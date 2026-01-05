ETV Bharat / international

ईरान में विरोध प्रदर्शन, अमेरिका ने दी चेतावनी, खोमैनी भड़के

नई दिल्ली : ईरान में सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शनकारियों में छात्र भी शामिल हैं. वे बढ़ती महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरे हैं. पिछले कुछ दिनों में ईरान में 40 फीसदी तक महंगाई दर बढ़ चुकी है. खाने पीने की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं. ईरानी मुद्रा रियाल लगातार गिर रहा है. एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14.2 लाख रियाल के भाव आ चुके हैं.

ईरान ने अपनी राष्ट्रीय सब्सिडी वाली गैसोलीन के लिए एक नया प्राइसिंग टियर पेश किया है. यानी उनके भी दाम बढ़ेंगे. इसको लेकर लोगों में भारी नाराजगी है. नई नीति के तहत सरकार प्रत्येक तीन महीने में कीमतों की समीक्षा करेगी. विरोध की शुरुआत छोटे व्यवसासियों से हुई थी. लेकिन धीरे-धीरे इसमें आम लोग और यूनिवर्सिटी के छात्र भी जुड़ते चले गए. प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं. उन्होंने "तानाशाह मुर्दाबाद" जैसे विरोधी नारे भी लगाए. सरकार ने विरोध प्रदर्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. इस दौरान 15 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. लेकिन प्रदर्शन थमा नहीं है.

ईरान में विरोध प्रदर्शन (AP)

अमेरिका की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि ईरान के 31 में से 26 प्रांतों में 220 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं. उनके अनुसार सरकार की जवाबी कार्रवाई में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं, जबकि 990 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस एजेंसी का दावा है कि ईरान के एक्टिविस्ट ने उन्हें ये खबर दी है.

ईरान के हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "हम इस पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं. अगर वे पहले की तरह लोगों को मारना शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है कि अमेरिका उन्हें बहुत जोरदार जवाब देगा."

ट्रंप के इस जवाब पर ईरान के सर्वोच्च नेता खुमैनी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि सारे आरोप झूठे हैं. ईरान की ओर से दी गई प्रतिक्रिया में बताया गया है कि अगर अमेरिका ने कोई भी कार्रवाई की तो मध्य पूर्व में तैनात उनके सैनिकों को भी खतरा हो सकता है. खुमैनी ने इजराइल और अमेरिका दोनों को इस विरोध प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि, जो भी दंगाई सड़कों पर मौजूद हैं, उन्हें उनकी सही जगह दिखाई जानी जरूरी है.

ईरान में विरोध प्रदर्शन (AP)

ईरान और अमेरिका के बीच क्यों बिगड़े संबंध, कभी अमेरिका से हथियार खरीदता था ईरान

दशकों पहले ईरान और अमेरिका के बीच काफी मधुर संबंध थे. ईरान में तब शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन हुआ करता था. वे अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों में से एक माने जाते थे. ईरान अमेरिका से हथियार खरीदता था. वहां पर सीआईए की तकनीकी टीम मौजूद होती थी. वह पड़ोसी देश सोवियत संघ पर नजर बनाए रखने का काम किया करती थी. शाह की ताजपोशी में सीआईए की बड़ी भूमिका थी. उसने ही 1953 में तख्तापलट के दौरान शाह की मदद की थी.

लेकिन जनवरी 1979 में शाह बीमार पड़ गए. वो कैंसर से ग्रस्त थे. उनके खिलाफ ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका था. शाह वहां से भाग गए. प्रदर्शन का नेतृत्व अयातुल्ला रुहोल्लाह खोमैनी के पास था. शाह के भाग जाने के बाद खोमैनी ने ईरान में इस्लाम धर्म (शिया) के आधार पर चलने वाली (थियोक्रेटिक) सरकार बनाई. वह व्यवस्था अभी तक कायम है. विरोध प्रदर्शन के दौरान करीब बीस लाख लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए शाहयाद चौक में जमा हुए थे. लेकिन सेना ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था.

1979 में ही विश्वविद्यालयों के छात्रों ने तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया. वे उनसे शाह के प्रत्यर्पण की मांग करने लगे. इसके लिए प्रदर्शनकारियों ने 444 दिनों तक अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बनाकर रखा. इस घटना ने अमेरिका और ईरान के बीच आपसी संबंधों की दूरी बढ़ा दी. दोनों देशों के बीच राजनियक संबंध टूट गए.

ईरान में विरोध प्रदर्शन (AP)

यही वजह थी कि अस्सी के दशक में ईरान-इराक युद्ध के दौरान अमेरिका ने इराक का साथ दिया. दोनों देशों के संघर्ष के दौरान टैंकर वॉर के हिस्से के तौर पर अमेरिका ने एक ही दिन में ईरान के समुद्री एरिया में उसे लगभग पंगु बना दिया था. ईरान के एक कॉमर्शियल एयरलाइन को गिरा दिया गया. बाद में अमेरिका ने कहा कि यह उसकी गलती थी.