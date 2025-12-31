ETV Bharat / international

ट्रंप की धमकी पर ईरान की सख्त टिप्पणी, कहा- करारा जवाब मिलेगा

ट्रंप ने सुझाव दिया कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से बनाने की कोशिश करता है, तो अमेरिका मिलिट्री हमले कर सकता है.

Iran
ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान, 25 सितंबर, 2025 को यूनाइटेड नेशंस हेडक्वॉर्टर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में शामिल हुए. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : December 31, 2025 at 12:35 PM IST

तेहरान (ईरान): ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान ने मंगलवार को कहा कि उनके देश का हमले का जवाब कड़ा होगा, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से बनाने को लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी का जवाब लग रहा था. पेजेशकियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का किसी भी क्रूर हमले का जवाब कड़ा और हिम्मत तोड़ने वाला होगा."

पेजेशकियन ने ज़्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन उनका यह बयान ट्रंप के उस सुझाव के एक दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से बनाने की कोशिश करता है, तो अमेरिका मिलिट्री हमले कर सकता है. ट्रंप ने यह बात फ्लोरिडा में ट्रंप के मार-ए-लागो एस्टेट में इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत के दौरान कही.

नेतन्याहू के साथ मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, "अब मैंने सुना है कि ईरान फिर से ताकत बनाने की कोशिश कर रहा है." "और अगर वे ऐसा कर रहे हैं, तो हमें उन्हें खत्म करना होगा. हम उन्हें खत्म कर देंगे. हम उन्हें बुरी तरह खत्म कर देंगे, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं हो रहा है."

दोनों नेताओं ने जून में 12 दिन के हवाई युद्ध के महीनों बाद तेहरान के खिलाफ फिर से मिलिट्री कार्रवाई की संभावना पर चर्चा की. इसमें सीनियर मिलिट्री कमांडरों और वैज्ञानिकों समेत लगभग 1,100 ईरानी मारे गए थे. ईरान के जवाबी मिसाइल हमले में इजराइल में 28 लोग मारे गए. ट्रंप ने सोमवार को सुझाव दिया कि वह ईरान के खिलाफ एक और अमेरिकी हमले का आदेश दे सकते हैं.

ट्रंप ने कहा, “अगर यह कन्फर्म हो जाता है, तो उन्हें इसके नतीजे पता हैं, और नतीजे बहुत असरदार होंगे, शायद पिछली बार से भी ज़्यादा असरदार.” पेजेशकियन ने शनिवार को कहा कि दोनों तरफ से तनाव पहले ही बढ़ चुका है. उन्होंने कहा, “हम U.S., इजराइल और यूरोप के साथ पूरी तरह से जंग में हैं; वे नहीं चाहते कि हमारा देश स्थिर रहे.”

ईरान ने जोर देकर कहा है कि वह अब देश में किसी भी जगह पर यूरेनियम को एनरिच नहीं कर रहा है, और वेस्ट को यह सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि वह अपने एटॉमिक प्रोग्राम पर संभावित बातचीत के लिए तैयार है.

U.S. इंटेलिजेंस एजेंसियों और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का अंदाजा है कि ईरान का आखिरी बार 2003 में एक ऑर्गनाइज़्ड न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम था, हालांकि तेहरान 60% तक यूरेनियम को एनरिच कर रहा था, जो 90% के वेपन-ग्रेड लेवल से एक छोटा, टेक्निकल कदम दूर है.

इस बीच, तीन साल में हुए कुछ सबसे बड़े प्रोटेस्ट मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी रहे, जब देश की करेंसी U.S. डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई. सेंट्रल बैंक के हेड ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया.

सोशल मीडिया पर मौजूद चश्मदीदों और वीडियो के मुताबिक, तेहरान और दूसरे शहरों और कस्बों में रैलियां हुईं. पुलिस ने कुछ जगहों पर आंसू गैस छोड़ी. तेहरान के डाउनटाउन में एक मार्केट के पास, फुटेज में लोग पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को पीछे धकेलते और उन पर पत्थर फेंकते दिखे. चश्मदीदों ने बताया कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने तेहरान यूनिवर्सिटी और दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज के कैंपस के अंदर भी रैली की.

मीडिया ने बताया कि पेजेशकियन ने बिजनेसमैन के एक ग्रुप से उनकी मांगें सुनने के लिए मुलाकात की. पेजेशकियन ने कहा, "एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने और समाज के हालात सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा." उन्होंने प्रोटेस्टर्स से बातचीत के लिए इंटीरियर मिनिस्टर एस्कंदर मोमेनी को भी भेजा.

देश के टैक्स डिपार्टमेंट के हेड, मोहम्मद हादी सोभानियन ने यह भी कहा कि सरकार बिजनेसमैन के हक में अपने टैक्स अरेंजमेंट में बदलाव करेगी, टैक्स देने में देरी पर लगने वाली पेनल्टी हटा देगी.

सरकार ने सर्दियों के दिनों में एनर्जी कंजम्प्शन को मैनेज करने के लिए बुधवार को ऑफिस और बैंक बंद करने का ऐलान किया, जिसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को वीकली हॉलिडे होंगे. शनिवार को देश में धार्मिक छुट्टी भी है.

