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ईरान को मिला 15 सूत्री प्रस्ताव, बातचीत को लेकर संशय बरकरार

वॉशिंगटन/तेहरान : ईरान को युद्धविराम के लिए अमेरिका से 15 सूत्री प्रस्ताव मिला है. इसमें प्रतिबंधों में ढील, नागरिक परमाणु सहयोग, ईरान के परमाणु कार्यक्रम में कटौती, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा निगरानी, ​​मिसाइलों पर सीमा और फारस की खाड़ी के संकरे मुहाने, होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के आवागमन की अनुमति जैसे मुद्दे शामिल हैं.

खबरों के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने ईरान को यह योजना ऐसे समय में पेश की है जब अमेरिका मध्य पूर्व में और अधिक सैनिक भेज रहा है, फिर भी युद्ध को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है. एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक यह योजना पाकिस्तान सरकार के मध्यस्थों द्वारा ईरान को सौंपी गई थी.

जानकारों के अनुसार अमेरिकी सेना आने वाले दिनों में 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के कम से कम 1,000 सैनिकों को मध्य पूर्व में तैनात करने की तैयारी कर रही है. अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी वार्ता को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.

ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अमेरिका अलग-अलग बयान देता रहा है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि ईरान सरकार में किसके पास बातचीत करने का अधिकार है.ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने इस सप्ताह कई समकक्षों के साथ युद्ध पर चर्चा की है, लेकिन ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर कलिबाफ ने ट्रंप के प्रत्यक्ष वार्ता के दावे को खारिज कर दिया और एक ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने घोषणा की कि लड़ाई जारी रहेगी.

वार्ता में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि ईरान ने तेल और गैस से संबंधित एक "उपहार" साझा किया है. एक दिन पहले ही उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि मध्य पूर्वी देश युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते के लिए उत्सुक है.