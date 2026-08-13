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NATO समिट के दौरान ईरान को ट्रंप की लोकेशन का पता था, सीक्रेट सर्विस ने आखिरी समय में प्लेन बदला

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वायु सेना के कमांडर कर्नल क्रिस्टोफर एम. रॉबिन्सन ( AP )

By ANI 3 Min Read

वॉशिंगटन: न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को कई ऐसी जानकारियां मिलीं जिनसे पता चला कि ईरान के पास पिछले महीने नाटो (NATO) समिट के दौरान अंकारा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकेशन के बारे में सटीक जानकारी थी, जिसके कारण उन्हें चुपचाप वहां से निकलना पड़ा. इंटेलिजेंस की जानकारी रखने वाले दो अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि सुरक्षा अधिकारियों को उस विमान पर 'सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल' (surface-to-air missile) से हमले का खतरा महसूस हुआ, जिसमें ट्रंप सवार थे. इसके अलावा खबर है कि नाटो (NATO) समिट के पास एक व्यक्ति को कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल (shoulder-fired missile) के साथ देखा गया था, जबकि ईरानी ऑपरेटिव्स को उस होटल के उस खास फ्लोर के बारे में पता था जहाँ ट्रंप ठहरे हुए थे. खतरे को इतना गंभीर माना गया कि सुरक्षा के लिए एक जटिल चाल (security deception) चलनी पड़ी. ट्रंप सबके सामने पुराने 'एयर फ़ोर्स वन' विमान में सवार हुए, लेकिन फिर उन्हें चुपके से एयरपोर्ट से बाहर एक कैटरिंग कंटेनर में ले जाया गया और एक मिलिट्री प्लेन में बिठाया गया, जिससे वे तुर्की से बाहर गए. इस बीच असली 'एयर फोर्स वन' ने उड़ान भरी, जिसमें अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार और सैन्यकर्मी सवार थे. असल में यह एक 'डिकॉय' (धोखा देने के लिए इस्तेमाल होने वाला विमान) की तरह काम कर रहा था. खबरों के मुताबिक, विमान में सवार लोगों को खतरे की गंभीरता के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी.