ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और यूएआई स्थित अमेरिकन ठिकानों को बनाया निशाना
ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में इन जगहों पर किया हमला. होर्मुज स्ट्रेट हुआ बंद.
Published : July 12, 2026 at 10:40 AM IST
तेहरान : ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है. अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी हमले तेज कर दिए हैं. उसने बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई स्थिति अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं.
संयुक्त अरब अमीरात ने रविवार को लोगों को मिसाइल और ड्रोन हमले की चेतावनी दी, क्योंकि पास के कतर में धमाकों की आवाज सुनी गई. धमाकों के कुछ ही देर बाद कतर में मिसाइल अलर्ट बजा. कतर की सेना ने एक बयान में कहा कि उसने ईरान की तरफ से आ रहे हमले को रोक दिया.
इस बीच, बहरीन में भी मिसाइल अलर्ट बजा. यह फारस की खाड़ी में स्थित एक द्वीपीय देश है, जहां अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा (फ्लीट) तैनात है. कुवैत की सेना ने कहा कि वह भी आ रहे हमलों को रोकने की कोशिश कर रही थी.यह तुरंत साफ नहीं हो पाया कि यूएई में किन जगहों को निशाना बनाया गया.
ईरान के हालिया हमलों के दौर में अब तक यूएई को निशाना नहीं बनाया गया था. अमीरात (जहां अबू धाबी और दुबई स्थित हैं) पर पिछला हमला मई में हुआ था, जब एक ड्रोन ने देश के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र के किनारे आग लगा दी थी.ईरान ने दूसरी जगहों पर हुए हमलों के बारे में भी कई दावे किए, जिनकी तुरंत पुष्टि नहीं हो सकी.
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज) में हुए हमले में, साइप्रस के झंडे वाले एक कंटेनर जहाज को ईरान ने निशाना बनाया, जिससे उसके "इंजन रूम को काफी नुकसान" पहुंचा और चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया.ब्रिटिश सेना की देखरेख में काम करने वाले 'यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स' सेंटर ने बताया कि जहाज ओमान के तट के पास वाले रास्ते से जा रहा था. फारस की खाड़ी में आने-जाने के लिए जहाज अक्सर इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं ताकि ईरानी समुद्री सीमा में जाने से बचा जा सके. सेंटर ने बताया कि जहाज में आग लगने के बाद चालक दल ने उसे छोड़ दिया.
ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि कई जहाजों ने "अपनी दिशा बदलने और तय रास्ते पर चलने के हमारे निर्देशों और चेतावनियों को नजरअंदाज किया." उनमें से एक पर "चेतावनी के तौर पर गोली चलाई गई और उसे रोक दिया गया."
ईरान ने कहा कि जलडमरूमध्य "अगले आदेश तक" बंद रहेगा और कहा कि अगर उसे और हमलों का सामना करना पड़ा, तो वह "इलाके में दुश्मन के और ठिकानों" को निशाना बनाने पर विचार करेगा.ईरान के सरकारी मीडिया ने दक्षिणी प्रांतों - बुशहर, होर्मोजगन, खुजेस्तान और सिस्तान-बलूचिस्तान - में अमेरिकी हमलों की खबर दी.
हाल ही में हुई हिंसा से पहले, शनिवार को ईरान और ओमान के विदेश मंत्रियों ने इस जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) के बारे में चर्चा करने के लिए बैठक की थी. यह बैठक जहाजों पर ईरान के हमलों और अमेरिका की जवाबी कार्रवाई के कुछ दिनों बाद हुई, जिससे युद्ध खत्म करने के लिए हुए अंतरिम समझौते को झटका लगा था. यह जलडमरूमध्य ईरान और ओमान, दोनों के समुद्री क्षेत्र में आता है, लेकिन लंबे समय से इसे एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता रहा है.
ओमान ने कहा कि वह और ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य के बारे में "तकनीकी और राजनीतिक स्तर पर" बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं. हालांकि, ईरान ने इस जलडमरूमध्य को सभी के लिए खुला रखने के बारे में कोई बयान नहीं दिया — जबकि ट्रंप प्रशासन यही चाहता था.
ईरान के नए सर्वोच्च नेता, जो युद्ध शुरू होने के बाद से अभी तक सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं, ने अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद दिए अपने पहले बयान में यह भी कसम खाई कि ईरानी लोग 28 फरवरी को युद्ध की शुरुआती हमलों में हुई उनकी हत्या का बदला लेंगे.सरकारी टीवी पर प्रसारित एक बयान में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने कहा कि ऐसा बदला लेना "हमारे देश की इच्छा है और इसे निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा."
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