ईरान समेत कई देश विनाशकारी भूकंप के बाद वेनेजुएला की मदद के लिए आगे आए
रिपोर्ट के अनुसार इस आपदा से कम 188 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और हजारों लोगों के घायल होने की खबर है.
By ANI
Published : June 26, 2026 at 7:25 AM IST
तेहरान: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने बुधवार को वेनेजुएला में एक के बाद एक आए दो भूकंपों के चलते तबाही को लेकर वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की. अरागची ने कहा कि ईरान पूरी मदद देने के लिए तैयार है.
ईरान वेनेजुएला की मदद के लिए तैयार
सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, 'वेनेजुएला में आए भूकंप से बहुत दुख हुआ. हम वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों, खासकर पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं. ईरान वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और पूरी मदद देने के लिए तैयार है.'
Deeply saddened by the earthquake in Venezuela. We extend our condolences to the Government and People of Venezuela, especially families of the victims, and wish a swift recovery to the injured.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 25, 2026
I.R.Iran stands in solidarity with Venezuelans and is ready to offer full assistance.
दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'हम वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका में वेनेजुएला दूतावास में अपने सहयोगियों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे इस दुखद घटना से प्रभावित लोगों और घायलों को जल्द स्वस्थ होने और पूरी तरह ठीक होने का आशीर्वाद दें.'
We extend our heartfelt condolences to the Government and people of Venezuela, as well as to our colleagues at the Embassy of Venezuela in South Africa.— Iran Embassy SA (@IraninSA) June 25, 2026
We pray to Almighty God to grant the injured and those affected by this tragic incident a swift recovery and full restoration…
पेंटागन मदद के लिए आगे आया
पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने गुरुवार को घोषणा की कि युद्ध विभाग वेनेजुएला की सरकार की मदद के लिए तैयार है. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, 'युद्ध विभाग वेनेजुएला की सरकार और अमेरिकी विदेश विभाग की मदद के लिए तैयार है, क्योंकि विदेश विभाग विनाशकारी भूकंपों पर अमेरिकी सरकार की प्रतिक्रिया का नेतृत्व कर रहा है.
The Department of War stands ready to support the Government of Venezuela and the U.S. Department of State as it leads the U.S. Government's response to yesterday's devastating earthquakes.— Sean Parnell (@SeanParnellASW) June 25, 2026
Our forces are prepared to move quickly, bringing the unmatched airlift, logistics, and…
हमारी सेनाएं तेजी से कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं और इस संकट के दौरान लोगों की जान बचाने और वेनेजुएला की सरकार की मदद करने के लिए अमेरिकी सेना की बेहतरीन एयरलिफ़्ट, लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल क्षमताओं का इस्तेमाल करेगी.'
चिली मानवीय सहायता करेगा
चिली के राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट रिस्ट ने कहा कि वे भूकंप की इमरजेंसी से निपटने के लिए मानवीय सहायता भेजने और बचाव दलों को तैनात करने का काम कर रहे हैं. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, 'मैंने अभी वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से फोन पर बात की और वेनेजुएला के लोगों के लिए मुश्किल समय में चिली का समर्थन जताया. हम भूकंप की इमरजेंसी से निपटने के लिए मानवीय सहायता भेजने और बचाव दलों को तैनात करने का काम कर रहे हैं.'
Acabo de conversar por teléfono con la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, para transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano. Estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos… pic.twitter.com/fWj3Jc3QYv— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) June 25, 2026
इजराइल के विदेश मंत्री ने संवेदना व्यक्त की
इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, 'इजराइल देश में आए विनाशकारी भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला के लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है.
हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और उन सभी के साथ हैं जो इस त्रासदी से प्रभावित हुए हैं. इजराइल इस मुश्किल समय में वेनेजुएला के लोगों को मदद पहुंचाने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है.'
🇳🇱 Reactie van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima op hevige aardbevingen in Venezuela. pic.twitter.com/rLAHmm2FBp— Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) June 25, 2026
फिलिस्तीन की ओर से लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना की गई
फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने इस मुश्किल घड़ी में वेनेज़ुएला के मित्रवत लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना की.
ईयू कमीशन की प्रेसिडेंट, उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि वे अपने 'सिविल प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म' के जरिए भूकंप पर यूरोपीय प्रतिक्रिया का समन्वय कर रहे हैं.
अमेरिका ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया
इस बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पहले कहा था कि कई अन्य देश वेनेजुएला की मदद के लिए आगे आ रहे हैं. उन्होंने कहा, 'दूसरे देश भी मदद के लिए तैयार हैं. कतर ने पहले ही मदद की पेशकश की है, हमने आज उनसे बात भी की है. अल साल्वाडोर भी मदद के लिए आगे आया है, और चिली समेत इस क्षेत्र के कई देशों ने हमसे संपर्क किया है ताकि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके.'
El Estado de Israel expresa sus más sentidas condolencias al pueblo de Venezuela por los devastadores terremotos que han afectado al país. Nuestros corazones están con las familias que han perdido a sus seres queridos y todos los que fueron afectados por la tragedia.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 25, 2026
Israel…
उन्होंने कहा, 'जैसे-जैसे हम इस प्रतिक्रिया के साथ आगे बढ़ेंगे - यानी राहत और बहाली के शुरुआती चरण में - तो दूसरा चरण निश्चित रूप से लंबी अवधि की और गंभीर जरूरतों की पहचान करने का होगा.' रुबियो ने आगे कहा कि शुरुआती आकलन के बाद ही उन्हें पता चल पाएगा कि वेनेजुएला को और किस तरह की मदद की जरूरत होगी.
उन्होंने कहा, 'अगले 48 घंटों में जब हम जमीनी स्तर पर होंगे और वेनेजुएला के अधिकारियों को घरों को हुए नुकसान का बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा, तब हम इस बारे में बेहतर आकलन कर पाएंगे.' उन्होंने कहा, 'जिन लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उन्हें कहाँ रखा जाए? हम उनके संचार, इंटरनेट, टेलीकॉम आदि को बहाल करने में कैसे मदद कर सकते हैं? हमें निजी दान में होने वाली संभावित भारी वृद्धि का भी प्रबंधन करना होगा.'
A cada uno de ustedes, mis queridos venezolanos pic.twitter.com/lSiVHA65w1— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 25, 2026
उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका की कई चैरिटी संस्थाएँ वेनेजुएला में मदद के लिए फंड दे रही हैं. 'मुझे लगता है कि अमेरिका के बहुत से लोग और संस्थाएँ इसमें शामिल होंगी.' उन्होंने कहा, 'हम पहले ही कुछ प्रमुख चैरिटी संस्थाओं के संपर्क में हैं, लेकिन मुझे पता है कि स्थानीय स्तर पर - खासकर दक्षिण फ्लोरिडा जैसी जगहों पर, जिसे मैं अपना घर मानता हूँ - बहुत से लोग आगे आकर मदद करना चाहेंगे.'
उन्होंने कहा, 'और हमें बस यह तरीका खोजना है कि हम कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं और लॉजिस्टिकल सहायता प्रदान कर सकते हैं.' रुबियो ने बताया कि चूंकि काराकस का हवाई अड्डा नष्ट हो गया है और रनवे टूट गया है, इसलिए वहाँ जाने के लिए उन्हें रक्षा विभाग की लॉजिस्टिक्स से जुड़े उपकरणों की जरूरत होगी.
تطمئن وزارة الخارجية والمغتربين، أبناء شعبنا على أوضاع الجالية الفلسطينية في جمهورية فنزويلا البوليفارية إثر الزلازل الذي ضرب البلاد.— State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) June 25, 2026
تؤكد الوزارة، بأنه لا توجد اي خسائر في أرواح ابناء شعبنا هناك، وتتابع من خلال سفارة دولة فلسطين أوضاع الجالية الفلسطينية للإطمئنان على سلامتها.… pic.twitter.com/EgHq3JIjyV
उन्होंने कहा, 'इसके अलावा, हमने डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेट में अपनी आपदा राहत टीमें और मानवीय सहायता के प्रयास पहले ही शुरू कर दिए हैं. हमने जमैका में तूफ़ान के बाद ऐसा बहुत अच्छे से किया था, और अब भी हम ऐसा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
इसलिए मैंने सेक्रेटरी हेगसेथ से बात की है. डिपार्टमेंट ऑफ़ वॉर को यहाँ लॉजिस्टिक्स के मामले में बड़ी भूमिका निभानी होगी क्योंकि उनमें मुश्किल जगहों पर उतरने की क्षमता है. अभी काराकस का एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त है.
एक रनवे में दरार आ गई है लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ वॉर में ऐसी स्थितियों में उतरने की क्षमता है, इसलिए हमें उनकी जरूरत होगी. तो हमारी तरफ से पूरी सरकार मिलकर काम करेगी. यह बड़े पैमाने पर होगा, तेजी से होगा और असरदार होगा.'
उन्होंने आगे कहा, 'हम वहाँ अपनी एम्बेसी के जरिए संपर्क में हैं. मेरा मानना है कि हमें वहाँ मौजूद अपने सभी कर्मचारियों की पूरी जानकारी है और अमेरिकी सुरक्षित हैं. आखिरी बात यह है कि हमें पता है कि अभी वेनेज़ुएला में अमेरिकी नागरिक मौजूद हैं. इसलिए हमने उनके लिए सामान्य प्रक्रियाएँ भी शुरू कर दी हैं ताकि अगर उन्हें मदद की जरूरत हो तो वे हमसे संपर्क कर सकें,'
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम उनकी मदद करने जा रहे हैं
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के साथ रोज गार्डन क्लब डिनर में कहा, 'हमने एक दिन से भी कम समय में वेनेज़ुएला पर नियंत्रण कर लिया. और तेल की आपूर्ति हो रही है और हमारे उनके साथ अच्छे संबंध हैं. वैसे, हम उनकी मदद भी करने जा रहे हैं. कल रात वहाँ जबरदस्त भूकंप आया था - आपने पढ़ा होगा कि काराकस में यह कितना भयानक था लेकिन हम उनकी मदद करेंगे.'
बुधवार को वेनेज़ुएला में एक के बाद एक दो भूकंप आए, जिससे ला गुएरा से लेकर राजधानी काराकस तक के शहरों में भारी तबाही हुई. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार इस आपदा से कम 188 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और हजारों लोगों के घायल होने की खबर है.