज ओमान के तट के पास वाले रास्ते से जा रहा था. फारस की खाड़ी में आने-जाने के लिए जहाज अक्सर इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं ताकि ईरानी समुद्री सीमा में जाने से बचा जा सके. सेंटर ने बताया कि जहाज में आग लगने के बाद चालक दल ने उसे छोड़ दिया.

ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि कई जहाजों ने "अपनी दिशा बदलने और तय रास्ते पर चलने के हमारे निर्देशों और चेतावनियों को नजरअंदाज किया." उनमें से एक पर "चेतावनी के तौर पर गोली चलाई गई और उसे रोक दिया गया."