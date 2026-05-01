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ईरानी लीडरशिप में तनाव, पेजेशकियन और गालिबफ ने अराघची को हटाने की मांग की: रिपोर्ट

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ( AP )

By ANI 3 Min Read

तेहरान: ईरानी लीडरशिप के अंदर तनाव एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है. खबर है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ विदेश मंत्री अब्बास अराघची को हटाने की मांग कर रहे हैं. ईरान के मामलों पर फोकस करने वाले ब्रिटेन के मीडिया आउटलेट ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक दोनों नेताओं ने अराघची पर आरोप लगाया है कि उन्होंने रिवोल्यूशनरी गार्ड के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेसिडेंट के पद को बायपास किया. यह झगड़ा इस आरोप से शुरू हुआ है कि अराघची ने कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर कम और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी के सहयोगी के तौर पर ज़्यादा काम किया है. इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्री अराघची अहमद वाहिदी के साथ पूरे तालमेल से काम कर रहे थे और कथित तौर पर प्रेसिडेंट पेजेशकियन को बताए बिना उनके निर्देशों के आधार पर पॉलिसी लागू कर रहे थे. इस अंदरूनी अनबन से पेजेशकियन बहुत नाराज हैं, जिन्होंने कथित तौर पर अपने करीबी लोगों से कहा है कि अगर मौजूदा हालात ऐसे ही रहे तो वे अराघची को हटा देंगे. जैसा कि ईरान इंटरनेशनल ने बताया है, प्रेसिडेंट को सेंसिटिव डिप्लोमैटिक कामों के दौरान विदेश मंत्री के मिलिट्री कमांड की तरफ जाने से कमजोर महसूस हो रहा है. ये डेवलपमेंट ईरान के प्रशासन में बड़े मतभेदों की पहले की रिपोर्ट्स के बाद हुए हैं.