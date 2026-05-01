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ईरानी लीडरशिप में तनाव, पेजेशकियन और गालिबफ ने अराघची को हटाने की मांग की: रिपोर्ट

अराघची पर आरोप लगाया कि उन्होंने रिवोल्यूशनरी गार्ड के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेसिडेंट के पद को बायपास किया.

Iran President dismiss Araghchi
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची (AP)
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By ANI

Published : May 1, 2026 at 12:56 PM IST

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तेहरान: ईरानी लीडरशिप के अंदर तनाव एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है. खबर है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ विदेश मंत्री अब्बास अराघची को हटाने की मांग कर रहे हैं.

ईरान के मामलों पर फोकस करने वाले ब्रिटेन के मीडिया आउटलेट ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक दोनों नेताओं ने अराघची पर आरोप लगाया है कि उन्होंने रिवोल्यूशनरी गार्ड के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेसिडेंट के पद को बायपास किया.

यह झगड़ा इस आरोप से शुरू हुआ है कि अराघची ने कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर कम और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी के सहयोगी के तौर पर ज़्यादा काम किया है. इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्री अराघची अहमद वाहिदी के साथ पूरे तालमेल से काम कर रहे थे और कथित तौर पर प्रेसिडेंट पेजेशकियन को बताए बिना उनके निर्देशों के आधार पर पॉलिसी लागू कर रहे थे.

इस अंदरूनी अनबन से पेजेशकियन बहुत नाराज हैं, जिन्होंने कथित तौर पर अपने करीबी लोगों से कहा है कि अगर मौजूदा हालात ऐसे ही रहे तो वे अराघची को हटा देंगे. जैसा कि ईरान इंटरनेशनल ने बताया है, प्रेसिडेंट को सेंसिटिव डिप्लोमैटिक कामों के दौरान विदेश मंत्री के मिलिट्री कमांड की तरफ जाने से कमजोर महसूस हो रहा है. ये डेवलपमेंट ईरान के प्रशासन में बड़े मतभेदों की पहले की रिपोर्ट्स के बाद हुए हैं.

पेजेशकियन और वाहिदी के बीच मतभेद पहले 28 मार्च को सामने आए थे, सूत्रों ने ईरान इंटरनेशनल को बताया कि यह झगड़ा युद्ध से निपटने और लोगों की रोजी-रोटी और देश की इकॉनमी पर इसके बुरे असर को लेकर था. खबर है कि सत्ता की लड़ाई ने प्रेसिडेंट को पूरी तरह से राजनीतिक गतिरोध में डाल दिया है.

दावा किया जा रहा है कि लड़ाई के दौरान मारे गए सरकारी अधिकारियों की जगह नए लोगों को अपॉइंट करने का अधिकार छीन लिया गया है. खबर है कि अहमद वाहिदी ने कहा है कि युद्ध के समय की इमरजेंसी की वजह से सभी संवेदनशील प्रबंधन संबंधी पद सीधे रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को ही चुननी और चलानी चाहिए.

विधायी मोर्चे पर अंदरूनी खींचतान 27 अप्रैल को तब दिखी जब कट्टरपंथी सांसदों के एक ग्रुप ने बातचीत करने वाली टीम का समर्थन करने वाले पार्लियामेंट्री स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर दिया. 261 दूसरे सांसद के सपोर्ट के बावजूद सईद जलीली के साथ जुड़े जाने-माने लोगों ने अपने साइन नहीं किए, जिससे घरेलू राजनीतिक माहौल में दरार साफ दिखती है.

ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक यह संसदीय असहमति स्पीकर गालिबफ के बातचीत करने वाली टीम के हेड के तौर पर इस्तीफा देने के बाद हुई जब उन्हें बातचीत में न्यूक्लियर एनर्जी के मुद्दों को शामिल करने की कोशिश करने के लिए डांटा गया था. इसके बाद अराघची ने बातचीत की लीडरशिप संभालने की कोशिश की और आखिरकार 24 अप्रैल को अकेले इस्लामाबाद जाकर एक प्रस्ताव दिया जिसे बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने रिजेक्ट कर दिया.

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