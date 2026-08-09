ईरानी न्यूज एजेंसी ने मोजतबा के स्वास्थ्य खराब होने के इजराइली मीडिया के दावे के बाद वीडियो जारी किया
इजराइली मीडिया ने दावा किया था कि ईरानी के सुप्रीम लीडर जतबा खामेनेई की हालत बेहद गंभीर है.
By ANI
Published : August 9, 2026 at 9:45 AM IST
तेल अवीव: ईरान की अर्ध-आधिकारिक मेहर समाचार एजेंसी ने एक बगैर तारीख वाले वीडियो जारी किया है जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई अच्छे स्वास्थ्य में दिखाई दे रहे हैं. एजेंसी ने ये वीडियो तब जारी किया जब कुछ दिनों पहले इजराइली मीडिया द्वारा दावा किया गया था ईरान के सर्वोच्च नेता की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है.
मोजतबा खामेनेई का वीडियो पहली बार ईरान सरकार द्वारा प्रायोजित और ईरानी सरकार के इस्लामी विकास संगठन द्वारा संचालित अर्ध-आधिकारिक समाचार एजेंसी मेहर द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो खामेनेई के स्वास्थ्य और ठिकाने पर बढ़ती अटकलों को नकारने के प्रयास के रूप में था.
इससे पहले शुक्रवार को इजराइली मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि खामेनेई 'बेहद गंभीर हालत' में हैं. चैनल 14, ईरान के अंदर के स्रोतों का हवाला देते हुए, और द जेरूसलम पोस्ट की एक पूर्व रिपोर्ट, ईरानवायर और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के प्रशासन के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि ईरान के नेतृत्व के भीतर उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं फैल रही थी.
🚨 The Islamic Republic is scrambling to hide the truth about Mojtaba Khamenei, recycling old footage to convince the public he is alive.— The Iran Watcher 🇮🇷 (@TheIranWatcher) August 9, 2026
State media released what it presented as the “first images of the Leader,” showing Mojtaba addressing students amid mounting speculation… https://t.co/dXiFmdXz9o pic.twitter.com/ZoBwBs5wEQ
द जेरूसलम पोस्ट के हवाले से एक सूत्र ने दावा किया था, 'अगर हम जल्द ही उनकी शहादत की खबर सुनेंगे तो हमें आश्चर्य नहीं होगा.' 28 फरवरी को अमेरिकी-इजरायल सैन्य हमलों में उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के तुरंत बाद खामेनेई ने सर्वोच्च नेता का पद ग्रहण किया. पद संभालने के बाद से उन्होंने कोई सार्वजनिक उपस्थिति नहीं की है और विशेष रूप से लिखित बयानों के माध्यम से संवाद किया है.
रिपोर्टों से पता चलता है कि उनके पिता के परिसर को निशाना बनाने वाले शुरुआती हमलों में वह घायल हो गए थे और संभावित रूप से विकृत हो गए थे, जिससे उन्हें छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा और लक्ष्यीकरण से बचने के लिए उन्हें मध्यस्थों के धीमे नेटवर्क के माध्यम से वरिष्ठ शासन के लोगों के साथ संवाद करने के लिए मजबूर होना पड़ा.
उनकी स्थिति के बारे में अटकलों को जोड़ते हुए राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने एक राज्य टीवी साक्षात्कार में स्वीकार किया कि खमेनेई के साथ सीधी बातचीत वर्तमान में 'बहुत मुश्किल' है. अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रिपोर्टों ने उनके भौतिक स्थान और क्षमता पर बार-बार सवाल उठाए हैं. जुलाई में सऊदी समाचार आउटलेट अल-हदाथ ने एक इजरायली सुरक्षा स्रोत का हवाला देते हुए दावा किया कि खामेनेई 'ईरान में नहीं थे.'
लगभग उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने फॉक्स न्यूज के एक साक्षात्कार में दावा किया कि ईरान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व को समाप्त कर दिया गया था, उन्होंने दावा किया कि खामेनेई 90फीसदी चले गए, और सैन्य अभियान के बाद अक्षम हो गए. ईरानी राज्य के अधिकारियों ने पहले उनकी प्रारंभिक चोटों की गंभीरता को कम कर दिया था, लेकिन लाइव उपस्थिति या प्रत्यक्ष सार्वजनिक संबोधनों की लगातार कमी के कारण उनके स्वास्थ्य और नेतृत्व स्थिरता के बारे में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अटकलें तेज हो रही हैं.
जबकि पश्चिमी और विपक्षी खुफिया सूत्रों ने बार-बार सुझाव दिया है कि उन्हें गंभीर या विकृत चोटें लगी हैं, जिसके कारण वे लाइव सार्वजनिक कार्यक्रमों से पूरी तरह अनुपस्थित रहे और केवल लिखित बयानों पर निर्भर रहे, ईरानी राज्य के अधिकारियों ने विपरीत विवरण पेश किए हैं.
ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने पहले उनकी प्रारंभिक चोटों को सतही बताया था, और वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि वह देश के लिए रणनीतिक निरीक्षण और परिचालन निर्देश प्रदान करना जारी रखेंगे.