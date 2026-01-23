ईरान में विरोध-प्रदर्शनों में मौतों का आंकड़ा 5 हजार पार, ट्रंप बोले-ईरान की तरफ बढ़ रहा आर्माडा
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी धमकियों के चलते ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देने का फैसला पलटा.
Published : January 23, 2026 at 1:33 PM IST
दुबई: ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन लगातार जारी हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक आज शुक्रवार तक पांच हजार से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है. वहीं, चेतावनी दी गई है कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है. ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि विरोध-प्रदर्शन के चलते यहां पर 8 जनवरी से इंटरनेट पर बैन लगा हुआ है ब्लैकआउट भी जारी है और और आगे भी यही हालात रहने वाले हैं.
इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भी बढ़ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एकबार फिर धमकी भी है. उन्होंने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि अमेरिका का नौसैनिक 'आर्माडा' ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है. वहीं, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने भी पलटवार करते हुए कहा कि उनकी उंगली भी ट्रिगर पर है. हमको देर नहीं लगेगी. यह बयान उस समय आया है जब ईरान में विरोध-प्रदर्शन चरम पर है. ट्रंप ने आगे कहा कि हमलोग शांति से हल निकालना चाहते हैं, बल प्रयोग नहीं चाहते, लेकिन 'आर्माडा' की तैनाती सिर्फ दबाव बनाए रखने के लिए है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा कि हमारे पास बड़ा सैन्य बेड़ा है. देखते हैं कि अब आगे क्या होगा. हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं. वहीं, नाम ना छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि यूएसएस (USS) अब्राहम लिंकन और कई गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आने वाले समय में मिडिल ईस्ट को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं. ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान की सरकार ने अमेरिकी धमकियों के चलते प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले को टाल दिया है. उन्होंने कहा कि करीब 840 लोगों की फांसी टाली गई है.
विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई मौतों पर अमेरिका की एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि मरने वालों में 4,716 प्रदर्शनकारी थे. वहीं, 203 लोग सरकार से जुड़े हुए थे. इसके साथ-साथ 43 बच्चे और 40 आमजन थे, जो इन विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा नहीं थे. इसमें यह भी बताया गया कि अधिकारियों ने गिरफ्तारी अभियान के दौरान 26,800 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है. ईरान में मौतों का आंकड़ा कई दशकों में किसी भी दूसरे विरोध या अशांति के दौर से ज्यादा है, और ईरान की 1979 की इस्लामिक क्रांति के आसपास की अफरातफरी की याद दिलाता है.
इससे पहले बुधवार को ईरान सरकार की तरफ से मरने वालों की पहली संख्या जारी की गई, जिसमें कहा गया कि 3,117 लोग मारे गए हैं. इसमें यह भी कहा गया कि 28 दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शनों में मरने वालों में से 2,427 आम लोग और सुरक्षा बल के लोग थे, बाकी 'आतंकवादी' थे.
