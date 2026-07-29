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ईरान का जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला, दागी बैलिस्टिक मिसाइलें

ईरान ने ट्रंप के सीजफायर के बीच जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर बैलेस्टिक मिसाइलें दागी. सेंटकॉम का दावा है कि उन्हें नष्ट कर दिया गया.

Iran ballistic missiles US forces
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ANI

Published : July 29, 2026 at 7:07 AM IST

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वाशिंगटन: ईरान ने मंगलवार को पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. इसे अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने 'सरप्राइज अटैक की कोशिश' बताया. एक्स पर एक पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा दागे गए सभी आने वाले प्रोजेक्टाइल को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया.

पोस्ट में लिखा,'आज शाम 5:45 बजे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स फोर्स ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी फोर्स पर अचानक हमला करने की कोशिश में ईरान से कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. सभी ईरानी मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया गया.'

इस बीच एक्सियोस ने बताया कि ईरान ने मंगलवार को जॉर्डन में एक अमेरिकी मिलिट्री बेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. यह इस इलाके में अमेरिकी बेस पर ईरान का पहला हमला था, जबसे ट्रंप ने पिछले शुक्रवार को डिप्लोमैटिक हल के लिए तेहरान पर हमले रोक दिए थे.

हमले के बाद खाड़ी देशों की सरकारों ने जॉर्डन पर किए गए दुश्मनी भरे कामों की निंदा की. कुवैत और कतर दोनों ने जॉर्डन के इलाके को निशाना बनाकर किए गए ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की. कुवैत के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों की कड़ी निंदा की, और इन्हें जॉर्डन की सॉवरेनिटी, इलाके की एकता का खुला उल्लंघन और इलाके की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा बताया.

एक्स पर पोस्ट किए गए एक आधिकारिक बयान में कुवैत के विदेश मामलों के मंत्रालय ने लिखा, 'मिनिस्ट्री, जॉर्डन के सिस्टर हशमाइट किंगडम के साथ कुवैत की पूरी एकजुटता, उसके साथ खड़े होने और उसकी सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और उसके लोगों की सेफ्टी के लिए उसके द्वारा उठाए गए सभी कदमों के लिए उसके सपोर्ट की बात कन्फर्म करती है.'

कतर ने भी सिस्टर किंगडम के साथ अपनी पूरी एकजुटता पर जोर दिया, और देश की रक्षा के लिए जॉर्डन की लीडरशिप द्वारा लागू किए गए सभी सिक्योरिटी उपायों का सपोर्ट करने पर जोर दिया. पोस्ट में लिखा, 'विदेश मंत्रालय जॉर्डन के सिस्टर हशमाइट किंगडम को ड्रोन का इस्तेमाल करके टारगेट करने वाले बार-बार हुए हमलों की कतर की तरफ से कड़ी निंदा करता है, जो उसकी सॉवरेनिटी और उसके इलाकों की इंटीग्रिटी का खुला उल्लंघन है, और उसकी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए सीधा खतरा है.'

ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में इजराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की मेजबानी के कुछ घंटों बाद हुए जहां उन्होंने ईरान पर खास तौर पर हाई-लेवल बातचीत की. इससे पहले दिन में ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फिर से मिलिट्री एक्शन की चेतावनी दी थी.

उन्होंने कहा था कि अगर तेहरान वॉशिंगटन के साथ डील करने में फेल रहता है, तो वह पुलों और पावर प्लांट्स समेत ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकते हैं. फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान डील के लिए राजी नहीं होता है, तो अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन फिर से शुरू कर सकता है और 'काम खत्म' कर सकता है. ट्रंप ने कहा, 'अगर वे डील नहीं करते हैं, तो मैं वापस जाऊंगा, और काम खत्म करूंगा. उन्हें इसे फिर से बनाने में कई साल लग जाएंगे.'

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