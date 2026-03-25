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ईरान को मिला 15 सूत्री प्रस्ताव, बातचीत को लेकर संशय बरकरार

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावना. प्रस्ताव पर किया जा रहा विचार. पढ़ें पूरी खबर.

Iran War
ईरान युद्ध की तस्वीर (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 25, 2026 at 4:16 PM IST

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वॉशिंगटन/तेहरान : ईरान को युद्धविराम के लिए अमेरिका से 15 सूत्री प्रस्ताव मिला है. इसमें प्रतिबंधों में ढील, नागरिक परमाणु सहयोग, ईरान के परमाणु कार्यक्रम में कटौती, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा निगरानी, ​​मिसाइलों पर सीमा और फारस की खाड़ी के संकरे मुहाने, होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के आवागमन की अनुमति जैसे मुद्दे शामिल हैं.

खबरों के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने ईरान को यह योजना ऐसे समय में पेश की है जब अमेरिका मध्य पूर्व में और अधिक सैनिक भेज रहा है, फिर भी युद्ध को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है. एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक यह योजना पाकिस्तान सरकार के मध्यस्थों द्वारा ईरान को सौंपी गई थी.

जानकारों के अनुसार अमेरिकी सेना आने वाले दिनों में 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के कम से कम 1,000 सैनिकों को मध्य पूर्व में तैनात करने की तैयारी कर रही है. अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी वार्ता को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.

ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अमेरिका अलग-अलग बयान देता रहा है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि ईरान सरकार में किसके पास बातचीत करने का अधिकार है.ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने इस सप्ताह कई समकक्षों के साथ युद्ध पर चर्चा की है, लेकिन ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर कलिबाफ ने ट्रंप के प्रत्यक्ष वार्ता के दावे को खारिज कर दिया और एक ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने घोषणा की कि लड़ाई जारी रहेगी.

वार्ता में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि ईरान ने तेल और गैस से संबंधित एक "उपहार" साझा किया है. एक दिन पहले ही उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि मध्य पूर्वी देश युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते के लिए उत्सुक है.

ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता प्रयासों में शामिल एक मिस्र के अधिकारी ने अमेरिकियों द्वारा प्रस्तावित 15 सूत्रीय प्रस्तावों को युद्धविराम तक पहुंचने के लिए "एक व्यापक समझौते" के समान बताया. अधिकारी ने कहा कि इस प्रस्ताव में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और सशस्त्र समूहों को हथियार मुहैया कराने पर प्रतिबंध के साथ-साथ फारस की खाड़ी के संकरे मुहाने, होर्मुज जलडमरूमध्य से यातायात की अनुमति देना शामिल है.उन्होंने कहा कि ईरानी अधिकारी ट्रंप प्रशासन को लेकर "बहुत संशय" में हैं.

अधिकारी ने 15 सूत्री योजना की तुलना गाजा युद्धविराम की 20 सूत्री योजना से करते हुए कहा कि यदि दोनों पक्ष बैठकर बातचीत करने के लिए सहमत होते हैं, तो इसके विवरणों में बाधा डालने के लिए "अत्यंत प्रयास" करने होंगे.दो पाकिस्तानी अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि ईरान को युद्ध में युद्धविराम तक पहुंचने के लिए अमेरिका से 15 सूत्री प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

इस्लामाबाद स्थित एक वरिष्ठ सुरक्षा विश्लेषक ने कहा कि पाकिस्तान के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व द्वारा संचालित वार्ताएं चुपचाप लेकिन तेजी से प्रगति कर रही हैं.सैयद मुहम्मद अली ने कहा, "प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कुछ वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा संचालित इन अप्रत्यक्ष वार्ताओं में अमेरिका और ईरान के बीच महत्वपूर्ण और तीव्र प्रगति हुई है."

अली ने कहा कि ईरानी नेता अपने राजनीतिक, सैन्य और खुफिया नेतृत्व पर हुए हमलों के कारण अभी भी गहरे अविश्वास में हैं. अली ने कहा कि वे पाकिस्तान में प्रत्यक्ष वार्ता के लिए तभी सहमत होंगे जब हमलों को रोकने के लिए अमेरिका ठोस गारंटी प्रदान करेगा.

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