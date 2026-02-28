ETV Bharat / international

मिडिल-ईस्ट में कहां-कहां हैं अमेरिकी बेस, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा ईरान

ईरान के इजराइल पर हमले के बाद बच्चे को लेकर भागती महिला ( AP )

तेहरान : इजराइल और अमेरिका के द्वारा ईरान पर शनिवार को हमला कर दिया गया. इसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस पर मिसाइलों से जोरदार हमला किया. अमेरिकी सैन्य अड्डों पर लड़ाकू विमानों के अलावा टैंकर व मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी काफी संख्या में मौजूद हैं. इसको लेकर चीन की सैटेलाइट्स ने इन अमेरिकी बेसों की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की थीं. अमेरिका-ईरान के बीच तनाव

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ न्यूक्लियर डील चाहते हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी रोक की मांग कर रहे हैं. दूसरी तरफ ईरान ने इससे साफ इनकार कर दिया है. इसी के बाद जंग शुरू हो गई है. बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस को ईरान ने निशाना बनाया है. पिछले साल अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया था. मध्य-पूर्व में अमेरिकी बेस कहां-कहां बहरीन - अमेरिकी नौसेना की फिफ्थ फ्लीट का मुख्यालय बहरीन में है. यह फ्लीट खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर के कुछ भागों की जिम्मेदारी संभालती है. समुद्री सुरक्षा के मद्देनजर यह अड्डा अमेरिका के लिए काफी महत्वपूर्ण है. कतर - कतर की राजधानी दोहा के बाहर रेगिस्तान में अल उदीद एयर बेस 24 हेक्टेयर में फैला हुआ है. यहां पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है. इसके द्वारा मिस्र से कजाकिस्तान तक के बड़े क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों को संभाला जाता है. इतना ही नहीं यहां पर करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक रहते हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जनवरी में यहां एक नया कोऑर्डिनेशन सेल खोला, जो क्षेत्रीय वायु और मिसाइल रक्षा को मजबूती प्रदान करेगा. कुवैत - कुवैत में अमेरिका में कई बड़े सैन्य ठिकाने हैं. कैंप अरिफजन अमेरिकी आर्मी सेंट्रल का हेटक्वार्टर है. वहीं अली अल सलेम एयर बेस इराक की सीमा से करीब 40 किमी दूर है. इसे "द रॉक" के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह कठिन इलाके में है. कैंप ब्यूहरिंग 2003 के इराक युद्ध के समय में बनाया गया था. यह इराक व सीरिया में तैनात की जाने वाली अमेरिकी सेना के लिए स्टेजिंग पोस्ट है.