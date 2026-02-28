ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, IDF ने नागरिकों से सुरक्षित घरों में जाने को कहा
इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कई मिसाइलें दागीं हैं.
By IANS
Published : February 28, 2026 at 3:00 PM IST
तेल अवीव (इजराइल) : इजराइल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने शनिवार को कहा कि उसने ईरान से इजराइल पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों के बाद अपने नागरिकों से तुरंत सेफ रूम और दूसरे सुरक्षित इलाकों में जाने को कहा है.
यह डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट में तेजी से बढ़ते टेंशन के बीच हुआ है, जब अमेरिका और इजराइल ने दिन में पहले ईरान पर मिलकर हमले किए, जिससे एक बड़े रीजनल झगड़े की चिंता बढ़ गई, जिसके बड़े भू-राजनैतिक और आर्थिक असर हो सकते हैं.
Sirens were sounded in several areas across the country following the identification of missiles launched from Iran toward Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026
At this time, the IAF is operating to intercept and strike threats where necessary to remove the threat.
आईडीएफ के अनुसार, कुछ ही मिनटों में कई इलाकों में सायरन बजने की उम्मीद थी, जिससे लोगों को आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दी जा सके. जिन इजराइलियों को अलर्ट मिले हैं, उन्हें बिना देर किए तय सेफ रूम और सुरक्षित जगहों में जाने का निर्देश दिया गया है. एक्स पर एक पोस्ट में आईडीएफ ने कहा, "कुछ समय पहले, आईडीएफ ने ईरान से इजराइल के इलाके की ओर लॉन्च की गई मिसाइलों की पहचान की.
खतरे को रोकने के लिए डिफेंसिव सिस्टम काम कर रहे हैं. पिछले कुछ मिनटों में, होम फ्रंट कमांड ने संबंधित इलाकों में सीधे मोबाइल फोन पर सावधानी के लिए निर्देश भेजे हैं. सेना ने हथियारों गाइडेंस का सख्ती से पालन करने की अहमियत पर जोर दिया." लोगों से जवाबदेह तरीकों से काम करने और निर्देश को मानने के लिए कहा गया है वे सीखते हैं. अलर्ट मिलने पर, लोगों को सुरक्षित जगह में जाने और अगली सूचना तक वहीं रहने का निर्देश दिया जाता है.
Explosions heard in northern Israel as country works to intercept incoming Iranian missiles, reports AP— Press Trust of India (@PTI_News) February 28, 2026
बयान में आगे कहा गया, "साफ निर्देश मिलने के बाद ही सुरक्षित जगह छोड़ने की इजाज़त है. लोगों से अनुरोध है कि वे होम फ्रंट कमांड की गाइडलाइंस के हिसाब से काम करते रहें."
इजराइली सेना ने आगे कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम आने वाली मिसाइलों को रोकने में एक्टिव रूप से लगे हुए हैं. इसमें कहा गया, "इस समय, इजराइली एयर फोर्स खतरे को रोकने और जहां जरूरी हो वहां हमला करके उसे खत्म करने के लिए काम कर रही है."
Israel issues nationwide warning after Iran reportedly launches missiles, reports AP— Press Trust of India (@PTI_News) February 28, 2026
हालात अभी भी बदलते रहते हैं क्योंकि बचाव के ऑपरेशन जारी हैं और अधिकारी बदलते सुरक्षा हालात पर नजर रख रहे हैं. इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कन्फर्म किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ समय पहले ही "ईरान में प्रमुख युद्ध अभियान" शुरू किए थे. इससे दुश्मनी में अचानक बढ़ोतरी की पुष्टि हुई है, जिससे आठ महीने में दूसरी बार ईरान में जंग छिड़ गई है और दुनिया के रणनीतिक और आर्थिक रूप से संवेदनशील भाग में बड़े रीजनल झगड़े का डर बढ़ गया है.
