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NATO समिट के दौरान ईरान को ट्रंप की लोकेशन का पता था, सीक्रेट सर्विस ने आखिरी समय में प्लेन बदला

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को नाटो समिट के दौरान अंकारा में ट्रंप की सटीक लोकेशन का पता था.

Iran Trump Ankara location
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वायु सेना के कमांडर कर्नल क्रिस्टोफर एम. रॉबिन्सन (AP)
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By ANI

Published : August 13, 2026 at 9:45 AM IST

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वॉशिंगटन: न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को कई ऐसी जानकारियां मिलीं जिनसे पता चला कि ईरान के पास पिछले महीने नाटो (NATO) समिट के दौरान अंकारा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकेशन के बारे में सटीक जानकारी थी, जिसके कारण उन्हें चुपचाप वहां से निकलना पड़ा.

इंटेलिजेंस की जानकारी रखने वाले दो अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि सुरक्षा अधिकारियों को उस विमान पर 'सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल' (surface-to-air missile) से हमले का खतरा महसूस हुआ, जिसमें ट्रंप सवार थे.

इसके अलावा खबर है कि नाटो (NATO) समिट के पास एक व्यक्ति को कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल (shoulder-fired missile) के साथ देखा गया था, जबकि ईरानी ऑपरेटिव्स को उस होटल के उस खास फ्लोर के बारे में पता था जहाँ ट्रंप ठहरे हुए थे.

खतरे को इतना गंभीर माना गया कि सुरक्षा के लिए एक जटिल चाल (security deception) चलनी पड़ी. ट्रंप सबके सामने पुराने 'एयर फ़ोर्स वन' विमान में सवार हुए, लेकिन फिर उन्हें चुपके से एयरपोर्ट से बाहर एक कैटरिंग कंटेनर में ले जाया गया और एक मिलिट्री प्लेन में बिठाया गया, जिससे वे तुर्की से बाहर गए.

इस बीच असली 'एयर फोर्स वन' ने उड़ान भरी, जिसमें अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार और सैन्यकर्मी सवार थे. असल में यह एक 'डिकॉय' (धोखा देने के लिए इस्तेमाल होने वाला विमान) की तरह काम कर रहा था. खबरों के मुताबिक, विमान में सवार लोगों को खतरे की गंभीरता के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी.

'न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन की वजह से खतरा शायद ट्रंप से हटकर उन लोगों पर आ गया जो राष्ट्रपति के मुख्य विमान में ही रह गए थे. इस उड़ान में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों में विदेश मंत्री मार्को रुबियो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सहयोगी स्टीफन मिलर और स्टीवन चेउंग शामिल थे.

8 जुलाई को अंकारा से ब्रिटेन जाने वाली फ़्लाइट के दौरान यात्रियों को निर्देश दिया गया कि वे विमान की खिड़कियों के शेड बंद रखें. इसके बाद कैमरों के सामने आने से पहले ट्रंप चुपके से 'एयर फ़ोर्स वन' में वापस आ गए, ताकि यह लगे कि वे पूरी यात्रा के दौरान उसी विमान में थे.

सुरक्षा के इस अनोखे प्रोटोकॉल की व्हाइट हाउस के कुछ पूर्व अधिकारियों ने आलोचना की. उनका कहना था कि डिकॉय प्लेन (धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए गए विमान) में मौजूद लोगों की सुरक्षा की जानी चाहिए थी या उन्हें इस बारे में बताया जाना चाहिए था.

इसके उलट इस फ़ैसले का समर्थन करने वालों का तर्क था कि जब कमांडर-इन-चीफ को किसी वास्तविक खतरे का सामना करना पड़ रहा हो, तो उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे असाधारण उपाय करना सही था. व्हाइट हाउस ने इस ऑपरेशन से जुड़े सवालों का कोई जवाब नहीं दिया.

बाद में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सीक्रेट सर्विस के निर्देशों का पालन किया था. उन्होंने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि यात्रियों को ज़्यादा खतरे में डाला गया था. उनका तर्क था कि जिस विमान में वे गए थे, वही मुख्य निशाना हो सकता था.

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