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पेजेशकियन आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे, ट्रंप ने ईरान को 'खत्म' करने की धमकी दी

पेजेशकियन ने कहा कि हम अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी बात जोरदार तरीके से रखेंगे, ईरान पर हुए जुर्म को उठाएंगे.

Pezeshkian UNGA Trump threatens
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन (फाइल फोटो) (IANS)
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By ANI

Published : September 23, 2026 at 12:01 PM IST

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न्यूयॉर्क: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन मंगलवार (लोकल टाइम) को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे. ईरान चल रहे युद्ध पर अपनी बात रखने और तनाव कम करने के लिए राजनयिक प्रयास करेगा. यह बात तब सामने आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर शांति समझौता नहीं हुआ तो वह ईरान को 'खत्म' कर देंगे.

पेजेशकियान के आज के सत्र के दौरान महासभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है, जहां उनसे संघर्ष, कथित अपराधों और ईरान द्वारा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में विश्वास की हानि के रूप में वर्णित तेहरान की स्थिति को रेखांकित करने की उम्मीद है.

न्यूयॉर्क जाने से पहले, पेजेशकियन ने कहा कि ईरान अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी बात जोरदार तरीके से रखेगा. उन्होंने कहा,'हम इंटरनेशनल फोरम पर ईरान की बात ज़ोरदार तरीके से उठाएंगे. हम संयुक्त राष्ट्र में जो मुद्दे उठाएंगे, वे ईरानी देश की दबी हुई हालत, हुए जुर्म और पैदा हुए भरोसे को दिखाएंगे.

हम कई बार बातचीत की टेबल पर गए और एग्रीमेंट साइन किए, लेकिन बदकिस्मती से पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे वादे पूरे नहीं किए गए और लिखी बातों को कुचल दिया गया.' उन्होंने तेहरान के इलाके में जुल्म के बारे में दुनिया भर में जागरूकता लाने की भी अपील की और शांति की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने आगे कहा, 'दुनिया के लोगों को इलाके में ज़ुल्म करने वाले बर्ताव के बारे में पता होना चाहिए. 'ट्रस्ट' के नारे वाली एक असेंबली को दुनिया में भरोसा वापस लाना चाहिए और जंग और खून-खराबे को खत्म करना चाहिए.'

पेजेशकियन के आने से कुछ ही देर पहले ट्रंप ने यूएन जनरल असेंबली में अपने भाषण में ईरान के साथ डील करने और ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने के बीच एक ऑप्शन बताया था. ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर लड़ाई खत्म करने के लिए कोई डील नहीं हुई तो वह 'इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म कर सकते हैं'. ट्रंप ने कहा, 'लेकिन मुझे एक बड़ा फैसला लेना है. क्या ईरान के साथ कोई ऐसी डील होगी जिससे वे पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर देश बना सकें ?

शायद मिडिल ईस्ट या दुनिया की सबसे बड़ी डील में से एक या मैं इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म कर दूं, और जल्दी से उन्हें फिर से लोगों और देशों को मारने और बर्बाद करने का मौका न दूं ? लेकिन मेरा मानना ​​है कि हम चुनाव के ठीक बाद एक डील करेंगे, क्योंकि उनके लिए ऐसा न करना समझदारी नहीं है.'

ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान यह देखने का इंतजार कर रहा है कि अमेरिका मिडटर्म इलेक्शन में वह कैसा परफॉर्म करते हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि इलेक्शन से तेहरान के प्रति उनके नजरिए पर कोई असर नहीं पड़ेगा. ट्रंप ने कहा, 'वे यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि मैं मिडटर्म इलेक्शन में कैसा परफॉर्म करता हूँ. उन्हें यह एहसास नहीं है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ.'

उन्होंने आगे कहा, 'जब ईरान की बात आती है तो मैंने इलेक्शन को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी और न ही दूंगा. यह बात मेरे दिमाग में भी नहीं आती. बस एक ही बात है कि ईरान के पास कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा.' अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही ट्रंप ने तेहरान के खिलाफ अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में बोलना शुरू किया, ईरानी डेलीगेशन के सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से वॉकआउट भी किया. सोमवार को न्यूयॉर्क पहुँचे ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने भी जनरल असेंबली के आसपास होने वाली डिप्लोमैटिक मीटिंग से पहले भरोसे के मुद्दे पर जोर दिया.

ये भी पढ़ें-डोनाल्ड ट्रंप का UNGA में बड़ा बयानः 'ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करें'

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