ईरान ने दिया बातचीत का प्रस्ताव, अमेरिका ने की पुष्टि

अमेरिका का कहना है कि ईरान ने बातचीत का प्रस्ताव दिया है. आगे क्या होगा रास्ता, अभी साफ नहीं है.

Iran protest
ईरान में विरोध प्रदर्शन (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 12, 2026 at 7:50 PM IST

वॉशिंगटन : ईरान में तेजी से फैलती हिंसा के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने उन्हें बातचीत का प्रस्ताव दिया है. एक दिन पहले ट्रंप ने खुली धमकी दी थी कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है. खामेनेई ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी. ईरान में हो रहे प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है.

ट्रंप ने कहा कि बातचीत तो ठीक है, लेकिन इस दौरान अगर हिंसा बढ़ी और लोगों की जानें जाती रहीं, तो अमेरिका चुपचाप नहीं बैठेगा. उन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि बातचीत से पहले ही हमें कार्रवाई करने की नौबत आ जाए. ट्रंप ने कहा कि ईरान ने फोन किया है, और वे बातचीत करने को इच्छुक हैं.

protest in iran
ईरान में जो हो रहा है उसके खिलाफ विदेशों में प्रदर्शन (AP)

ईरानी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता खुला है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार को संकेत दिया कि अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता खुला हुआ है.इस्माइल बगाई ने तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही.उन्होंने कहा, "यह खुला है और जब भी जरूरत होती है, उस चैनल के जरिए जरूरी संदेशों का आदान-प्रदान किया जाता है."हालांकि, बगाई ने कहा कि ऐसी बातचीत "आपसी हितों और चिंताओं को स्वीकार करने पर आधारित होनी चाहिए, न कि ऐसी बातचीत जो एकतरफा, एकतरफा और हुक्म पर आधारित हो."

protest in iran
ईरान में जो हो रहा है उसके खिलाफ विदेशों में प्रदर्शन (AP)

ईरान की सेमी-ऑफिशियल फारस न्यूज एजेंसी, जो पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड के करीब है, ने सोमवार को सोशल मीडिया पर उन ईरानी सेलेब्रिटीज और नेताओं को निशाने पर लेना शुरू कर दिया, जिन्होंने पिछले दो हफ्तों में विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया था, खासकर इंटरनेट बंद होने से पहले.यह धमकी ऐसे समय आई है जब विरोध प्रदर्शनों से पहले ही लेखकों और अन्य सांस्कृतिक नेताओं को निशाना बनाया जा रहा था.

न्यूज एजेंसी ने खास तौर पर उन सेलेब्रिटीज को हाईलाइट किया, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए पोस्ट किए थे और उन्हें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सुरक्षा बलों के जवानों की झड़पों में हुई मौतों की निंदा न करने के लिए फटकार लगाई. न्यूज एजेंसी ने उन सेलेब्रिटीज और नेताओं पर समर्थन जताकर दंगे भड़काने का आरोप लगाया.

protest in iran
ईरान में जो हो रहा है उसके खिलाफ विदेशों में प्रदर्शन (AP)

ईरान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि देश में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर खूनी कार्रवाई के बाद "हालात पूरी तरह से कंट्रोल में आ गए हैं."अब्बास अराघची ने अपने दावे का कोई सबूत नहीं दिया.अराघची ने तेहरान में विदेशी डिप्लोमैट्स से बात की. कतर से फंडेड अल जजीरा सैटेलाइट न्यूज नेटवर्क, जिसे देश में इंटरनेट बंद होने के बावजूद काम करने की इजाजत दी गई है, ने उनकी बातें दिखाईं.

इससे पहले ही ईरान ने यह जरूर कहा था कि अगर अमेरिका कोई भी कार्रवाई करता है, तो इजराइल को इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा. अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का दावा है कि ईरान में 544 से अधिक लोग मारे गए हैं. एजेंसी के अनुसार इनमें से 496 प्रदर्शनकारी हैं, जबकि 48 लोग सुरक्षा बलों के हैं. एजेंसी ने कहा है कि क्योंकि ईरान में इंटरनेट बंद है, बिजली भी नहीं है, लिहाजा वहां से सूचनाएं धीरे-धीरे आ रही हैं.

ये भी पढ़ें : ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 544 हुई, राष्ट्रपति ने की शांति की अपील

