ट्रंप की धमकी पर ईरान की सख्त टिप्पणी, कहा- करारा जवाब मिलेगा

ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान, 25 सितंबर, 2025 को यूनाइटेड नेशंस हेडक्वॉर्टर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में शामिल हुए. ( AP )

तेहरान (ईरान): ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान ने मंगलवार को कहा कि उनके देश का हमले का जवाब कड़ा होगा, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से बनाने को लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी का जवाब लग रहा था. पेजेशकियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का किसी भी क्रूर हमले का जवाब कड़ा और हिम्मत तोड़ने वाला होगा."

पेजेशकियन ने ज़्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन उनका यह बयान ट्रंप के उस सुझाव के एक दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से बनाने की कोशिश करता है, तो अमेरिका मिलिट्री हमले कर सकता है. ट्रंप ने यह बात फ्लोरिडा में ट्रंप के मार-ए-लागो एस्टेट में इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत के दौरान कही.

नेतन्याहू के साथ मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, "अब मैंने सुना है कि ईरान फिर से ताकत बनाने की कोशिश कर रहा है." "और अगर वे ऐसा कर रहे हैं, तो हमें उन्हें खत्म करना होगा. हम उन्हें खत्म कर देंगे. हम उन्हें बुरी तरह खत्म कर देंगे, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं हो रहा है."

दोनों नेताओं ने जून में 12 दिन के हवाई युद्ध के महीनों बाद तेहरान के खिलाफ फिर से मिलिट्री कार्रवाई की संभावना पर चर्चा की. इसमें सीनियर मिलिट्री कमांडरों और वैज्ञानिकों समेत लगभग 1,100 ईरानी मारे गए थे. ईरान के जवाबी मिसाइल हमले में इजराइल में 28 लोग मारे गए. ट्रंप ने सोमवार को सुझाव दिया कि वह ईरान के खिलाफ एक और अमेरिकी हमले का आदेश दे सकते हैं.

ट्रंप ने कहा, “अगर यह कन्फर्म हो जाता है, तो उन्हें इसके नतीजे पता हैं, और नतीजे बहुत असरदार होंगे, शायद पिछली बार से भी ज़्यादा असरदार.” पेजेशकियन ने शनिवार को कहा कि दोनों तरफ से तनाव पहले ही बढ़ चुका है. उन्होंने कहा, “हम U.S., इजराइल और यूरोप के साथ पूरी तरह से जंग में हैं; वे नहीं चाहते कि हमारा देश स्थिर रहे.”

ईरान ने जोर देकर कहा है कि वह अब देश में किसी भी जगह पर यूरेनियम को एनरिच नहीं कर रहा है, और वेस्ट को यह सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि वह अपने एटॉमिक प्रोग्राम पर संभावित बातचीत के लिए तैयार है.